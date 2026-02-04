Al ser consultado sobre la marca del saco que vestía, Luis Caputo respondió: "Massimo Dutti": luego, aclaró que lo compró hace 15 años en Estados Unidos pero que era "una casa buena y relativamente barata".
"INFLACIÓN DE ENERO, COMO DICIEMBRE"
Luis Caputo se defendió: "una economía abierta favorece a la gente: la ropa bajó mucho"
Entrevistado por Luis Majul, el ministro Luis Caputo subrayó que la gente "puede comprar ropa más barata en Argentina o afuera, ya no necesita viajar".
Luis Caputo sostuvo, en defensa de las políticas económicas libertarias que con "el modelo de la economía cerrada que supuestamente favorece la producción nacional el resultado fue de 14 años sin generar empleo, 11 años sin crecimiento y 57% de pobreza".
"En privado los empresarios te lo reconocen todos los empresarios textiles: la ropa está cara en Argentina".
"Marco Lavagna se fue de manera amigable”
Tras las flojas aclaraciones del Jefe de Gabinete Manuel Adorni en distintos medios el lunes 2 de febrero, el ministro tuvo que aclarar que Marco Lavagna se fue de la titularidad del INDEC "en condiciones amigables, tanto conmigo como con el Presidente”.
El titular de Hacienda confirmó que Milei no está de acuerdo con la fórmula de Marco Lavagna para medir la inflación y que harán una nueva
La nota con Luis Majul duró casi una hora completa. En el Palacio de Hacienda existe nerviosismo porque se acumulan 3 jornadas con acciones a la baja tras la salida del titular del INDEC.
Durante la jornada, el titular del Palacio de Hacienda había posteado:
"4 razones para agradecerle a este gobierno: 1. Logramos que la ropa se abarate en Argentina. 2. Pagás menos impuestos 3. Ya no necesitás comprar pasaje si querés comprarte ropa más barata. Solo tenes que saber usar internet. 4. Podes comprar dólares libremente para pagarla".
Un "salariazo" para el gabinete nacional
El ministro Luis Caputo, confesó que los ministros y secretarios nacionales tendrán un aumento salarial de casi el 100%.