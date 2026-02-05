Minerales críticos: Trump consiguió lo que quería de Milei y Argentina entra a su club de proveedores

image

Además, reveló que “el Secretario Rubio anunció la creación de FORGE como sucesora de la Alianza para la Seguridad de los Minerales (MSP). FORGE, presidida por la República de Corea hasta junio, liderará con acciones audaces y decisivas para abordar los desafíos actuales en el mercado global de minerales críticos”.

“Estas inversiones, junto con Pax Silica y nuestro renovado compromiso diplomático y comercial, impulsado por los valores de "America First", están teniendo un efecto multiplicador, movilizando capital privado mucho mayor que la inversión del Gobierno de Estados Unidos, lo que generará miles de millones de dólares en nuevos proyectos para asegurar nuestras cadenas de suministro (…) fortaleciendo la seguridad nacional y la competitividad económica de Estados Unidos”.

Aislando a China

Con la firma del acuerdo sobre minerales raros por parte de Quirno, Argentina se suma a la zona de preferencia impulsada por Estados Unidos que reduce la dependencia de China.

En Urgente24 informamos que la zona de preferencia de minerales críticos propuesta por Washington se apoya en la creación de una reserva estratégica de minerales valorada en casi US$12.000 millones, destinada a asegurar el suministro para la industria estadounidense y sus aliados.

image

Argentina es actualmente el quinto productor global de litio, y posee vastas reservas de este mineral utilizado en baterías para vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos.

Pero USA también apunta a otros minerales como el cobre, titanio, níquel, polvos metálicos avanzados e incluso oro.

Y al mismo tiempo es otro esfuerzo para reducir la influencia de China en sectores estratégicos, donde Beijing domina la extracción y el procesamiento de estos minerales críticos, incluidas tierras raras.

La BBC recordó en un reciente artículo que Beijing exige que las empresas en China obtengan la aprobación del gobierno antes de enviar minerales al exterior.

Cuando se endurecieron las restricciones en octubre, se asestó un duro golpe a Estados Unidos, cuyas industrias dependen en gran medida de esas importaciones.

El gobierno chino pronto alivió esas medidas más estrictas, pero los analistas dicen que está usando su dominio como moneda de cambio clave en las conversaciones comerciales con Washington.

-------------

Más noticias en Urgente24:

Argentina se mete en el juego de Estados Unidos contra China

Fracasó USA en mediación por Ucrania; México se ofrece para diálogo Washington-Cuba

Luis Caputo se defendió: "una economía abierta favorece a la gente: la ropa bajó mucho"

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."