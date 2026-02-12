El Senado Nacional aprobó en general el proyecto de reforma laboral que envió la Casa Rosada

Concesión a los empresarios:

FAL: diferencia alícuotas: fija la contribución en HASTA 1,5% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs, con facultad del PEN para subirlas levemente. Incorpora previa autorización del Congreso.

Cuota solidaria: tope a cuotas: limita aportes a cámaras al 0,5%. Desde 2028, exige consentimiento previo y expreso del trabajador para los descuentos.

Se abre el tratamiento de las modificaciones. El objetivo de Javier Milei es que, si se logra la aprobación buscada en particular, el texto pase para el miércoles 18 de febrero en las comisiones de la cámara de diputados.

image Patricia Bullrich cerró los discursos pasada la medianoche

Luego, si se lograra dictamen, pasaría al recinto el 25/02. Mucho tiempo perdido. Ahora buscan desde Balcarce 50 una aprobación horas antes de la Asamblea Legislativa del 1ero de marzo, cuando el Presidente deba hacerse presente en el parlamento para dar inicio a un nuevo período ordinario de sesiones.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta que dejó un país varado, un país anclado en el pasado, que no puede avanzar, sin poder crecer ni generar el trabajo que nuestra gente necesita”.

“Para crear empleos hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público. Queremos empleo privado para la libertad de la gente”, aseguró Bullrich.

Agregó: "Acá estamos trabajando para generar empleo que le permita tener a ese trabajador esos derechos que le han sido negados. Nosotros no queremos que tomar empleo sea un riesgo”.

"Estamos convencidos de que en este momento esta ley va a generar un impulso junto a todas las reformas estructurales que se están haciendo en el país”, sostuvo la senadora y pidió “hacer un pacto fiscal”.

Dijo que con esta ley los delegados “van a tener 10 horas por mes” para ejercer sus funciones y se va a regular las asambleas para “evitar los paros encubiertos”.

pizarra

Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se estacionó en el palco del recinto del Senado a la espera de la votación de la reforma laboral.

Karina Milei estuvo junto al ministro del Interior, Diego Santilli; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el subsecretario 'Lule' Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Milei llegó junto a Adorni, Santilli, Eduardo Lule Menem y Martín Menem mientras estaba terminando de brindar su discurso el jefe del peronismo, José Mayans.

Pedido sindical

La Libertad Avanza decidió no establecer un plazo para la vigencia de los aportes solidarios a los sindicatos, pero mantendrá el tope que no podrá superar del 2%, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La CGT había reclamado que se mantenga el sistema actual de aportes de los trabajadores y empresarios a los gremios, y en este punto el oficialismo cedió a la solicitud de la central obrera.

Una alta fuente del bloque oficialista señaló que decidieron quitar el plazo de vigencia de dos años para darle previsibilidad a los sindicatos, para que cuenten con los recursos para mantener sus centros deportivos, centros de capacitación u hoteles.

Esta misma medida se tomará para las empresas que aportan a las cámaras empresarias cuyo aporte obligatorio no tendrá plazo, pero se mantendrá el tope del 5%.

Santa Cruz

«Nosotros, desde el Bloque Por Santa Cruz, no vamos a votar en contra de los trabajadores», aseguró sobre el final de su alocución José María Carambia y despejó el clima de duda sobre el posicionamiento de Claudio Vidal y su espacio respecto del proyecto de Reforma Laboral libertaria.

Y agregó: «Entendemos que la esencia de la ley es afectar los derechos del trabajador». Un mensaje que pareció llegar directo al corazón de Azopardo. Es que desde la CGT había mucha expectativa respecto de Vidal.

En la previa había sido Pablo Moyano el que había puesto la lupa en el santacruceño: «Hay cuatro senadores que faltan para el rechazo total y uno de los que no darían sus senadores para rechazarla es Caludio Vidal, que viene del movimiento obrero», se había quejado.