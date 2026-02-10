"Robo del Siglo" frustrado en Uruguay: Túnel para atraco bancario y Primer Comando Capital

image "El Robo del Siglo" frustrado en Uruguay.

Fuentes del Ministerio del Interior afirmaron a El Observador y El País que, aunque a priori manejan la hipótesis de un plan para un atraco subterráneo a la casa central del Banco República para sustraer sumas millonarias y joyas, no descartan que se tratara de una organización que pretendía sacar hachís u otra droga por el Puerto de Montevideo, teniendo en cuenta que la casa desde la que excavaron y construyeron el túnel está a 200 metros del Puerto.

“Quizás el túnel frustrado no buscaba acceder a los bancos de la zona, sino al puerto, cuyos depósitos quedan a apenas dos cuadras del lugar hasta donde habían conseguido excavar”, dijo el periodista Ignacio Álvarez.

Según El Observador, el 23 de diciembre el Banco Central de Uruguay mandó a trasladar grandes cantidades de dinero de sus bóvedas, sin mucha explicación aparente, y el dinero se dividió entre las sucursales 19 de Junio y la de Ciudad Vieja del BROU, la que habría estado en la mira de la banda.

Otra hipótesis es que la banda, la cual construyó este túnel que pasa muy cerca de dos bancos privados, pretendía traficar gemas preciosas. Esta especulación empezó a cobrar fuerza luego de que las agencias de noticias filtraran que en mayo pasado la Dirección Nacional de Aduanas incautó cerca del puerto un cargamento declarado como latas de pintura naval que, según fuentes consultadas por el citado medio, ocultaba esmeraldas valuadas en unos dos millones de dólares.

"La conexión entre este episodio y el túnel hallado en Ciudad Vieja amplía el alcance del caso. La estructura subterránea, inicialmente asociada a un eventual robo, podría haber sido utilizada como vía discreta para el traslado de mercadería de alto valor, aprovechando la concentración de actividad portuaria, financiera y comercial de la zona", señala Montevideo Portal.

Con respecto al expediente del túnel de Ciudad Vieja, el Ministerio del Interior reveló que entre los delincuentes detenidos hay hombres de nacionalidad uruguaya, paraguaya y brasileña, vinculados al Primer Comando Capital (PCC), una banda transnacional que nació en Brasil y se dedica a la extorsión, al robo y al tráfico de drogas. Según la Policía uruguaya, los detenidos portaban documentación falsa.

Desde hace tiempo, el PCC opera en Uruguay con connivencia de autoridades corruptas y suele dedicarse al tráfico de hachís a San Pablo a través de ruta 5 (Rivera) y ruta 9 (Chuy).

