Gallardo lo colgó, se fue de River y ahora está a un paso de Boca: "Accedió"

A pesar de que el mercado cerró en el fútbol argentino se sabe que Boca sigue en la búsqueda de jugadores que le den un salto de calidad al equipo. Por la lesión de Rodrigo Battaglia el Xeneize obtuvo un cupo que le permitió negociar por la llegada de Edwuin Cetré, una de las grandes figuras del Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura.