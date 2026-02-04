Luis Caputo se defendió: "una economía abierta favorece a la gente: la ropa bajó mucho"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2019197539723907438&partner=&hide_thread=false "Lavagna se fue en condiciones amigables"



Luis Caputo se refirió a la salida del ex titular del Indec, tras la negativa a cambiar el cálculo del IPC.



En +Nación con @majulluis pic.twitter.com/0hkAHki0uV — La Nación Más (@lanacionmas) February 4, 2026

La nota con Luis Majul duró casi una hora completa. En el Palacio de Hacienda existe nerviosismo porque se acumulan 3 jornadas con acciones a la baja tras la salida del titular del INDEC.

En Wall Street, se registraron desplomes de hasta el 8%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. Las principales pérdidas fueron para BBVA (-8,1%), Supervielle (-7,1%), Edenor (-6,6%) y Central Puerto y Banco Macro, con -6,2.

Durante la jornada, el titular del Palacio de Hacienda había posteado:

"4 razones para agradecerle a este gobierno: 1. Logramos que la ropa se abarate en Argentina. 2. Pagás menos impuestos 3. Ya no necesitás comprar pasaje si querés comprarte ropa más barata. Solo tenes que saber usar internet. 4. Podes comprar dólares libremente para pagarla".

Un "salariazo" para el gabinete nacional

El ministro Luis Caputo, confesó que los ministros y secretarios nacionales tendrán un aumento salarial de casi el 100%.

Los sueldos quedaron muy bajos, no nos aumentábamos desde el inicio de la gestión, pero ahora sí va a haber una actualización para ministros y secretarios. Ganábamos más o menos $2.800.000 y ahora creo que va a subir a $5.000.000 y algo, son más o menos cuatro palos en mano. Los sueldos quedaron muy bajos, no nos aumentábamos desde el inicio de la gestión, pero ahora sí va a haber una actualización para ministros y secretarios. Ganábamos más o menos $2.800.000 y ahora creo que va a subir a $5.000.000 y algo, son más o menos cuatro palos en mano.