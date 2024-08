Protesta en el Hospital Garrahan por salarios de pobreza (mientras los de Javier Milei cobran millones)

Que se elimine la aplicación del Impuesto a las Ganancias, porque la situación del hospital es que tenemos por un lado trabajadores que no llegan a cubrir la canasta de pobreza, que somos muchísimos, incluso con varios años de antigüedad y en todas las disciplinas. Y a la vez, muchos empleados no quieren tomar guardias que les representen mayores ingresos ya que el tributo se los termina 'comiendo' Que se elimine la aplicación del Impuesto a las Ganancias, porque la situación del hospital es que tenemos por un lado trabajadores que no llegan a cubrir la canasta de pobreza, que somos muchísimos, incluso con varios años de antigüedad y en todas las disciplinas. Y a la vez, muchos empleados no quieren tomar guardias que les representen mayores ingresos ya que el tributo se los termina 'comiendo'

"Nadie va a querer tomar trabajos que no le representen mayor ingresos, va a generar una crisis”, insistió. "Por eso, estos reclamos son transversales y significan mucho para el colectivo", sostuvo.

"Nuestra propuesta es una asamblea común sin distinción de afiliación, porque entendemos que, como ya ocurrió en el pasado, vamos a seguir un esquema de paros crecientes, de movilizaciones, en la medida en que no hay una respuesta por parte de un Gobierno (de Javier Milei) que está ajustando terriblemente", comentó el referente sindical.

Las "diferencias" de Javier Milei entre cargos "políticos" y trabajadores

Denuncian que los funcionarios que nombró Javier Milei en el Consejo de Administración superan los $5 millones de remuneración bruta, mientras los médicos no llegan a la canasta familiar.

Lipcovich recordó que la gestión de Javier Milei decidió darle "más recursos a la Secretaría de Inteligencia que al Garrahan".

Pero en un sentido similar y aún más grave, Gerardo Oroz, secretario adjunto y trabajador del área de Farmacia, remarcó las escandalosas diferencias salariales entre lo que cobran los trabajadores de planta y lo que se les asignó a los cargos "políticos" del Hospital.

Oroz ejemplificó la situación detallando que, más allá de que los salarios son distintos según la tarea, "ninguno, sea médico, enfermera u operario, llega a la canasta de pobreza", y denunció:

"En contrapartida, los funcionarios que nombró Milei en el Consejo de Administración superan los 5 millones de pesos de remuneración bruta".

