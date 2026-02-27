Nancy Pazos vuelve a entrar en polémica justo cuando su vínculo con Telefe está más frío que nunca y, como si nada, decide sentarse en El Trece en la mesa de Mirtha Legrand, como mandándole un mensaje directo al canal de las pelotas. En Martínez miran de reojo, porque cuando Pazos cruza de canal no lo hace de inocente.
¿PORTAZO O MANOTAZO?
Nancy Pazos ya no esconde su malestar con Telefe y coquetea con El Trece
Nancy Pazos aparece en El Trece mientras en Telefe no la reciben más con los brazos abiertos. Pase con mensaje, internas calientes y ruido político incluido.
Para Nancy Pazos, una silla en El Trece vale más que un contrato en Telefe
Este viernes 27/02, Nancy Pazos graba para cenar el sábado en el programa de Mirtha Legrand por El Trece. No es menor que sea el living donde las declaraciones pesan y donde cada invitación tiene lectura política y televisiva. Allí, compartirá la mesa con Ricardo Canaletti, Arturo Puig y Aníbal Pachano.
Ahora bien, el contexto en el cual lo hace importa. A comienzos de 2026 la continuidad de Pazos en A la Barbarossa quedó en el aire, pues según trascendió, no había firmado la renovación y existían tensiones con la producción. Ella misma dejó claro que no quiere seguir como panelista y que pretende un espacio propio, con foco en análisis político y no en el mix liviano de magazine que propone el ciclo.
Allá por mayo de 2025, Telefe la suspendió una semana tras ausentarse y cuestionar duramente a la producción. Y a eso se sumaron los cruces con Mariana Brey, que durante todo el año pasado fueron subiendo de tono y mostraron que el clima no era el mejor. Mientras tanto, Diego Brancatelli sigue firme en las mañanas del programa, aunque últimamente se lo ve más opinando sobre Gran Hermano que sobre política.
En ese marco, es imposible sentir la presencia de Pazos en la mesa de Mirtha como casualidad. ¿Es un pase definitivo? No necesariamente. Pero tampoco es ingenuo. En Telefe, que viene administrando las internas y las figuras con perfil fuerte, probablemente no estén tan preocupados como ella cree.
El "reacomodamiento" que Pazos anticipa tras el mileísmo
Por fuera del movimiento televisivo, Pazos mantuvo su línea política sin matices. En Radio 10 analizó la crisis económica y se metió de lleno en el futuro post Javier Milei con un pronóstico contundente.
"Cuando esto termine, el gobierno que venga, que claramente va a estar en las antípodas de este gobierno cuando termine el período mileista será ahora en dos años o cuatro años más, lo que venga va a tener que empezar con un reacomodamiento", aseguró.
La conductora planteó que la salida deberá ser directa al bolsillo y apeló a una referencia histórica fuerte: "Tiene que hacer como fue el aguinaldo de Perón. Tiene que haber una recomposición masiva pero drástica". Y agregó una frase que grafica su mirada sobre el daño social: "La gente va a agarrar la plata y va a pagar las deudas. El que quedó vivo".
También cuestionó lo que considera una construcción discursiva del oficialismo: "Lo que se cae como gran falacia es esta sensación de que es cierto, todos valoramos la estabilidad... Geórgalos 20% están bajando los sueldos". Y remató sobre la apertura de importaciones: "los pollos están viniendo de Brasil, la carne de cerdo".
Pazos volverá además a C5N con su programa los viernes por la noche y seguirá con su columna en Duro de Domar. Está claro que busca consolidarse como voz política propia y correrse del rol de panelista que, según ella, ya le quedó chico.
Ahora bien, el problema no es su ambición, que es legítima, sino que en televisión el timing importa, y cuando una figura acumula conflictos, exigencias contractuales y cruces internos, el margen de negociación se achica. Telefe, que ya atravesó otras salidas ruidosas, sabe que nadie es imprescindible. Y tal vez por eso, mientras Pazos prueba suerte en otra mesa, en Martínez no estén haciendo demasiado esfuerzo por retenerla.
