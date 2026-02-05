Alerta epidemiológica por sarampión: Enorme aumento de casos y crece el temor en las Américas

En las primeras tres semanas de 2026, se han confirmado 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países, y preocupa. Según la OPS, este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

Los casos notificados en 2026 corresponden a: Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1).

En cuanto a las defunciones, en 2025, hubo 29 fallecimientos por sarampión. En 2026, no se han notificado defunciones.

Sarampión: Vacuna

Un dato no menor es que la mayoría de las personas contagiadas con sarampión no estaban vacunadas.

La OPS precisa que, entre los casos confirmados, el 78% no estaba vacunado y en el 11% el antecedente de vacunación era desconocido.

Los expertos consideran que el resurgimiento global de la enfermedad, en parte, se debe a un contexto de brechas persistentes de inmunización.

Argentina no escapa a ello.

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires indica que, "la disminución progresiva de las coberturas vacunales y la mediana a baja aceptación para recibir la vacuna triple viral en las últimas campañas de vacunación, resultó en un gran número de personas susceptibles a padecer la enfermedad".

En Argentina, la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye 2 dosis de Triple Viral a los 12 meses y a los 5 años de edad.

Sarampión: Síntomas

La Clínica Mayo señala que, generalmente, los signos y los síntomas del sarampión incluyen:

Fiebre

Tos seca

Goteo de la nariz

Dolor de garganta

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik

Sarpullido constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí

Finalmente, la OPS ha hecho un llamado urgente a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes de sarampión.

