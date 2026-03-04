Una nueva billetera virtual global está llegando a la Argentina y ya está causando revuelo. La misma permite operar en varias monedas como dólares, también en pesos, y ahora hace temblar a las fintech tradicionales que ya están operando en el país.
NOVEDAD
La nueva billetera virtual que llegó a Argentina y ya causa furor
Una nueva billetera virtual está desembarcando en Argentina y la misma permite operar en varias monedas. ¿Logrará imponerse?
Esta plataforma permite recibir ingresos en más de 20 monedas, con lo cual es muy competitiva y deja bastante atrás a billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X, Ualá u otras. Por si fuera poco también se pueden manejar criptoactivos en esta app.
La billetera virtual que irrumpe en Argentina
KAST es el nombre de la nueva billetera virtual que ya anunció su lanzamiento oficial en Argentina. La misma se describe como una plataforma especializada en infraestructura y gestión de stablecoins a nivel global. Como ya comentamos anteriormente, permite recibir ingresos en más de 20 monedas y es sumamente útil para los profesionales.
Aquellos trabajadores freelance, remotos o que tienen una profesión con la cual cobran desde el exterior, agradecerán la irrupción de esta nueva app en el país. Es que en simples pasos se puede recibir dinero en cualquier moneda extranjera como euros, dólares o reales y dejarlos estacionados en la plataforma o bien cambiarlos a pesos cuando se desee.
Una de las buenas noticias es que si el usuario decide cambiar su dinero a pesos, no tendrá comisiones en la conversión inicial y también prometen una cotización competitiva. No hay intermediarios a la hora de utilizar los dólares de manera local, así como tampoco habrá problemas si se decide dejarlos en formato digital.
Desde la compañía sostienen que "Argentina es un mercado clave porque existe una generación que cobra en dólares o stablecoins pero vive y paga sus gastos en pesos". Además, agregaron: "Nuestro objetivo es simplificar esa dinámica con una infraestructura segura, transparente y global", indicó Alejandro Estrin, Country Manager de KAST.
KAST ofrece una tarjeta digital gratuita, la oportunidad de abrir una cuenta en dólares para operar en el extranjero, pagos globales a más de 125 países y sobre todo seguridad en las transacciones. Sin duda va a ser una plataforma que cambiará la manera de manejar el dinero en el país.
