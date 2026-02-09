Gallardo sorprendió a todos y River Plate tiene un nuevo refuerzo

El conjunto parecía haber encontrado cierto equilibrio con la presencia de Aníbal Moreno y Fausto Vera, además de un mayor protagonismo de Juan Fernando Quintero y Tomás Galván. Sin embargo, nada de eso se vio en el encuentro disputado el pasado sábado 7 de febrero.

El equipo de Gallardo tendrá la oportunidad de revertir la imagen el próximo jueves 12 de febrero, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal desde las 21:15.

Nuevo refuerzo para Marcelo Gallardo

Hasta el momento, los refuerzos de River Plate en el mercado de pases son Aníbal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez.

Los tres primeros ya tuvieron minutos con la camiseta del Millonario, mientras que el ecuatoriano se encuentra en plena puesta a punto para debutar en la Copa Argentina el próximo 17 de febrero, cuando River enfrente a Ciudad Bolívar.

Más allá de las incorporaciones, hay un futbolista puntual que estaba a préstamo en otro club y que, tras su regreso, Marcelo Gallardo comenzó a considerar seriamente como titular: Tomás Galván.

Otro jugador que volvió de su cesión en Sarmiento de Junín es Elián Giménez. Cuando todo hacía indicar que saldría nuevamente a préstamo, por el momento el volante central continuará en el club.

image

Cabe recordar que, a fines de 2025, se dio a conocer que el futbolista arrastraba problemas en los meniscos.

Será interesante ver si el entrenador del Millonario decide darle lugar al mediocampista, que tuvo buenas presentaciones en Sarmiento y que en la última etapa perdió protagonismo por decisión de Facundo Sava.

