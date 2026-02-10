El inesperado intercambio de jugadores que Boca prepara con Independiente Medellín

De esta manera Boca no solo obtendrá a un jugador importante como Cetré, sino que además podrá poner como parte de pago a un jugador que no está dentro de los planes del cuerpo técnico de Cláudio Úbeda y además el Xeneize obtendrá un cupo más para poder sumar a otro refuerzo, ya que al transferir un futbolista al exterior se abre la posibilidad de reemplazarlo. Sin dudas una negociación que Riquelme le cierra por todos lados.

Más en GOLAZO24

Riquelme fue denunciado por fraude en Boca: "Creó un mercado negro"