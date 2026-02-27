Reforma Laboral: Primeros incidentes en el Obelisco y Congreso blindado

Marchas y Congreso vallado

image Efectivos policiales corren a manifestantes sobre la Avenida 9 de Julio.

Está prevista una movilización del Frente Sindical Unidos (FreSU) —que conforman la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— que convocó a un paro nacional con movilización para hoy.

La columna principal de manifestantes partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, donde la policía armó un perímetro de seguridad entre las avenidas Entre Ríos, Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.

image La marcha del Fresu contra la Reforma Laboral.

