Nvidia anunció una nueva plataforma de inteligencia artificial que puede ser un hito

En términos de complejidad, la GPU Rubin incorpora 336.000 millones de transistores, mientras que la CPU Vera alcanza los 227.000 millones, cifras que reflejan la escala inédita de procesamiento que la compañía busca ofrecer a los centros de datos y grandes desarrolladores de IA.

Avances en inteligencia artificial

Además del aumento de potencia, Nvidia destacó mejoras en el diseño físico de sus sistemas. El servidor de inteligencia artificial basado en Vera Rubin tendrá una arquitectura más modular y sin cables, lo que permitirá un montaje más rápido y un mantenimiento más sencillo en comparación con la plataforma actual Blackwell, reduciendo tiempos de implementación y costos operativos para los clientes.

Aunque Rubin fue presentado por primera vez en marzo, durante la conferencia anual de desarrolladores GTC, Nvidia reiteró en CES que el lanzamiento comercial está previsto para la segunda mitad de 2026.

No obstante, la compañía confirmó que los productos basados en esta nueva plataforma estarán disponibles para su compra a través de sus socios durante la segunda mitad de este año, anticipando un período de transición en el que convivirán distintas generaciones de hardware.

Mientras el mercado espera la llegada de Rubin, las ventas actuales de Nvidia siguen mostrando fortaleza. Hoy, 05/01, Foxconn, socio estratégico de la empresa, informó un incremento del 22 % en sus ingresos del cuarto trimestre y adelantó que el desempeño del primer trimestre podría ubicarse en el nivel más alto de los últimos cinco años.

Aunque Foxconn es ampliamente conocida por fabricar dispositivos para Apple, su negocio principal hoy se concentra en infraestructura de nube y redes, especialmente en servidores de inteligencia artificial.

La compañía taiwanesa también señaló que los envíos de racks de IA —conjuntos de múltiples servidores interconectados— continúan en aumento, una señal de la fuerte demanda que impulsa el ecosistema de Nvidia.

En el plano bursátil, las acciones de Nvidia cerraron la jornada de hoy con una baja del 0,4 %, hasta los US$ 188,12, y retrocedieron otro 0,4 % en las operaciones posteriores al cierre. A pesar de la leve corrección, el mercado sigue atento al impacto que tendrá Vera Rubin en la próxima etapa de expansión de la inteligencia artificial a escala global.

