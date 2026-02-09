Mal dato para el Gobierno que presiona al sospechado Indec: La inflación en CABA se aceleró al +3,1%

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

Esperando al Indec

El dato de inflación de la CABA siempre se publica antes de la medición nacional del Indec y suele servir de parámetro para lo que se puede esperar en el índice a nivel país. Pero este mes tiene un doble condimento: por un lado determinar si se confirma la aceleración de la inflación -que sería una ala noticia para el Gobierno que quiere romper el piso del 2% mensual- y la diferencia con respecto al IPC del Indec en medio de las sospechas que generó la renuncia del extitular del instituo, Marco Lavagna, y el cambio en la metodología de medición.

Marcos-Lavagna La renuncia de Marco Lavagna al Indec revivió las sospechas sobre manipulación de las estadísticas oficiales.

El dato del Indec se conocerá este martes 10 de febrero a las 16 y las consultoras privadas estiman que se ubicará por arriba del 2,4%, un número similar al último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central que el mes pasado terminó con un aumento de precios de 2,4%.

--------------

Más noticias en Urgente24:

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura

Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024