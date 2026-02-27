Trabajadores de Fate cortaron este viernes (27/2) la Panamericana en la localidad bonaerense de San Fernando generando grandes demoras en el tránsito. En el Obelisco había cortes por parte de agrupaciones de Izquierda e incidentes con la policía. Será un día de caos en el tránsito por el tratamiento de la Reforma Laboral.
VIERNES DE CAOS
Reforma Laboral: Primeros incidentes en el Obelisco y Congreso blindado
Antes del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado, empleados de Fate cortaron la Panamericana y había incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda
Reforma laboral: Primer choque entre la policía y los manifestantes
Mientras se miraba con atención la situación en la Avenida Panamerica por la presencia de efectivos de Gendarmería en el corte de los trabajadores de FATE, la concentración desde las 7 de las agrupaciones de Izquierda generó el primer enfrentamiento con las fuerzas de Seguridad.
Alrededor de las 8, la policía corrió a los manifestantes de la Avenida Corrientes y 9 de Julio mediante el uso de gas pimienta aunque el tránsito y el Metrobus seguían cortados. En el lugar había trabajadores de Lustramax, Garrahan, Georgalos, Secco, Ilva, del subte, telefónicos, estatales, aeronáúticos y gremios como docentes de Ademys y Suteba, además de jubilados en lucha y estudiantes de distintos centros de estudiantes universitarios, terciarios y secundarios y agrupaciones de izquierda.
Casi al mismo tiempo, pasadas las 8, los trabajadores de FATE se retiraron del Ramal Tigre a la altura de Uruguay en San Fernando sin registrarse incidentes, pero el tránsito permanecía con fuertes demoras hasta la Ruta 197 y tardaría en normalizarse el tránsito. Los empleados de la empresa de neumáticos volvían a la planta de FATE para realizar una asamblea.
Para este viernes se espera una masiva manifestación a partir de las 10 de la mañana con epicentro en el Congreso de la Nación para protestar por el tratamiento en el Senado de la reforma laboral.
Marchas y Congreso vallado
Está prevista una movilización del Frente Sindical Unidos (FreSU) —que conforman la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— que convocó a un paro nacional con movilización para hoy.
La columna principal de manifestantes partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, donde la policía armó un perímetro de seguridad entre las avenidas Entre Ríos, Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Confirmado: Mario Ishii, vice 1ro. del Senado bonaerense y Sergio Berni jefe del bloque
Gol en contra de la IGJ desespera a Santiago Caputo, Clarín y La Nación
Senado aprobó Ley de Glaciares por 40 votos a favor y 31 en contra
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí