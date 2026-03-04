Darío Barassi se prepara para volver a El Trece: Premios millonarios y más adrenalina

Entre las principales novedades se destaca una escenografía completamente renovada, con colores vibrantes y llamativos que aportarán frescura visual al estudio. Además, la producción incorporará nuevos juegos a los ya clásicos. A secciones comose sumarán desafíos como, ampliando así el abanico de pruebas que deberán superar los concursantes.

Según informaron, los tiempos para completar los retos serán más cortos, lo que incrementará la adrenalina y el vértigo en cada ronda. Como es constumbre, el gran atractivo será el premio millonario que podrá llevarse el participante que logre evitar caer al vacío, además de múltiples sorpresas a lo largo del emisión. Con estos cambios, el ciclo televisivo apuesta a reforzar su fórmula ganadora y volver a conquistar a la audiencia en su regreso a la pantalla.

Mario Pergolini también prepara su vuelta a El Trece

El regreso de Mario Pergolini ya tiene fecha definida teniendo en cuenta de que continuará al frente de Otro día perdido en 2026, luego de cerrar un acuerdo con la productora Boxfish. El día elegido para la nueva temporada será el próximo 30 de marzo y seguirá saliendo vía la panalla de El Trece.

Luego de una primera temporada que consolidó el formato y el tono del envío, la producción avanza con algunos cambios en su equipo. Continuará como parte del panel Agustín Aristarán, quien renovó contrato hacia fines de 2025 y expresó públicamente su satisfacción por seguir formando parte del proyecto.

Entre las novedades más comentadas se encuentra la incorporación de Evelyn Botto, reconocida por su trabajo en el canal de streaming OLGA y también por su vínculo con Federico Bal. La locutora ocupará el lugar que deja Laila Roth, quien decidió no renovar su contrato con las autoridades por otros compromisos laborales.

Con este relanzamiento, el ciclo televisivo buscará afianzarse en la grilla con el sello característico del conductor. Es decir, mirada crítica sobre la actualidad, entrevistas descontracturadas y segmentos con fuerte impronta tecnológica y cultural.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Tension total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."