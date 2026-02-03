De escándalo en escándalo: Podrían amargarle la 'fiesta' a Javier Milei

La intención de Milei es entregar en persona el sable a sus nuevos custodios el próximo 7 de febrero, en el acto que se llevará a cabo en San Lorenzo. Pero sus deseos podrían verse frustrados: los descendientes de Manuelita Rosas y Máximo Terrero -donantes de la reliquia- presentaron una cautelar en la Justicia para que se cancele el traslado.
“No puede ser que por capricho del Presidente se vaya en contra de la decisión de los donantes y se lo lleve a pasear en helicóptero a cualquier lado”, se quejó María Rosa Terrero, trastataranieta de Juan Nepomuceno Jose Miguel Buenaventura Terrero y Villarino -herederos del sable corvo de San Martín.
Si el Juzgado n° 12 del Fuero Contencioso y Administrativo ordena la medida de no innovar antes del sábado, el sable podría permanecer en el MHN y frustrar el acto de traspaso ideado por Milei.
03-02-2026 19:40
Radical "con peluca" oficializó: Pablo Cervi se afilió a LLA
El senador neuquino Pablo Cervi, miembro de los llamados "radicales con peluca" (por su apoyo a Javier Milei) oficializó su salto a La Libertad Avanza afiliándose al partido.
Cervi resultó electo senador por Neuquén en las elecciones del año pasado, donde acompañó a Nadia Márquez en el segundo lugar de la lista de senadores de LLA.
De orígenes en el radicalismo, había sido diputado nacional por Juntos por el Cambio en el período 2021-2025 y también fue candidato a gobernador de Neuquén en las elecciones de 2023.
03-02-2026 19:11
Tarifazos en febrero: Suben gas y electricidad
Luis Caputo confirmó que las tarifas de servicios básicos —luz y gas— registrarán aumentos en febrero que superan el índice de precios al consumidor (IPC). Esta medida impacta directamente en el ingreso disponible de los consumidores. Los aumentos de gas son del 16,86% a nivel nacional, mientras que la electricidad sube 3,59% en el AMBA.
"La idea es que la recomposición sea un poquito mayor a la inflación en cada mes", dijo.
La suba del gas es particularmente notable: responde, según el Gobierno, a la decisión de establecer un costo fijo unificado para todo el año, con el objetivo de reducir las grandes oscilaciones que se generan durante el invierno debido al mayor consumo y al incremento estacional del precio de producción.
Reforma laboral: Sesión confirmada y "cambios bajo 4 llaves", dijo Bullrich
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, formalizó el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, y señaló que hay un acuerdo en el "95%" de los puntos con los bloques aliados que ayudarán al Gobierno a sancionar esta iniciativa.
La reunión realizada en el despacho del bloque radical contó también con la presencia de la legisladora de Independencia, Beatriz Ávila, del PRO Martín Goerling Lara, de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola, y de “La Neuquinidad” Julieta Corroza.
"Hemos aceptado muchos cambios", dijo, y ante la consulta sobre cuáles son esas modificaciones, no quiso responder: "los cambios los mantenemos bajo 4 llaves (...) recién se van a dar a conocer en el recinto".
03-02-2026 18:50
El Gobierno pidió el desafuero de 10 gremialistas del Garrahan para despedirlos (y hay polémica)
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las autoridades del Hospital Garrahan solicitaron el desafuero de 10 gremialistas con el objetivo de proceder a sus despidos, a raíz de la ocupación de oficinas ocurrida el año pasado.
Ahora la Justicia debe expedirse sobre el levantamiento de la tutela gremial, lo que habilitaría los despidos.
La medida responde a los incidentes registrados el 31 de octubre de 2025, cuando los representantes sindicales 'tomaron' la dirección del establecimiento pediátrico en reclamo por el descuento de los días no trabajados por los paros para reclamar por salarios y por la Emergencia pediátrica.
Además del proceso judicial, el Gobierno confirmó que otras 29 personas recibirán sanciones por su participación en los hechos. "La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin", concluyó Adorni.
Desde la Izquierda salieron con los tapones de punta. El diputado porteño del Partido Obrero/FIT, Gabriel Solano, le respondió que "la lucha del Garrahan conmovió al país y ahora Uds quieren sancionar a los trabajadores porque se vieron obligados a dar un aumento salarial. No pasarán!".
Por su parte, Luca Bonfante fue más allá: "Estimado ñoqui, les hace falta leer el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No saben donde se están metiendo".
Guillermo Pacagnini, legislador bonaerense del MST/FIT le espetó a Adorni: "Clara confesión de parte: persecución política a quienes pusieron el cuerpo para defender la salud pública por parte de un gobierno al que le importa un carajo las infancias de nuestro país. No pasarán".
"Quieren descabezar la gran lucha del Garrahan que arrancó un aumento muy superior al que quería el gobierno de Milei. Como castigo a esta lucha ejemplar, persiguen a compañeras y compañeros que estuvieron al frente de la defensa del hospital. La respuesta seguramente será multiplicar la enorme unidad y solidaridad conquistada para derrotar esta persecución infame", respondió, en tanto, Nicolás del Caño en X.
03-02-2026 18:36
Javier Milei recibió al campeón del Rally Dakar 2026
Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los pilotos salteños Luciano y Kevin Benavides, en un acto de reconocimiento oficial tras la consagración en el Rally Dakar 2026.
Luciano Benavides fue campeón de motos del Rally Dakar 2026 disputado en Arabia Saudita, y estuvo acompañado por su hermano Kevin, referente del motociclismo argentino y ex campeón del Dakar.
03-02-2026 18:21
Wall Street castiga a los ADRs, Merval pierde impulso y Riesgo País vuelve a superar los 500 pb
Los activos argentinos profundizan las bajas este martes (3/2) y consolidan una jornada claramente adversa, con castigo generalizado en los ADRs en Wall Street, retrocesos en el S&P Merval y un nuevo rebote del riesgo país, que vuelve a superar los 500 puntos básicos (503 pb, a la hora de publicar esta nota).
El reacomodamiento se da tras las definiciones oficiales sobre deuda soberana y en un contexto internacional menos favorable para los activos de riesgo.
El mercado leyó en clave negativa la ratificación del Gobierno de que no habrá regreso al mercado internacional de deuda, un mensaje que impactó de lleno en la curva de bonos en dólares y terminó trasladándose al equity, tanto en Nueva York como en la plaza local.
Cara a cara: Donald Trump con Gustavo Petro, tras llamarlo "líder narco"
El presidente de USA, Donald Trump, recibió este martes a su par colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. Fue un encuentro a puertas cerradas, sin presencia de la prensa, tras los duros cruces entre ambos mandatarios en las últimas semanas. Incluso Trump lo había llamado "líder del narcotráfico".
La reunión entre Petro y Trump se produce en un contexto de relaciones complejas entre Colombia y Estados Unidos. En los últimos meses, los vínculos entre ambos gobiernos habían estado marcados por discrepancias sobre políticas antidrogas y relaciones regionales, incluida la situación en Venezuela y acusaciones públicas del presidente estadounidense sobre la lucha antinarcóticos colombiana.
Sin embargo horas antes del encuentro, Trump aseguró en tono más conciliador: "Vamos a hablar sobre drogas, enormes cantidades de drogas salen de su país y esperamos tener una buena reunión".
“Hubo un error en la AGIP al utilizar una base de cálculo distinta, una evaluación diferente, y algunos modelos se fueron ciento y pico arriba, que nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, aseguró en una entrevista con Esteban Trebuq en LN+.
Ante esta situación, Jorge Macri aseguró que tomó la decisión de suspender el cobro de esas boletas y firmó un decreto para frenar el proceso hasta que la Legislatura porteña pueda tratar el tema. “No podía esperar a que vuelva la legislatura porque la gente iba a pagar y después devolverle la plata es un lío”, argumentó.
"A los vecinos, no las paguen”, se dirigió a los porteños.
Sube la imagen de Victoria Villarruel (y enciende alarmas en la Rosada)
La última encuesta de imagen que la consultora Opinaia relevó durante enero y se acaba de conocer causó sorpresa en la Casa Rosada -cuando no malestar- porque si bien muestra a Javier Milei encabezando las preferencias de forma muy contundente, quien le sigue en términos de popularidad es nada menos que su Vice, Victoria Villarruel, quien desde ya hace bastante tiempo se ha convertido en una mala palabra para el oficialismo.
Lidera el Presidente con una aprobación del 53% y un rechazo del 45%, lo que le otorga un diferencial (positiva menos negativa) cercano a los 10 puntos.
Pero inmediatamente después aparece Villarruel, escoltando al Presidente, con un 45% de aprobación y un 47% de rechazo, lo que le que resulta en un diferencial negativo en 2 puntos.
La encuesta de Opinaia muestra a una Villarruel saludable en términos de imagen, incluso superando a figuras taquilleras del Gobierno, como la senadora Patricia Bullrich (44% de aprobación) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (40%).
Ante las versiones de que la postergación tiene que ver con que el IPC modificado daría en enero arriba del 3% (y que por eso lo postergan, pues no sólo echaría por tierra el relato de la desinflación sino que, adicionalmente, esa suba también impactaría en jubilaciones, paritarias, AUH, bonos CER, créditos y plazos fijos UVA), el funcionario terminó admitiendo la violación del secreto estadístico y la independencia del INdEC.
"Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podes chequearlo con ellos mismos", le respondió en X el ministro a un posteo de Eduardo Feinmann, quien había asegurado que “el nuevo índice iba a dar entre 3,1 y 3,5% de inflación. Para el Gobierno era una pésima noticia. Arrancar el año de esa manera era pésimo”.
En afán de aplacar el escándalo, Luis Caputo terminó cometiendo un sincericidio, al admitir que tanto Lavagna como el nuevo director del INdEC, Pedro Lines, le dijeron que el índice actualizado "daba una décima menos que el índice actual".
La publicación del dato de enero está prevista para el 10 de febrero, por lo que Caputo accedió a la información confidencial al menos 8 días antes. Y, para peor, la difundió públicamente, 'regalándole' un activo muy sensible a los operadores del mercado.
¿Y la autonomía del INdEC y el secreto estadístico? Bien, gracias... Las repercusiones no se hicieron esperar.
Herederos del sable de San Martín piden a la Justicia suspender el traslado: "Capricho del Presidente"
Mercedes, María Rosa y Sebastian Terrero, en calidad de trastataranietos de Juan Nepomuceno Jose Miguel Buenaventura Terrero y Villarino -herederos del sable corvo de San Martín-, y Candelaria Dominguez Cossio y Malena Terrero, en calidad de herederas en sexto grado del propio, solicitaron una medida de prohibición de innovar respecto del destino del sable corvo del General José de San Martín de la esfera de custodia y del espacio físico del Museo Histórico Nacional.
Los demandantes argumentan que la decisión de disponer el retiro del sable corvo del Museo Histórico Nacional vulnera, en primer término, la voluntad expresa del donante. En segundo orden, la verosímil posibilidad de traslado del sable transgrede preceptos estipulados por el Decreto 84005/1941, reglamentario de la Ley 12665 de creación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en razón de que no se acordó con los propietarios la custodia y preservación del bien.
Por ello, los herederos peticionaron medida cautelar de no innovar, ordenando la prohibición de traslado y/o ordene la suspensión inmediata de cualquier acto tendiente al traslado del sable corvo. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 12, a cargo de Macarena Marra Gimenez. La magistrada ya remitió al fiscal federal para que se expida sobre su competencia.
“Queremos que se respete la voluntad de nuestros antepasados”, dijo Mercedes Terrero al diario La Nación. “Es completamente errada la decisión del Poder Ejecutivo”, remarca, sobre el decreto 81/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial. Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno se comunicó con los descendientes de la familia Rosas-Terrero.
Por su parte, María Rosa Terrero consideró que el Regimiento de Granaderos a Caballo debería conservar la réplica del sable corvo (hecha por Juan Carlos Pallarols) y dejar el original en su lugar de destino. “No puede ser que por capricho del Presidente se vaya en contra de la decisión de los donantes y se lo lleve a pasear en helicóptero a cualquier lado -sostiene-. Además, no se sabe en qué condiciones piensan trasladar la reliquia”.
