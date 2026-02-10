Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

A pocas horas de una sesión clave en el Senado, el Gobierno logró destrabar uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa. La senadora Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo político con 44 senadores de distintos bloques, tras incorporar 28 modificaciones al texto original.
El anuncio se realizó este martes 10 de febrero en una conferencia de prensa, donde Bullrich presentó los principales cambios consensuados y defendió el alcance de una iniciativa que el oficialismo considera estratégica.
Según explicó, el nuevo dictamen es el resultado de meses de negociaciones y busca garantizar mayor previsibilidad para el sistema laboral, sin alterar puntos sensibles que habían generado resistencia.
El Gobierno cedió y aceptó cambios
Uno de los ejes que el Gobierno decidió sostener es el esquema de aportes a las obras sociales. La reforma mantendrá el aporte del 6%, incluyendo la cuota solidaria, que seguirá vigente por un plazo de dos años con un tope del 2%. Desde el oficialismo subrayan que esta definición apunta a preservar el financiamiento del sistema de salud sindical y evitar un impacto brusco en los trabajadores.
Otro punto destacado es la obligatoriedad de que los salarios se paguen a través de entidades bancarias. Para Bullrich, se trata de un aspecto “central” del proyecto, ya que refuerza la formalización laboral y permite un mayor control sobre las relaciones de trabajo. En la misma línea, la reforma establece que los estatutos profesionales tendrán un período de adecuación de 180 días y, mientras tanto, se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo.
Aquí el proyecto de reforma laboral con los artículos modificados:
Impuesto a las Ganancias, un pedido de los gobernadores
En materia fiscal, la senadora aclaró que el oficialismo decidió no avanzar, por el momento, con cambios en el impuesto a las Ganancias. Según explicó, el tratamiento de ese tributo será postergado hasta que el Congreso logre consensuar una reforma fiscal integral que contemple a la Nación, las provincias y los municipios. La definición busca evitar medidas parciales que puedan generar desequilibrios entre los distintos niveles del Estado.
El dictamen también incorpora cambios propuestos por la Unión Cívica Radical, especialmente en el diseño del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El esquema acordado divide el fondo en dos categorías: un aporte del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes, con un mecanismo de control a cargo de la Cámara de Diputados.
Además, la reforma establece un sistema de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% mensual, con el objetivo de dar previsibilidad a los montos y reducir la litigiosidad. En paralelo, se avanza hacia un sistema de registración laboral simplificado y digital, que estará a cargo del organismo recaudador y buscará reducir la burocracia para empleadores y trabajadores.
Reforma Laboral a un paso de la media sanción
Otro de los puntos que el oficialismo resaltó es la delimitación clara de los beneficios sociales —como comedores, reintegros médicos, guarderías, útiles escolares o capacitaciones— para evitar que esos conceptos sean objeto de judicialización. En ese sentido, Bullrich defendió el proyecto al asegurar que uno de sus objetivos centrales es poner fin a la denominada “industria del juicio”.
“Este dictamen define con precisión qué puede judicializarse y qué no, y qué conceptos integran el salario”, sostuvo la senadora. Según explicó, el nuevo marco legal busca reducir la conflictividad sin eliminar el acceso a la Justicia en los casos en que corresponda.
Con 28 cambios consensuados y el respaldo de un amplio arco político, el oficialismo confía en que la reforma laboral pueda avanzar en el Senado y marcar un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno. La sesión de este miércoles será la primera gran prueba de fuego para una iniciativa que promete generar un fuerte debate dentro y fuera del recinto.
