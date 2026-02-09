River Plate perdió 4-1 ante Tigre el pasado sábado 7 de febrero en el Monumental, en lo que significó su primera derrota en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. A los cuatro refuerzos que ya incorporó el equipo de Marcelo Gallardo, se le sumará un futbolista más.
INESPERADO
Gallardo sorprendió a todos y River Plate tiene un nuevo refuerzo
Luego de la derrota ante Tigre, se dio a conocer que Marcelo Gallardo tendrá un nuevo refuerzo en River.
La caída frente al conjunto dirigido por Diego Dabove fue muy dura y trajo recuerdos de lo que fue el 2025 para el club de Núñez: un paso atrás luego de algunos avances que el equipo había mostrado en el inicio del Apertura.
Mal partido de River ante Tigre
Todo lo que podía salir mal en el partido ante Tigre salió mal para el River Plate de Marcelo Gallardo.
No solo el rendimiento del Millonario fue muy flojo, sino que el nivel del equipo dirigido por Diego Dabove en el Monumental fue superlativo, al punto de que la diferencia en el marcador incluso podría haber sido mayor.
En los primeros tres partidos del Torneo Apertura, el equipo del Muñeco había mostrado una imagen positiva, que quedó deslucida tras la contundente derrota ante el Matador de Victoria.
El conjunto parecía haber encontrado cierto equilibrio con la presencia de Aníbal Moreno y Fausto Vera, además de un mayor protagonismo de Juan Fernando Quintero y Tomás Galván. Sin embargo, nada de eso se vio en el encuentro disputado el pasado sábado 7 de febrero.
El equipo de Gallardo tendrá la oportunidad de revertir la imagen el próximo jueves 12 de febrero, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal desde las 21:15.
Nuevo refuerzo para Marcelo Gallardo
Hasta el momento, los refuerzos de River Plate en el mercado de pases son Aníbal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez.
Los tres primeros ya tuvieron minutos con la camiseta del Millonario, mientras que el ecuatoriano se encuentra en plena puesta a punto para debutar en la Copa Argentina el próximo 17 de febrero, cuando River enfrente a Ciudad Bolívar.
Más allá de las incorporaciones, hay un futbolista puntual que estaba a préstamo en otro club y que, tras su regreso, Marcelo Gallardo comenzó a considerar seriamente como titular: Tomás Galván.
Otro jugador que volvió de su cesión en Sarmiento de Junín es Elián Giménez. Cuando todo hacía indicar que saldría nuevamente a préstamo, por el momento el volante central continuará en el club.
Cabe recordar que, a fines de 2025, se dio a conocer que el futbolista arrastraba problemas en los meniscos.
Será interesante ver si el entrenador del Millonario decide darle lugar al mediocampista, que tuvo buenas presentaciones en Sarmiento y que en la última etapa perdió protagonismo por decisión de Facundo Sava.
+ EN GOLAZO24
Milito quedó expuesto en Racing por Gustavo Costas tras lo que pasó en River
Úbeda tomó la decisión que sacude Boca luego de la derrota ante Vélez