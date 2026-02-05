Entre reforma laboral, Oficina de Respuesta Oficial e IPC llega una nueva misión del FMI

Live Blog Post

La salida de Marco Lavagna del INdEC no pasó inadvertida en la City y tampoco quedó circunscripta a un cambio de nombres en un organismo técnico. El episodio reabrió una discusión de fondo sobre credibilidad estadística, política económica y costos financieros, con derivaciones que exceden largamente el dato de inflación de un mes puntual.

Según planteó Leandro Renou, la eyección de Lavagna condensó dos tensiones que venían acumulándose. Por un lado, el IPC bajo la nueva metodología no logró perforar el umbral del 2% mensual, un número que el propio Javier Milei había marcado como referencia política. Por otro, quedó expuesta la incomodidad oficial frente a indicadores alternativos —como los datos de consumo y empleo que surgen de plataformas privadas— que no terminan de convalidar el relato de una rápida normalización.

