Dos sucursales de Carrefour quedaron en el centro de la escena tras una serie de inspecciones municipales que encendieron alarmas por la seguridad alimentaria. El Municipio de Pilar detectó graves irregularidades vinculadas a la falta de higiene, productos vencidos y deficiencias estructurales en los locales ubicados sobre la ruta 8 y dentro del shopping Paseo Champagnat.
FALTA GRAVE
Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales
Carrefour deberá responder con rapidez y corregir las observaciones si quiere evitar sanciones más duras.
Las actas labradas la advertencia oficial no dejó margen para dudas, si los incumplimientos se repiten, podría haber clausuras.
Los controles fueron realizados por la Secretaría de Control, Inspecciones y Habilitaciones, en el marco de operativos de rutina que se vienen intensificando en supermercados del distrito. Desde el Municipio aseguraron que las inspecciones continuarán y que alcanzarán a todas las grandes superficies comerciales, sin excepciones.
¿Qué detectaron los inspectores en Carrefour ruta 8?
El hipermercado de Carrefour ubicado sobre la ruta 8, en su intersección con la calle Guido, fue uno de los focos principales del operativo. Se trata del local de mayor tamaño de la cadena en Pilar y, según el informe oficial, ahí se constató “una serie de irregularidades” que podrían afectar de manera directa la seguridad y la salubridad de los consumidores.
Entre las faltas más graves se encontró mercadería vencida expuesta en góndola, una infracción considerada crítica por el riesgo sanitario que implica. A eso se sumó la falta de higiene y limpieza en sectores sensibles como la cámara de lácteos, la cámara de carne y otras cámaras de conservación de alimentos.
Los inspectores también detectaron contaminación cruzada entre productos alimenticios, temperaturas elevadas en la recepción de lácteos y ausencia de doble protección en los tableros eléctricos. El combo encendió una señal de alerta que derivó en el secuestro de mercadería en mal estado y la labranza de un acta de “falta gravísima”.
Carrefour y las fallas estructurales: Más allá de los alimentos
El relevamiento en esta sucursal no se limitó al estado de los productos. El informe municipal detalló una larga lista de deficiencias edilicias y de seguridad. Entre ellas, extintores obstruidos, instalaciones eléctricas inadecuadas y la falta de una planta depuradora o sistema de tratamiento cloacal, con vuelcos sin tratamiento.
También se detectaron problemas en áreas internas como que el comedor del personal no contaba con habilitación municipal, los baños presentaban humedad y falta de higiene, y una salida de emergencias del depósito se encontraba bloqueada. Para el Municipio, este conjunto de irregularidades configura un escenario de riesgo que exige correcciones inmediatas.
¿Qué pasó en el Carrefour de Paseo Champagnat?
La segunda sucursal inspeccionada fue la que funciona dentro del shopping Paseo Champagnat. En ese lugar, los inspectores volvieron a encontrar mercadería vencida en góndola, lo que motivó nuevas actas de infracción y el secuestro de productos.
En este local, además, se observaron problemas de orden e higiene en el depósito, acumulación de residuos domiciliarios en el exterior y canillas inadecuadas para la manipulación de alimentos. A eso se sumó la detección de personal manipulando alimentos sin la vestimenta reglamentaria y la falta de actualización del carnet de manipulación de alimentos.
Carrefour en falta en materia de higiene y seguridad: La lista que preocupa
El informe del Municipio sobre el Carrefour de Paseo Champagnat agregó otras irregularidades de peso. Entre ellas, la tenencia y elaboración de carne picada sin las condiciones exigidas, la ausencia de análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua y tableros eléctricos sin la protección correspondiente.
También se detectaron nichos hidrantes obstruidos o dañados, extintores fuera de norma, una instalación eléctrica deficiente y certificados de conformidad de bomberos vencidos. Para los inspectores, el cuadro general evidenció fallas en los controles internos del establecimiento.
Advertencia directa a Carrefour ¿Se vienen clausuras?
Tras finalizar las inspecciones, el Municipio intimó formalmente a Carrefour a corregir “de manera inmediata” la totalidad de las irregularidades detectadas. La advertencia disparó, si no se regulariza la situación, se avanzará con la clausura de los locales.
Además, se exigió a la cadena que implemente protocolos y controles más estrictos para garantizar el estado de los productos que se comercializan. Desde el área de Inspecciones remarcaron que los controles no serán excepcionales, sino regulares, y que ante nuevos incumplimientos se dará intervención a la Justicia.
Fuentes municipales señalaron que los operativos forman parte de una política sostenida de fiscalización. “El Municipio realiza controles en forma rutinaria y seguramente se seguirá controlando a todos los supermercados del distrito”, indicaron, dejando en claro que Carrefour no será el único actor bajo la lupa.
