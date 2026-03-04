La nueva billetera virtual que llegó a Argentina y ya causa furor

Desde la compañía sostienen que "Argentina es un mercado clave porque existe una generación que cobra en dólares o stablecoins pero vive y paga sus gastos en pesos". Además, agregaron: "Nuestro objetivo es simplificar esa dinámica con una infraestructura segura, transparente y global", indicó Alejandro Estrin, Country Manager de KAST.

KAST ofrece una tarjeta digital gratuita, la oportunidad de abrir una cuenta en dólares para operar en el extranjero, pagos globales a más de 125 países y sobre todo seguridad en las transacciones. Sin duda va a ser una plataforma que cambiará la manera de manejar el dinero en el país.

