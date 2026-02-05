La China Suárez volvió a meterse en polémicas, esta vez no por un romance ni por el rating: una denuncia por estafa empezó a circular fuerte en redes y promete escalar rápidamente. El silencio de la actriz llama la atención y el clima ya huele raro, porque cuando aparece la palabra "denuncia" alrededor de ella, nunca se usa al voleo.
"NUNCA MÁS RESPONDIÓ"
Se pudrió todo: La China Suárez acorralada por una denuncia que estalló en redes
Explota otra bomba contra la China Suárez, que incluye denuncia, audios filtrados y algunos afectados. El escándalo crece mientras ella mira para otro lado.
El detrás de la denuncia: un trabajo a las corridas para la China Suárez
La bomba explotó esta semana cuando Ángel de Brito compartió en sus historias de Instagram un video que ya había empezado a circular en diciembre de 2025. La fuente original es TikTok e Instagram, donde dos emprendedoras, dueñas de un negocio de casitas infantiles de lujo, contaron su experiencia con Eugenia "la China" Suárez.
Para respaldar su relato, mostraron un audio enviado por la actriz: "Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos viendo el tema de la casita. Queríamos saber más o menos si ya la encargamos cuánto tarda para la entrega. Y te voy a mandar el modelo que nos gusta, tiene que ser grande porque son muchos niños". Una consulta normal hasta ahí, pero el problema vino después.
Según explicaron las mujeres, la China pidió uno de los modelos más exclusivos del catálogo: una casa de 30 metros cuadrados, con entrega en tiempo récord (20 días). Para cumplir con eso, ellas aseguran que trabajaron diez días completos, hablando con proveedores, armando presupuestos, pidiendo favores y reorganizando otros encargos, todo atravesado por la urgencia que imponía la actriz.
Lo más delicado es que, siempre según su versión, nunca hubo una seña ni un pago inicial. "Querían que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar". Y el remate fue tremendo: "Ni gracias nos dijo. Nunca más nos respondió. Años pidiéndonos la casita y después se borró". También contaron que la China les aseguró que el gasto estaba aprobado por su pareja: "Nos dijo que 'M' le había dicho que sí, que se la aprobaba. Su novio 'M'", en referencia a Mauro Icardi.
El problema no es Wanda, sino cómo se trata a la gente que trabaja
Todo esto pasa mientras Hija del Fuego intenta pelearle el prime time a MasterChef Celebrity, el tanque de Telefe conducido por Wanda Nara, con quien la China mantiene un enfrentamiento mediático permanente. Pero acá hay dos emprendedoras reales contando cómo una figura pública las dejó colgadas.
En redes la palabra que más se repite es una sola: estafa. No importa si hubo contrato firmado o no. En el mundo del emprendedor chico, diez días de trabajo pueden ser la diferencia entre pagar cuentas o atrasarse, y eso es algo que desde el universo celebrity parece no registrarse.
La China, por ahora, eligió no salir a aclarar qué pasó con ese pedido urgente para "muchos niños", ni explicó por qué cortó contacto después de exigir un modelo premium con tiempos imposibles.
Esto ya no entra en la categoría de "malentendido". Es otro ejemplo de una figura pública acostumbrada al escándalo, pero que esta vez quedó expuesta por algo mucho más básico: el destrato hacia gente que estaba trabajando.
Una cosa es perder contra Wanda en el rating, otra muy distinta es desaparecer cuando hay personas esperando una respuesta. Y en un país donde emprender es remar todos los días en dulce de leche, ese tipo de actitudes no pasan desapercibidas.
