Nancy Pazos ya no esconde su malestar con Telefe y coquetea con El Trece

image Mientras tanto, siguen las tensiones contractuales con Telefe y sin renovar en A la Barbarossa, aunque el canal no parece desesperado por retenerla.

El "reacomodamiento" que Pazos anticipa tras el mileísmo

Por fuera del movimiento televisivo, Pazos mantuvo su línea política sin matices. En Radio 10 analizó la crisis económica y se metió de lleno en el futuro post Javier Milei con un pronóstico contundente.

"Cuando esto termine, el gobierno que venga, que claramente va a estar en las antípodas de este gobierno cuando termine el período mileista será ahora en dos años o cuatro años más, lo que venga va a tener que empezar con un reacomodamiento", aseguró.

image En Radio 10 criticó recientemente a Javier Milei y anticipó una "recomposición masiva y drástica" tras su gobierno. También cuestionó la estabilidad económica y la apertura de importaciones.

La conductora planteó que la salida deberá ser directa al bolsillo y apeló a una referencia histórica fuerte: "Tiene que hacer como fue el aguinaldo de Perón. Tiene que haber una recomposición masiva pero drástica". Y agregó una frase que grafica su mirada sobre el daño social: "La gente va a agarrar la plata y va a pagar las deudas. El que quedó vivo".

También cuestionó lo que considera una construcción discursiva del oficialismo: "Lo que se cae como gran falacia es esta sensación de que es cierto, todos valoramos la estabilidad... Geórgalos 20% están bajando los sueldos". Y remató sobre la apertura de importaciones: "los pollos están viniendo de Brasil, la carne de cerdo".

Pazos volverá además a C5N con su programa los viernes por la noche y seguirá con su columna en Duro de Domar. Está claro que busca consolidarse como voz política propia y correrse del rol de panelista que, según ella, ya le quedó chico.

️ "¡QUE LE TOQUE A LOS POBRES ALGUNA VEZ! Si lo hicieron con LOS PRIVADOS RICOS, que se ESTATICEN LAS DEUDAS QUE TIENE LA GENTE"@nancypazosok pic.twitter.com/EOhHjQUWVV — Revolución Popular (@RPN_Oficial) February 24, 2026

Ahora bien, el problema no es su ambición, que es legítima, sino que en televisión el timing importa, y cuando una figura acumula conflictos, exigencias contractuales y cruces internos, el margen de negociación se achica. Telefe, que ya atravesó otras salidas ruidosas, sabe que nadie es imprescindible. Y tal vez por eso, mientras Pazos prueba suerte en otra mesa, en Martínez no estén haciendo demasiado esfuerzo por retenerla.

