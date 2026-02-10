Una banda de crimen organizado transnacional intentó robar un banco del casco histórico de Montevideo, Uruguay, mediante un túnel subterráneo construido bajo el pavimento, cuyo destino final sería una entidad bancaria, según lo divulgó la Policía de Ciudad Vieja, que la semana pasada frustró este atraco millonario con aires del "Robo del Siglo" de Acassuso, y que este martes reveló que había integrantes del cártel Primer Comando Capital (PCC).
BANDA TRANSNACIONAL
"Robo del Siglo" frustrado en Uruguay: Túnel para atraco bancario y Primer Comando Capital
Uruguay confirmó que los integrantes de la banda que cavó un túnel de 200 metros en Montevideo para asaltar un banco pertencen a la banda narcocriminal Primer Comando Capital (PCC).
En base a datos de Inteligencia proporcionados por Brasil y la denuncia de vecinos sobre ruidos molestos y un búnker de droga, la Policía uruguaya allanó una vivienda en la calle Colón, de Ciudad Vieja, donde se toparon con un túnel de varios metros, el cual conectaba un local comercial con el sistema de alcantarillado de la capital uruguaya, y que se presume que sería utilizado para robar a una entidad bancaria.
Previamente al allanamiento, varios vecinos informaron a las autoridades que durante la madrugada escuchaban ruidos de taladros y música alta. También denunciaron que veían en la puerta de la vivienda a tres personas con acento extranjero descargando cajas. Según informa El Observador, una vecina investigó por su cuenta antes de llamar a la Policía y encontró un balde con herramientas en la red de saneamiento Arteaga, en la zona de Zabala y Cerrito. El recipiente tenía barro y contenía, entre otros elementos, un pico y un nivel de construcción.
El frustrado "Robo del Siglo" del PCC en Montevideo
A partir de estos datos y del alerta de la Inteligencia brasileña de un ataque a una institución financiera en diciembre, se montó en un operativo de vigilancia en la casa denunciada de Ciudad Vieja, lo que derivó en el allanamiento,el hallazgo de un túnel conectado al sistema de alcantarillado y en once personas detenidas, muchos de ellos vinculados a la banda Primer Comando Capital, la cual nació en las favelas de Brasil pero ya extendió sus tentáculos en Uruguay.
En el allanamiento, la Policía incautó dos vehículos, herramientas de trabajo como palas y picos, ropa utilizada para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo —30.000 pesos uruguayos, USD 800 y 37.000 reales—
Fuentes del Ministerio del Interior afirmaron a El Observador y El País que, aunque a priori manejan la hipótesis de un plan para un atraco subterráneo a la casa central del Banco República para sustraer sumas millonarias y joyas, no descartan que se tratara de una organización que pretendía sacar hachís u otra droga por el Puerto de Montevideo, teniendo en cuenta que la casa desde la que excavaron y construyeron el túnel está a 200 metros del Puerto.
“Quizás el túnel frustrado no buscaba acceder a los bancos de la zona, sino al puerto, cuyos depósitos quedan a apenas dos cuadras del lugar hasta donde habían conseguido excavar”, dijo el periodista Ignacio Álvarez.
Según El Observador, el 23 de diciembre el Banco Central de Uruguay mandó a trasladar grandes cantidades de dinero de sus bóvedas, sin mucha explicación aparente, y el dinero se dividió entre las sucursales 19 de Junio y la de Ciudad Vieja del BROU, la que habría estado en la mira de la banda.
Otra hipótesis es que la banda, la cual construyó este túnel que pasa muy cerca de dos bancos privados, pretendía traficar gemas preciosas. Esta especulación empezó a cobrar fuerza luego de que las agencias de noticias filtraran que en mayo pasado la Dirección Nacional de Aduanas incautó cerca del puerto un cargamento declarado como latas de pintura naval que, según fuentes consultadas por el citado medio, ocultaba esmeraldas valuadas en unos dos millones de dólares.
"La conexión entre este episodio y el túnel hallado en Ciudad Vieja amplía el alcance del caso. La estructura subterránea, inicialmente asociada a un eventual robo, podría haber sido utilizada como vía discreta para el traslado de mercadería de alto valor, aprovechando la concentración de actividad portuaria, financiera y comercial de la zona", señala Montevideo Portal.
Con respecto al expediente del túnel de Ciudad Vieja, el Ministerio del Interior reveló que entre los delincuentes detenidos hay hombres de nacionalidad uruguaya, paraguaya y brasileña, vinculados al Primer Comando Capital (PCC), una banda transnacional que nació en Brasil y se dedica a la extorsión, al robo y al tráfico de drogas. Según la Policía uruguaya, los detenidos portaban documentación falsa.
Desde hace tiempo, el PCC opera en Uruguay con connivencia de autoridades corruptas y suele dedicarse al tráfico de hachís a San Pablo a través de ruta 5 (Rivera) y ruta 9 (Chuy).
