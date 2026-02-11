Reforma laboral: Debate en el Senado, batalla en las calles (y las sospechas de siempre)

La Policía respondió tibiamente primero, arrojando gases lacrimógenos y agua con el camión hidrante a esas pocas personas que tiraban piedras y hasta bombas molotov. Pero luego comenzó el caos, cuando los efectivos salieron a las calles disparando balas de goma a todos los manifestantes.
Las sospechas de que se trataría de "infiltrados" para generar disturbios ya están sembradas. Hay quienes apuntan al 'método Patricia Bullrich': no es la primera vez que una protesta pacífica se torna violenta repentinamente por unos pocos que fogonean incidentes, lo que deriva en la dispersión de la manifestación y la justificación de la represión. Y comienza el caos. Al final, se termina hablando más de lo que sucede afuera que de lo que ocurre dentro del Congreso.
11-02-2026 18:20
Tras la calma, otra vez la represión
La tensión volvió a apoderarse de las calles afuera del Congreso, luego de una hora de calma después de los primeros incidentes. Los manifestantes que se habían dispersado cuando comenzó la represión, comenzaron a acercarse nuevamente a la plaza pero con menor presencia de los gremios que se retiraron en su mayoría.
Otra vez gases lacrimógenos y balas de goma.
11-02-2026 18:01
Mariano Recalde salió a responderle a Adorni / Milei por el video recortado
El senador Mariano Recalde respondió a Manuel Adorni y Javier Milei, que habían compartido un video de 12 segundos, sacado de contexto, para acusarlo de no haber leído el proyecto de reforma laboral.
11-02-2026 17:44
Senado: La lista de oradores
Esta es la lista de oradores en la sesión en el Senado por la reforma laboral. Puede haber alguna modificación durante el transcurso de la misma.
Los cierres a cargo de los jefes de bloque serán de 40 minutos, con lo cual se descarta que la votación será después de la medianoche.
11-02-2026 17:33
Myriam Bregman: "Violencia es votar una reforma contra el pueblo"
La dirigente de Izquierda y diputada Myriam Bregman defendió la protesta en las calles contra la reforma laboral porque es "ridículo pensar que los ataques pueden pasan sin que nadie resista ni alce la voz".
También apuntó contra Patricia Bullrich: "Está tan quebrada que se olvidó que las reformas brutales generan resistencia".
11-02-2026 17:10
Javier Milei, sobre los violentos: "Del otro lado tenemos esto"
El Presidente salió también en redes sociales a hablar de los violentos en la manifestación contra la reforma laboral, que fue una clara minoría como mostraron todas las cámaras de TV. Pero el Gobierno aprovechará estos hechos de violencia para poner a todos los manifestantes en la misma bolsa y relativizar la protesta...
Las sospechas de que se trató de infiltrados para ensuciar la protesta corren como reguero de pólvora en redes sociales:
11-02-2026 17:03
Patricia Bullrich salió rápido a condenar la "violencia" en la protesta
Cuando comenzaban los incidentes en la manifestación contra la reforma laboral, Patricia Bullrich salió a cuestionar "la violencia" en la protesta que, según ella, es una excusa para el "desorden".
11-02-2026 16:58
El malicioso recorte de Adorni / Milei sobre Mariano Recalde
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un recorte de 12 segundos de duración de Mariano Recalde hablando en el Senado durante el debate por la reforma laboral. Se trató de un recorte con la intención de dejar en ridículo al senador kirchnerista, pero al observar su disertación completa se comprueba que falta contexto clave.
"Perdón por la interrupción pero es un proyecto muy amplio, y dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí", se escucha a Mariano Recalde en el fragmento de 12 segundos publicado por Adorni.
Luego, y rápidamente, el propio Javier Milei compartió ese videíto en su cuenta de X, y lo mismo hicieron otros libertarios, expresando su enojo porque un senador no leyó el proyecto de ley que está cuestionando.
Lo cierto es que Recalde no estaba admitiendo, como hace creer el fragmento publicado por Manuel Adorni, que no leyó el proyecto de ley de reforma laboral, sino que se refería a un comentario puntual del senador libertario Bruno Olivera Lucero sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), justamente un artículo de la iniciativa que fue modificado en las últimas horas. El "no lo leí" refiere a que no encontró en el proyecto que ese punto esté debidamente aclarado.
"Le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí, si efectivamente en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directamente del FAL, pues no lo dice la ley. Si lo van a poner, que lo pongan expresamenteporque el único que es titular de la cuenta es el empleador (…) y el empleador no tiene ningún derecho directo sobre el FAL. Y sino, en qué momento lo dice", cuestiona Mariano Recalde en su comentario completo, que los libertarios editaron de modo que parezca otra cosa.
Reforma laboral: Las concesiones del Gobierno a sindicatos y empresarios
Con las modificaciones al proyecto original de la reforma laboral, el Gobierno tuvo que hacer concesiones varias. Y no sólo los gobernadores fueron los beneficiados: sindicatos obtuvieron notables provechos, pero también los empresarios.
Concesiones a los sindicatos:
• Mantienen contribuciones a las obras sociales del 6%
• Ultraactividad: se sostiene la suspensión pero las partes pueden solicitar la suspensión del convenio, quitan que pueda ser de OFICIO.
• Cuota solidaria - tope a cuotas: limita aportes a cámaras al 0,5% y a sindicatos al 2%. Desde 2028, exige consentimiento previo y expreso del trabajador para los descuentos.
Concesión a los gobernadores:
• Quitan la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades
Concesión a los empresarios:
• FAL - diferencia alícuotas: fija la contribución en HASTA 1,5% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs, con facultad del PEN para subirlas levemente. Incorpora previa autorización del Congreso.
• Cuota solidaria - tope a cuotas: limita aportes a cámaras al 0,5%. Desde 2028, exige consentimiento previo y expreso del trabajador para los descuentos.
11-02-2026 16:40
Corridas, gases y balas de goma: Máxima tensión fuera del Congreso
La Policía salió a las calles a reprimir a los manifestantes y la situación es de máxima tensión fuera del Congreso.
