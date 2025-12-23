Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales

Los inspectores también detectaron contaminación cruzada entre productos alimenticios, temperaturas elevadas en la recepción de lácteos y ausencia de doble protección en los tableros eléctricos. El combo encendió una señal de alerta que derivó en el secuestro de mercadería en mal estado y la labranza de un acta de “falta gravísima”.

Carrefour y las fallas estructurales: Más allá de los alimentos

El relevamiento en esta sucursal no se limitó al estado de los productos. El informe municipal detalló una larga lista de deficiencias edilicias y de seguridad. Entre ellas, extintores obstruidos, instalaciones eléctricas inadecuadas y la falta de una planta depuradora o sistema de tratamiento cloacal, con vuelcos sin tratamiento.

También se detectaron problemas en áreas internas como que el comedor del personal no contaba con habilitación municipal, los baños presentaban humedad y falta de higiene, y una salida de emergencias del depósito se encontraba bloqueada. Para el Municipio, este conjunto de irregularidades configura un escenario de riesgo que exige correcciones inmediatas.

¿Qué pasó en el Carrefour de Paseo Champagnat?

La segunda sucursal inspeccionada fue la que funciona dentro del shopping Paseo Champagnat. En ese lugar, los inspectores volvieron a encontrar mercadería vencida en góndola, lo que motivó nuevas actas de infracción y el secuestro de productos.

En este local, además, se observaron problemas de orden e higiene en el depósito, acumulación de residuos domiciliarios en el exterior y canillas inadecuadas para la manipulación de alimentos. A eso se sumó la detección de personal manipulando alimentos sin la vestimenta reglamentaria y la falta de actualización del carnet de manipulación de alimentos.

Mercado Libre y Carrefour se meten en las compras de tu casa: La alianza que emociona

Carrefour en falta en materia de higiene y seguridad: La lista que preocupa

El informe del Municipio sobre el Carrefour de Paseo Champagnat agregó otras irregularidades de peso. Entre ellas, la tenencia y elaboración de carne picada sin las condiciones exigidas, la ausencia de análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua y tableros eléctricos sin la protección correspondiente.

También se detectaron nichos hidrantes obstruidos o dañados, extintores fuera de norma, una instalación eléctrica deficiente y certificados de conformidad de bomberos vencidos. Para los inspectores, el cuadro general evidenció fallas en los controles internos del establecimiento.

Advertencia directa a Carrefour ¿Se vienen clausuras?

Tras finalizar las inspecciones, el Municipio intimó formalmente a Carrefour a corregir “de manera inmediata” la totalidad de las irregularidades detectadas. La advertencia disparó, si no se regulariza la situación, se avanzará con la clausura de los locales.

Además, se exigió a la cadena que implemente protocolos y controles más estrictos para garantizar el estado de los productos que se comercializan. Desde el área de Inspecciones remarcaron que los controles no serán excepcionales, sino regulares, y que ante nuevos incumplimientos se dará intervención a la Justicia.

Fuentes municipales señalaron que los operativos forman parte de una política sostenida de fiscalización. “El Municipio realiza controles en forma rutinaria y seguramente se seguirá controlando a todos los supermercados del distrito”, indicaron, dejando en claro que Carrefour no será el único actor bajo la lupa.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche