Nvidia no convenció a los mercados, que temen que la IA ya está descontrolada

¿Qué es lo que pasa? Sucede que las crecientes capacidades de las herramientas de IA de empresas como Google, OpenAI y Anthropic han convencido a los inversores de que industrias como la del software corren un grave peligro, a la vez que han generado interrogantes acerca de empresas que solucionan ciertos cuellos de botella en la construcción de centros de datos: fabricantes de chips de memoria, discos duros, cableado de fibra óptica e incluso generadores de energía.

El dilema: si la IA tiene éxito, estos pueden tropezar pero si esto sucedería, la IA capota. El flujo positivo de caja es positivo para los inversores de Nvidia pero preocupa la salud financiera de sus principales clientes mientras que el temor a que la IA provoque despidos masivos provoca una reacción negativa del público contra la tecnología.

Temor a la IA

A pesar de los sólidos resultados, Melissa Otto, directora de investigación de Visible Alpha, dijo que Nvidia enfrentaba "muchas preocupaciones" sobre cómo las grandes empresas tecnológicas y las empresas emergentes de las que depende estaban financiando sus cientos de miles de millones de dólares en gastos de infraestructura de IA.

Mike Zigmont, codirector de operaciones en Visdom Investment Group, dijo: "Quizás la fase de apreciación súper lucrativa de esta historia de inversión en IA ya haya terminado... no habrá los rendimientos asombrosos de los últimos años, así que creo que la gente está abandonando".

Dan Hanbury, gerente de cartera de la gestora de activos NinetyOne, dijo: “Lo que pesa mucho en la mente de los inversores es cómo Nvidia puede mantener su fenomenal tasa de crecimiento ahora que sus clientes principales, los hiperescaladores, están agotando en su mayoría sus flujos de efectivo [al] gastar en gastos de capital relacionados con la IA”.

Frank Lee, director global de investigación de hardware tecnológico y semiconductores en HSBC, dijo que si bien los resultados de Nvidia habían superado "incluso nuestras expectativas optimistas", había una falta de "nuevas narrativas" sobre las áreas de crecimiento para el negocio.

Nvidia

El temor a la disrupción de la IA, que ha desplomado las acciones del software, también ha lastrado a los gigantes tecnológicos que invierten fuertemente en desarrollos de IA: Microsoft ha bajado 17% en lo que va del año, Amazon.com ha caído 10%, etc. etc.

El éxito arrollador de la compañía podría interpretarse como una señal de la desestabilización que se avecina, dadas las enormes cantidades de inversión que están llenando sus arcas mientras debilitan a las empresas y empleadores más grandes del mundo.

Alphabet / Google, Microsoft, Amazon y Meta Plataformas experimentan disminuciones notables en el flujo de caja libre este año, y se espera que Amazon pase a territorio negativo, según estimaciones de Visible Alpha.

A la vez, el liderazgo de Nvidia en el ecosistema de IA parece consolidado. La compañía aprovechará su conferencia GTC en marzo para destacar el lanzamiento de su familia de chips de IA Vera Rubin, que ofrecerán un aumento significativo del rendimiento incluso en comparación con la línea Grace Blackwell, que actualmente registra ventas y ganancias récord.

Pero Nvidia ahora debe enfrentar las opiniones más descabelladas sobre la IA. Y Jensen Huang declaró entender que un mundo donde Nvidia se lleva todo el dinero tampoco es un gran mundo para Nvidia.

Otros fabricantes de chips también cayeron junto con Nvidia. Broadcom cayó 6,5% y el gigante holandés de chips ASML se derrumbó 4,4% en Ámsterdam. Los chips de memoria también sufrieron pérdidas, con caídas de más del 5% en Super Micro Computer y Western Digital.

