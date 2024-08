"Lo conocido es una gota en el océano, ahora vendrán revelaciones mucho más importantes"

Desde el cambio de actitud de la ex primera dama, yo dejé de ser el patrocinante de Alberto porque cuando el poder y la plata se pelean con una mujer sola, yo siempre estaré del lado de la más débil. No voy a cobrar ni un centavo por mi asesoramiento. Desde el cambio de actitud de la ex primera dama, yo dejé de ser el patrocinante de Alberto porque cuando el poder y la plata se pelean con una mujer sola, yo siempre estaré del lado de la más débil. No voy a cobrar ni un centavo por mi asesoramiento.