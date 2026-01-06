Nvidia apuesta al H200 para volver a China pese a la presión de Estados Unidos

La posible apertura al mercado chino

En diciembre, el presidente Donald Trump anunció que permitiría a Nvidia exportar los chips H200 a China a cambio de que la compañía ceda al gobierno estadounidense el 25% de los ingresos generados por esas ventas.

Sin embargo, el acuerdo aún no fue formalmente cerrado. “Estamos ultimando los detalles de la licencia con el gobierno de Estados Unidos”, señaló Huang.

La reapertura del mercado chino representaría un cambio significativo para Nvidia, que no ha podido vender sus chips de IA más avanzados en el gigante asiático debido a las restricciones impuestas por Washington y a la posterior reacción de Beijing contra su tecnología.

El propio Huang admitió que acuerdos anteriores para reanudar las exportaciones no prosperaron en medio de las tensiones comerciales entre ambas potencias.

“Parece que vamos a regresar a China”, aseguró el ejecutivo, al tiempo que deslizó que su previsión de ingresos para 2026, estimada en US$ 500.000 millones, podría revisarse al alza si el nuevo escenario se consolida.

Nvidia, valuada actualmente en unos US$ 4,5 billones, es uno de los principales beneficiarios del auge global de la inteligencia artificial.

El chip H200

El H200 pertenece a una generación anterior de hardware de Nvidia. Es más potente que los chips H20, los únicos que la empresa podía vender previamente en China, aunque se ubica por detrás de su última plataforma, Blackwell.

Aun así, Huang sostuvo que el H200 sería competitivo frente a alternativas chinas como las desarrolladas por Huawei, aunque advirtió que, a largo plazo, la empresa necesitará introducir chips más avanzados en ese mercado para mantener su liderazgo.

Las internas en Estados Unidos

La decisión de Trump generó críticas tanto dentro del Partido Republicano como entre legisladores demócratas, que advierten que permitir estas exportaciones podría fortalecer la posición de China en la carrera global por la inteligencia artificial. También surgieron cuestionamientos sobre la base legal del pago del 25% de los ingresos al gobierno estadounidense.

En paralelo, Beijing ordenó a sus empresas tecnológicas reducir o evitar el uso de chips Nvidia, lo que añade incertidumbre sobre la reacción del mercado chino. “No esperamos comunicados oficiales. Nos enteraremos a través de las órdenes de compra”, señaló Huang.

Durante el CES, Nvidia también anunció que Vera Rubin, su próxima generación de chips para centros de datos, ya entró en producción y podría comenzar a enviarse en la segunda mitad del año, tal como informó Urgente24.

Mientras tanto, competidores como AMD aceleran su ofensiva: su CEO, Lisa Su, presentó en el evento los chips MI400, que buscarán disputar el liderazgo de Nvidia en el segmento de inteligencia artificial.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos