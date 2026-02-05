urgente24
Entre reforma laboral, Oficina de Respuesta Oficial e IPC llega una nueva misión del FMI

Llega el FMI nuevamente a la Argentina en medio de un contexto incómodo para el Gobierno, que empuja la reforma laboral.

Llega el FMI nuevamente a la Argentina en medio de un contexto incómodo para el Gobierno, que empuja la reforma laboral. 

Llega el FMI nuevamente a la Argentina en medio de un contexto incómodo para el Gobierno, que empuja la reforma laboral.&nbsp;

Llega el FMI nuevamente a la Argentina en medio de un contexto incómodo para el Gobierno, que empuja la reforma laboral. 

Crece la tensión ante el inminente tratamiento de la reforma laboral. La Casa Rosada le apunta a las fake news y la prensa. Llega el FMI.

5 de febrero de 2026 - 13:52

EN VIVO

JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2026. La agenda de verano se calentó para la Casa Rosada, con la reforma laboral regresando al seno del debate. El proyecto oficial, a poco menos de una semana de ser tratado en el Congreso, encuentra fuerte pero desorganizada resistencia entre sindicatos y organizaciones laborales que, junto a la oposición, presionan para la caída de los cambios que la administración de Javier Milei busca introducir.

Bajo ese contexto, la chispa que encendió el calor fue la sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al INDEC. La salida del funcionario destapó un sin fin de cuestionamientos y una crisis imprevista ante el cambio del método de medición de la inflación que fue frenado por Luis Caputo y defendido por el propio Milei, quien negó manipulación sobre los datos económicos.

Esa delicada diferencia interna quedó expuesta en la misma semana que el FMI arribó al país con una misión que busca readecuar los objetivos del programa, que se avecina con fuertes vencimientos para un Ministerio de Economía que recién en las últimas semanas activó la acumulación de reservas como política constante.

Para no perder por completo el control de la agenda, la Casa Rosada activó nuevamente la polémica con la prensa y lanzó la Oficina de Respuesta Oficial. Se trata de una nueva cuenta de X que tiene como fin "combatir la desinformación" bajo el criterio oficial y responder a noticias con tendencia negativa para el Gobierno.

La nueva cuenta de X.

La nueva cuenta de X.

El impacto del IPC en el mercado bursátil

La salida de Marco Lavagna del INdEC no pasó inadvertida en la City y tampoco quedó circunscripta a un cambio de nombres en un organismo técnico. El episodio reabrió una discusión de fondo sobre credibilidad estadística, política económica y costos financieros, con derivaciones que exceden largamente el dato de inflación de un mes puntual.

Según planteó Leandro Renou, la eyección de Lavagna condensó dos tensiones que venían acumulándose. Por un lado, el IPC bajo la nueva metodología no logró perforar el umbral del 2% mensual, un número que el propio Javier Milei había marcado como referencia política. Por otro, quedó expuesta la incomodidad oficial frente a indicadores alternativos —como los datos de consumo y empleo que surgen de plataformas privadas— que no terminan de convalidar el relato de una rápida normalización.

Qué tener en cuenta sobre ARBA

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ya puso sobre la mesa el calendario 2026 de los impuestos patrimoniales y el anuncio no pasó desapercibido. Con fechas definidas y múltiples vencimientos el organismo confirmó cuándo y cómo deberán pagarse el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor durante todo el próximo año.

El esquema presentado por ARBA incluye la posibilidad de abonar en cuotas o realizar el pago anual anticipado, una opción que permite acceder a descuentos de hasta el 15%.

Fuerte crisis ferroviaria en Argentina

Entre los trenes de larga distancia que fueron cancelados figuran el servicio Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó (Buenos Aires), Retiro–Tucumán, Retiro–Córdoba, Buenos Aires–Bahía Blanca, y el Expreso Retiro–Rosario, que salía los fines de semana sin paradas intermedias. Si se compara la cantidad de servicios de larga distancia en vigencia, con los que funcionaban en diciembre de 2023, la disminución es del 50 por ciento. Eso redundó en una caída del 24,3 en la cantidad de pasajeros en 2024, que se profundiza al 37,4 por ciento si se compara con 2023.

En cuanto a los servicios regionales, se dieron de baja el General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández (Santiago del Estero), Mercedes–Tomás Jofré (Buenos Aires), Córdoba–Villa María, y el servicio Rosario–Cañada de Gómez que fue suspendido inicialmente por mantenimiento, pero lleva 15 meses sin circular. En los trenes de cercanía el desguace fue aún mayor: circulan un 55,6 por ciento menos de los servicios que en 2023.

Una cuenta de X más para el Gobierno nacional

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial, un nuevo espacio destinado a refutar públicamente informaciones que el oficialismo califique como falsas, inexactas o parte de operaciones políticas y mediáticas. El presidente Javier Milei celebró la medida.

La iniciativa fue comunicada a través de un mensaje institucional y se inscribe en la estrategia de comunicación directa que impulsa la Casa Rosada desde el inicio de la gestión.

Lo que demoraría un IPC nuevo

El relato oficial sobre la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) tambalea cada vez más, y el Gobierno de Javier Milei queda expuesto: el cambio de metodología para medir la inflación figura incluso en el Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, lo que revela que fue un manotazo de ahogado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que el nuevo IPC no se suspendió porque diera un número más alto (lo que echaría por tierra el relato de la desinflación), pese a que resulta evidente que con la mayor ponderación que la nueva metodología le da a los servicios (que abarca las tarifas) tendría un impacto al alza sobre el índice (lo advirtió el propio Banco Central en un informe reciente).

Consumo básico a la baja

Distintos sondeos, oficiales y privados, dan cuenta de un inicio de año con floja demanda de alimentos y productos de almacén. Con reducciones de entre el 30% y el 40% en el consumo estimado, se refleja un enfriamiento económico en crecimiento y menor flujo de dinero entre los bolsillos con menor capacidad.

"Según INDEC, las ventas de panadería, lácteos, almacén y bebidas caen en términos reales entre -20% y -35% en todo el país (chart 1). En el conurbano caen entre -19% y -45% (chart 2). En el interior, entre -21% y -31% (chart 3). Para CAME, -41% (chart 4). “Parejito” según todos", indicó el economista Diego Giacomini en X.

image
Diego Giacomini en X.

Diego Giacomini en X.

Preocupación por el sarampión

El sarampión ha vuelto con fuerza y obliga a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitir una medida de última hora. La OPS ha activado una nueva alerta epidemiológica por sarampión en la región de las Américas, debido a un aumento en los casos en los últimos años. 2026 preocupa.

De acuerdo con datos de la OPS, en 2025, fueron notificados 14.891 casos confirmados de sarampión, representando un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

Economía fría y floja recaudación

La recaudación tributaria nacional registró en enero una caída real interanual del 7,6%, al totalizar $18,33 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El dato refleja un deterioro en la generación de recursos del Estado en un contexto de menor nivel de actividad. Y el principal factor detrás del retroceso fue la baja en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo estrechamente vinculado al consumo y al dinamismo económico. Hablamos de recesión.

Si un aumento en la producción, el consumo y los salarios genera mayores ingresos impositivos, una recesión los reduce. Y ahí los impuestos como el IVA y Ganancias son clave.

Argentina se mete en el juego de Estados Unidos contra China

Fracasó USA en mediación por Ucrania; México se ofrece para diálogo Washington-Cuba

Luis Caputo se defendió: "una economía abierta favorece a la gente: la ropa bajó mucho"

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

