Supermercado se volvió loco y arrasa con 2x1 en todos los electrodomésticos

La caída del consumo hace que muchas empresas o comercios empiecen a liquidar sus productos con ofertas tentadoras. Para un supermercado no hay nada mejor que lanzar 2x1 en electro, ya que hoy en día muchos buscan los descuentos más grandes para equipar la casa o cambiar aquellos artefactos viejos.
Supermercado lanzó 2x1 en electrodomésticos
Carrefour lanzó una nueva manera de ahorrar por su reconocido Black Carrefour, el cual comenzó el 3 de marzo y se extiende hasta el lunes 9. La cadena francesa tiene ofertas en todas las sucursales del país y hay promociones más que tentadoras en tecnología y también electrodomésticos.
Para acceder al 2x1, que se aplica en pequeños electrodomésticos y se pueden combinar entre sí, es necesario activar los cupones desde la aplicación oficial de Carrefour. De esta manera vas a tener descuentos en más de 2000 productos, el cual luego se aplicará en línea de cajas.
Algunos de los artículos que vas a poder encontrar con 2x1 son: freidoras de aire, tostadoras, cafeteras, licuadoras, sandwicheras, pavas eléctricas y mucho más. Lo bueno de esta promoción es que podés combinar diferentes productos y llevarlos a un precio único.
Por si el 2x1 fuese poco, Carrefour también habilitó hasta 18 cuotas en tecnología. Los televisores ingresan en esta categoría y es una promoción bomba para aprovechar y equiparse con nueva TV para el Mundial. Dependiendo el valor del artículo será la financiación que ofrecen pero sin duda es una oportunidad que nadie quiere desaprovechar.
