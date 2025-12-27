Inteligencia Artificial en el mercado laboral: Cómo liderar el algoritmo a riesgo de la salud mental

La fuente habló con al menos 24 pilotos comerciales de aerolíneas estadounidenses y extranjeras que dijeron que eran reacios a revelar problemas de salud mental, incluso los menores o tratables, por temor a ser puestos a tierra de inmediato y a una revisión médica larga y costosa que podría acabar con sus carreras. Además, citaron múltiples razones para no denunciar sus problemas de salud mental, incluidas las políticas de las aerolíneas, los requisitos reglamentarios y el estigma social.