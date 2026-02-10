Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

Aquí el proyecto de reforma laboral con los artículos modificados:

Ley Laboral Modificada - V5

Impuesto a las Ganancias, un pedido de los gobernadores

En materia fiscal, la senadora aclaró que el oficialismo decidió no avanzar, por el momento, con cambios en el impuesto a las Ganancias. Según explicó, el tratamiento de ese tributo será postergado hasta que el Congreso logre consensuar una reforma fiscal integral que contemple a la Nación, las provincias y los municipios. La definición busca evitar medidas parciales que puedan generar desequilibrios entre los distintos niveles del Estado.

El dictamen también incorpora cambios propuestos por la Unión Cívica Radical, especialmente en el diseño del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El esquema acordado divide el fondo en dos categorías: un aporte del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes, con un mecanismo de control a cargo de la Cámara de Diputados.

Además, la reforma establece un sistema de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% mensual, con el objetivo de dar previsibilidad a los montos y reducir la litigiosidad. En paralelo, se avanza hacia un sistema de registración laboral simplificado y digital, que estará a cargo del organismo recaudador y buscará reducir la burocracia para empleadores y trabajadores.

Reforma Laboral a un paso de la media sanción

Otro de los puntos que el oficialismo resaltó es la delimitación clara de los beneficios sociales —como comedores, reintegros médicos, guarderías, útiles escolares o capacitaciones— para evitar que esos conceptos sean objeto de judicialización. En ese sentido, Bullrich defendió el proyecto al asegurar que uno de sus objetivos centrales es poner fin a la denominada “industria del juicio”.

“Este dictamen define con precisión qué puede judicializarse y qué no, y qué conceptos integran el salario”, sostuvo la senadora. Según explicó, el nuevo marco legal busca reducir la conflictividad sin eliminar el acceso a la Justicia en los casos en que corresponda.

Con 28 cambios consensuados y el respaldo de un amplio arco político, el oficialismo confía en que la reforma laboral pueda avanzar en el Senado y marcar un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno. La sesión de este miércoles será la primera gran prueba de fuego para una iniciativa que promete generar un fuerte debate dentro y fuera del recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Csofianunes/status/2021293839030354138&partner=&hide_thread=false 28 modificaciones en total a la Reforma Laboral. Se trata mañana en el Senado pic.twitter.com/yU2YcP2SdH — Sofía Nunes (@Csofianunes) February 10, 2026

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Corrupción en la era Alberto Fernández: La Justicia procesó a aseguradoras por contratos con el Estado

Imputabilidad: El Gobierno da marcha atrás con los 13 años y acuerda fijarla en 14

Sesión especial en Diputados: Qué temas tratará el Congreso el jueves 12 de febrero