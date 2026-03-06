Supermercado se volvió loco y arrasa con 2x1 en todos los electrodomésticos

Por si el 2x1 fuese poco, Carrefour también habilitó hasta 18 cuotas en tecnología. Los televisores ingresan en esta categoría y es una promoción bomba para aprovechar y equiparse con nueva TV para el Mundial. Dependiendo el valor del artículo será la financiación que ofrecen pero sin duda es una oportunidad que nadie quiere desaprovechar.

