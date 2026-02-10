El inesperado intercambio de jugadores que Boca prepara con Independiente Medellín

Boca se sigue moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar jugadores que le den un salto de calidad a un plantel falto de variantes sobre todo en el sector ofensivo. Es por eso que Juan Román Riquelme y compañía están trabajando para cerrar de manera más que sorpresiva un intercambio de jugadores con Independiente Medellín.
En las últimas horas se confirmó que Boca e Independiente Medellín podrían cerrar un intercambio de jugadores más que llamativo.
Luego de varias semanas de estar en la búsqueda de un extremo picante y desequilibrante, Boca logró acercarse a Edwuin Cetré que viene de ser clave en el Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura 2025. Luego de que se cayera la llegada del colombiano a Athletico Paranaense, Juan Román Riquelme aceleró y Juan Sebastián Verón aceptó venderlo.
En el día de ayer Edwuin Cetré miró desde la tribuna la victoria del Pincha en lo que terminó siendo su despedida del club platense ya que Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes para cerrar la transferencia. El caso es que el Xeneize no tiene que negociar solamente con el club platense sino también con Independiente Medellín que tiene la mitad del pase.
El acuerdo entre Boca e Independiente Medellín
La cosas es así. Estudiantes y Boca llegaron a un acuerdo para cerrar la venta del 50% de los derechos económicos de Cetré en un monto cercano a los 4 millones de dólares. El contrato con el jugador ya está cerrado y ahora lo que falta para que se cierre definitivamente la operación es que el Xeneize acuerde con Independiente Medellín cómo pagará el 50% que tienen en su poder.
En un primer momento parecía que el club colombiano solamente quería dinero pero en las últimas horas surgió la información que el DIM está dispuesto a recibir a un futbolista de Boca como parte de pago y esto lógicamente le cerró por todos lados a Juan Román Riquelme. Ahora resta ver qué futbolista del Xeneize acepta salir el club cafetero.
De esta manera Boca no solo obtendrá a un jugador importante como Cetré, sino que además podrá poner como parte de pago a un jugador que no está dentro de los planes del cuerpo técnico de Cláudio Úbeda y además el Xeneize obtendrá un cupo más para poder sumar a otro refuerzo, ya que al transferir un futbolista al exterior se abre la posibilidad de reemplazarlo. Sin dudas una negociación que Riquelme le cierra por todos lados.
