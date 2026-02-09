Mal dato para el Gobierno que presiona al sospechado Indec: La inflación en CABA se aceleró al +3,1%

Dato de doble filo para el Gobierno nacional: la inflación en Ciudad de Buenos Aires subió 3,1% en enero, lo que podría anticipar el IPC nacional y significaría que se acecleró el aumento de precios. Luego, será inevitable la comparación con el sospechado Indec a raíz del cambio de metodología de medición.
El IPC de enero de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentó 0,4% con respecto a diciembre de 2025 y marcó su nivel más alto en 10 meses.
Además, registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, un 0,1% por debajo de diciembre.
Los rubros que más aumentos tuvieron en enero fueron: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.
Los Bienes registraron un aumento de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.
Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.
Esperando al Indec
El dato de inflación de la CABA siempre se publica antes de la medición nacional del Indec y suele servir de parámetro para lo que se puede esperar en el índice a nivel país. Pero este mes tiene un doble condimento: por un lado determinar si se confirma la aceleración de la inflación -que sería una ala noticia para el Gobierno que quiere romper el piso del 2% mensual- y la diferencia con respecto al IPC del Indec en medio de las sospechas que generó la renuncia del extitular del instituo, Marco Lavagna, y el cambio en la metodología de medición.
El dato del Indec se conocerá este martes 10 de febrero a las 16 y las consultoras privadas estiman que se ubicará por arriba del 2,4%, un número similar al último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central que el mes pasado terminó con un aumento de precios de 2,4%.
