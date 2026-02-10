Gallardo lo colgó, se fue de River y ahora está a un paso de Boca: "Accedió"

Boca viene de sufrir una derrota muy dura ante Vélez donde no mostró reacción ni tampoco inquietó demasiado al equipo de Guillermo Barros Schelotto. Ahora Juan Román Riquelme quiere dar un golpe de efecto en el mercado de pases y fue a la carga por un jugador que Marcelo Gallardo colgó y se terminó yendo libre de River.
A pesar de que el mercado cerró en el fútbol argentino se sabe que Boca sigue en la búsqueda de jugadores que le den un salto de calidad al equipo. Por la lesión de Rodrigo Battaglia el Xeneize obtuvo un cupo que le permitió negociar por la llegada de Edwuin Cetré, una de las grandes figuras del Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura.
Más allá de que los hinchas de Boca piden por la llegada de un centrodelantero, Juan Román Riquelme considera que lo que le falta al equipo es un volante creativo, que pueda hacer de extremo, de enganche o de segunda punta y fue así que decidió ir a la carga por un jugador formado en River que se terminó marchando de la peor manera.
Rollheiser se olvida de River y le dice que sí a Boca
“Riquelme le preguntó a Benjamín Rollheiser si quería jugar en Boca y el jugador accedió”, afirmó Julio Pavoni en TyC Sports, una noticia más que llamativa. El zurdo debutó en River de la mano de Marcelo Gallardo siendo parte del equipo que se consagró campeón de la Superliga 2021 donde brilló de manera exponencial Julián Álvarez.
Llegó enero del 2022 y Rollheiser no terminó llegando a un acuerdo para renovar su contrato con River el cual finalizaba en junio de ese mismo año. En las entrañas del Millonario aseguran que el jugador pidió algo irrisorio y es por eso que no terminó firmando. Gallardo lo colgó y seis meses más tarde se fue a Estudiantes de La Plata.
Luego de su gran paso por el Pincha, Rollheiser se marchó a Benfica donde no se pudo asentar y luego llegó al Santos de Brasil donde si bien es un jugador importante no termina de ser 100% titular. Con el OK del jugador y el deseo de Riquelme, ahora resta que los clubes se pongan de acuerdo en una transferencia que sería bastante onerosa.
