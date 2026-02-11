Reforma laboral: Debate en el Senado, batalla en las calles (y las sospechas de siempre)

Live Blog Post

El malicioso recorte de Adorni / Milei sobre Mariano Recalde

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un recorte de 12 segundos de duración de Mariano Recalde hablando en el Senado durante el debate por la reforma laboral. Se trató de un recorte con la intención de dejar en ridículo al senador kirchnerista, pero al observar su disertación completa se comprueba que falta contexto clave.

"Perdón por la interrupción pero es un proyecto muy amplio, y dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí", se escucha a Mariano Recalde en el fragmento de 12 segundos publicado por Adorni.

Luego, y rápidamente, el propio Javier Milei compartió ese videíto en su cuenta de X, y lo mismo hicieron otros libertarios, expresando su enojo porque un senador no leyó el proyecto de ley que está cuestionando.

Lo cierto es que Recalde no estaba admitiendo, como hace creer el fragmento publicado por Manuel Adorni, que no leyó el proyecto de ley de reforma laboral, sino que se refería a un comentario puntual del senador libertario Bruno Olivera Lucero sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), justamente un artículo de la iniciativa que fue modificado en las últimas horas. El "no lo leí" refiere a que no encontró en el proyecto que ese punto esté debidamente aclarado.

"Le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí, si efectivamente en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directamente del FAL, pues no lo dice la ley. Si lo van a poner, que lo pongan expresamente porque el único que es titular de la cuenta es el empleador (…) y el empleador no tiene ningún derecho directo sobre el FAL. Y sino, en qué momento lo dice", cuestiona Mariano Recalde en su comentario completo, que los libertarios editaron de modo que parezca otra cosa.

