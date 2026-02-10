PÉSIMO ARRANQUE
IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba
La inflación tuvo un mal arranque para Javier Milei en este 2026. El IPC del primer mes del año alcanzó el 2,9% y arrojó una interanual del 32,4%.
El principal motor del dato volvió a estar en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzaron 4,7% en el mes y explicaron la mayor incidencia sobre el nivel general. Dentro del rubro, las subas en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres concentraron buena parte de la presión inflacionaria, en línea con lo que ya venían anticipando las mediciones de alta frecuencia.
El comportamiento de los precios estacionales fue clave. Esta categoría trepó 5,7%, muy por encima del promedio, y volvió a mostrar que el alivio inflacionario todavía convive con episodios puntuales de fuerte volatilidad en productos básicos.
Más allá del impacto de los estacionales, el dato que sigue de cerca el mercado es el IPC núcleo. En enero, esta medición subió 2,6%, una cifra que confirma que la inflación subyacente se mantiene relativamente estable, pero sin señales claras de una desaceleración más agresiva.
Los precios regulados, en tanto, aumentaron 2,4%, con un aporte relevante de vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzaron 3,0%. El esquema de ajustes tarifarios escalonados sigue funcionando como un ancla parcial, aunque lejos de ser neutral en el corto plazo.
A nivel geográfico, el IPC mostró comportamientos dispares. El Noreste lideró las subas con un incremento de 3,8%, mientras que el GBA y el Noroeste se ubicaron en 2,8%. La dispersión regional vuelve a poner de relieve el impacto diferencial de tarifas, transporte y alimentos según la estructura de consumo de cada zona.
Inflación de cara a febrero
Según el último Informe Diario de Facimex Valores, la inflación semanal medida por el IPC OJF de Ferreres alcanzó el 1,5% al 6 de febrero, tanto en el nivel general como en el núcleo. El dato no es menor, ya que se trata del registro más elevado para una primera semana de febrero desde diciembre de 2024, incluso descontando el efecto estacional propio de los ajustes de tarifas y servicios que suelen concentrarse al inicio de cada mes.
El informe remarca que, al comparar la variación semanal entre el 30 de enero y el 6 de febrero, la inflación fue la más alta de los últimos catorce meses tanto en el índice general como en la medición núcleo, lo que introduce ruido en la narrativa de desaceleración sostenida.
En el desagregado, las consultoras privadas mostraron señales dispares, sobre todo en el rubro Alimentos y Bebidas. LCG detectó una suba semanal del 2,5%, impulsada principalmente por panificados y bebidas, marcando el mayor incremento desde marzo de 2024.
Por todo esto, el desafío para Milei ahora pasa por sostener la nominalidad en un contexto donde los precios regulados vuelven a jugar en contra y la inflación núcleo muestra resistencia a seguir bajando. El arranque de febrero dejó una señal que la política económica no puede ignorar, especialmente en un año donde la credibilidad del programa depende cada vez más de la consistencia entre los datos y el relato.
