Aseguran que Alberto Fernández amenazó con suicidarse

Al menos dos veces, en los últimos 3 meses, Alberto Fernández le dijo a Fabiola Yañez que se quitaría la vida si lo denunciaba. El sábado pasado fue un día muy difícil, donde hubo mucha preocupación en ese sentido. Había pasado lo mismo un par de meses atrás. — Claudio Savoia (@claudiosavoia) August 7, 2024

Ayer (06/08) Fabiola Yañez decidió denunciar ante el juez Julián Ercolini al ex presidente por violencia de género y hostigamiento. La noticia la confirmó su abogado, Juan Pablo Fioribello: "La noté muy angustiada, no aguanto más esta situación, me dijo, y también me dijo textual 'lo acabo de denunciar por los golpes y amenazas que recibí, no puedo seguir así'".