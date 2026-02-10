IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba

A nivel geográfico, el IPC mostró comportamientos dispares. El Noreste lideró las subas con un incremento de 3,8%, mientras que el GBA y el Noroeste se ubicaron en 2,8%. La dispersión regional vuelve a poner de relieve el impacto diferencial de tarifas, transporte y alimentos según la estructura de consumo de cada zona.

image

Inflación de cara a febrero

Según el último Informe Diario de Facimex Valores, la inflación semanal medida por el IPC OJF de Ferreres alcanzó el 1,5% al 6 de febrero, tanto en el nivel general como en el núcleo. El dato no es menor, ya que se trata del registro más elevado para una primera semana de febrero desde diciembre de 2024, incluso descontando el efecto estacional propio de los ajustes de tarifas y servicios que suelen concentrarse al inicio de cada mes.

El informe remarca que, al comparar la variación semanal entre el 30 de enero y el 6 de febrero, la inflación fue la más alta de los últimos catorce meses tanto en el índice general como en la medición núcleo, lo que introduce ruido en la narrativa de desaceleración sostenida.

image

En el desagregado, las consultoras privadas mostraron señales dispares, sobre todo en el rubro Alimentos y Bebidas. LCG detectó una suba semanal del 2,5%, impulsada principalmente por panificados y bebidas, marcando el mayor incremento desde marzo de 2024.

En cambio, EconViews midió apenas 0,3%, con aumentos fuertes en carne pero caídas en verduras, una dinámica que moderó el promedio general. En cambio, EconViews midió apenas 0,3%, con aumentos fuertes en carne pero caídas en verduras, una dinámica que moderó el promedio general.

Por todo esto, el desafío para Milei ahora pasa por sostener la nominalidad en un contexto donde los precios regulados vuelven a jugar en contra y la inflación núcleo muestra resistencia a seguir bajando. El arranque de febrero dejó una señal que la política económica no puede ignorar, especialmente en un año donde la credibilidad del programa depende cada vez más de la consistencia entre los datos y el relato.

Otras noticias de Urgente24

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero