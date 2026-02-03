De escándalo en escándalo: Podrían amargarle la 'fiesta' a Javier Milei

Live Blog Post

El Gobierno pidió el desafuero de 10 gremialistas del Garrahan para despedirlos (y hay polémica)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las autoridades del Hospital Garrahan solicitaron el desafuero de 10 gremialistas con el objetivo de proceder a sus despidos, a raíz de la ocupación de oficinas ocurrida el año pasado.

Ahora la Justicia debe expedirse sobre el levantamiento de la tutela gremial, lo que habilitaría los despidos.

La medida responde a los incidentes registrados el 31 de octubre de 2025, cuando los representantes sindicales 'tomaron' la dirección del establecimiento pediátrico en reclamo por el descuento de los días no trabajados por los paros para reclamar por salarios y por la Emergencia pediátrica.

Además del proceso judicial, el Gobierno confirmó que otras 29 personas recibirán sanciones por su participación en los hechos. "La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin", concluyó Adorni.

Desde la Izquierda salieron con los tapones de punta. El diputado porteño del Partido Obrero/FIT, Gabriel Solano, le respondió que "la lucha del Garrahan conmovió al país y ahora Uds quieren sancionar a los trabajadores porque se vieron obligados a dar un aumento salarial. No pasarán!".

Por su parte, Luca Bonfante fue más allá: "Estimado ñoqui, les hace falta leer el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No saben donde se están metiendo".

Guillermo Pacagnini, legislador bonaerense del MST/FIT le espetó a Adorni: "Clara confesión de parte: persecución política a quienes pusieron el cuerpo para defender la salud pública por parte de un gobierno al que le importa un carajo las infancias de nuestro país. No pasarán".

"Quieren descabezar la gran lucha del Garrahan que arrancó un aumento muy superior al que quería el gobierno de Milei. Como castigo a esta lucha ejemplar, persiguen a compañeras y compañeros que estuvieron al frente de la defensa del hospital. La respuesta seguramente será multiplicar la enorme unidad y solidaridad conquistada para derrotar esta persecución infame", respondió, en tanto, Nicolás del Caño en X.

