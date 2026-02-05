Se pudrió todo: La China Suárez acorralada por una denuncia que estalló en redes

Embed Escrachada por dos emprendedoras: acusan a la China Suárez de hacer un encargo y borrarse pic.twitter.com/dIcbSwQCR4 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 3, 2026

El problema no es Wanda, sino cómo se trata a la gente que trabaja

Todo esto pasa mientras Hija del Fuego intenta pelearle el prime time a MasterChef Celebrity, el tanque de Telefe conducido por Wanda Nara, con quien la China mantiene un enfrentamiento mediático permanente. Pero acá hay dos emprendedoras reales contando cómo una figura pública las dejó colgadas.

En redes la palabra que más se repite es una sola: estafa. No importa si hubo contrato firmado o no. En el mundo del emprendedor chico, diez días de trabajo pueden ser la diferencia entre pagar cuentas o atrasarse, y eso es algo que desde el universo celebrity parece no registrarse.

La China, por ahora, eligió no salir a aclarar qué pasó con ese pedido urgente para "muchos niños", ni explicó por qué cortó contacto después de exigir un modelo premium con tiempos imposibles.

image El caso estalló mientras la actriz pelea rating con Wanda Nara y volvió a exponer su costado más polémico.

Esto ya no entra en la categoría de "malentendido". Es otro ejemplo de una figura pública acostumbrada al escándalo, pero que esta vez quedó expuesta por algo mucho más básico: el destrato hacia gente que estaba trabajando.

Una cosa es perder contra Wanda en el rating, otra muy distinta es desaparecer cuando hay personas esperando una respuesta. Y en un país donde emprender es remar todos los días en dulce de leche, ese tipo de actitudes no pasan desapercibidas.

