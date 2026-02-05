El sarampión ha vuelto con fuerza y obliga a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitir una medida de última hora. La OPS ha activado una nueva alerta epidemiológica por sarampión en la región de las Américas, debido a un aumento en los casos en los últimos años. 2026 preocupa.
OPS
Alerta epidemiológica por sarampión: Enorme aumento de casos y crece el temor en las Américas
La OPS activa alerta epidemiológica por la persistencia de casos de sarampión, una enfermedad "altamente contagiosa".
Alerta epidemiológica por sarampión
Cuando el sarampión parecía una enfermedad olvidada, resurge de manera intempestiva y persistente en las Américas.
De hecho, la OPS emitió el 04/02 una nueva alerta epidemiológica ante el aumento sostenido de casos de esta enfermedad, considerada como "altamente contagiosa", pero prevenible mediante la vacunación oportuna.
De acuerdo con datos de la OPS, en 2025, fueron notificados 14.891 casos confirmados de sarampión, representando un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.
Específicamente, en 2025, Argentina notificó 36 casos, Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1 caso), El Salvador (1 caso), Estados Unidos (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1 caso), México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (5 casos) y Uruguay (13 casos).
En las primeras tres semanas de 2026, se han confirmado 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países, y preocupa. Según la OPS, este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.
Los casos notificados en 2026 corresponden a: Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1).
En cuanto a las defunciones, en 2025, hubo 29 fallecimientos por sarampión. En 2026, no se han notificado defunciones.
Sarampión: Vacuna
Un dato no menor es que la mayoría de las personas contagiadas con sarampión no estaban vacunadas.
La OPS precisa que, entre los casos confirmados, el 78% no estaba vacunado y en el 11% el antecedente de vacunación era desconocido.
Los expertos consideran que el resurgimiento global de la enfermedad, en parte, se debe a un contexto de brechas persistentes de inmunización.
Argentina no escapa a ello.
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires indica que, "la disminución progresiva de las coberturas vacunales y la mediana a baja aceptación para recibir la vacuna triple viral en las últimas campañas de vacunación, resultó en un gran número de personas susceptibles a padecer la enfermedad".
En Argentina, la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país.
El Calendario Nacional de Vacunación incluye 2 dosis de Triple Viral a los 12 meses y a los 5 años de edad.
Sarampión: Síntomas
La Clínica Mayo señala que, generalmente, los signos y los síntomas del sarampión incluyen:
- Fiebre
- Tos seca
- Goteo de la nariz
- Dolor de garganta
- Ojos inflamados (conjuntivitis)
- Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik
- Sarpullido constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí
Finalmente, la OPS ha hecho un llamado urgente a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes de sarampión.
