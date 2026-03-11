Irónico: Alberto Fernández se burló de Adorni mientras enfrenta denuncias por obras públicas

image

La explicación de Manuel Adorni

Ante la polémica, el jefe de Gabinete defendió la presencia de su esposa y aseguró que no implicó ningún gasto para el Estado.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, sostuvo el funcionario en declaraciones televisivas.

Según explicó, su esposa ya tenía un pasaje comprado antes de que se modificara la agenda oficial.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, detalló.

Adorni insistió en que los gastos personales de su pareja no fueron cubiertos con fondos públicos y remarcó que el viaje no implicó erogaciones adicionales para el Estado.

“Los gastos de ella se los paga ella… No le sacamos un peso al Estado”, aseguró.

El pez por la boca muere

La polémica se amplificó cuando comenzaron a circular en redes sociales viejos mensajes del propio Adorni criticando viajes oficiales durante el gobierno de Fernández.

En uno de esos posteos, publicado en 2022, el entonces comentarista político cuestionaba la delegación que acompañaba al ex presidente en una gira a Estados Unidos.

“Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez… Todo tercermundista. Fin”, había escrito en aquel momento.

image

Ese mensaje volvió a viralizarse luego de que se conociera que la esposa del actual jefe de Gabinete integró parte de la comitiva presidencial.

Una denuncia que vuelve a complicar a Alberto Fernández

Mientras se desarrollaba el cruce político por el viaje, el nombre de Alberto Fernández volvió a aparecer en el ámbito judicial.

Los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe presentaron una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas vinculadas al programa Procrear durante el gobierno anterior.

La presentación apunta contra el propio Fernández, el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su participación en el reality “Gran Hermano”.

Según la denuncia, la empresaria habría obtenido contratos de obra pública tras mantener un vínculo personal con el entonces presidente.

De acuerdo con la información difundida, su empresa Niro Construye S.A. participó en nueve procesos licitatorios y resultó adjudicataria en al menos cuatro de ellos.

Entre los proyectos mencionados figuran desarrollos habitacionales en municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda, Luján y Martín Coronado.

Según detallaron los denunciantes, la firma construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que incluso fue inaugurada por el propio Fernández, además de 512 viviendas en Wilde, en el municipio de Avellaneda.

También se adjudicó otros desarrollos habitacionales en la localidad de Piñeyro y en distintos municipios del conurbano bonaerense.

Para los abogados que impulsaron la denuncia, la secuencia de hechos podría configurar un caso de administración fraudulenta en perjuicio del Estado si se comprobara que existieron influencias indebidas para direccionar las licitaciones.

En el escrito judicial señalaron que la contratación pública es una de las áreas más sensibles del Estado porque involucra grandes sumas de dinero y requiere transparencia, igualdad de condiciones y criterios objetivos de adjudicación.

Por ese motivo, solicitaron que la Justicia Federal investigue si las licitaciones se realizaron en condiciones de competencia real o si existieron presiones o favoritismos para beneficiar a la empresa.

Una polémica que expone las contradicciones políticas

El episodio terminó generando una escena que muchos en redes sociales describieron como un ejemplo clásico de la política argentina: dirigentes que se critican mutuamente por prácticas que, en distintos momentos, también protagonizaron.

Mientras Alberto Fernández intentaba ironizar sobre el viaje del jefe de Gabinete, la denuncia judicial por la adjudicación de obras públicas volvió a colocar su propio paso por la Casa Rosada bajo escrutinio.

Una situación que, para muchos observadores políticos, dejó una conclusión inevitable: en la política local, las chicanas suelen volver como un boomerang.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Advertencia de JP Morgan a Milei: "Los impuestos no bajaron lo suficiente"

Coparticipación: Milei no salió de la 'cápsula' y arden los gobernadores con las finanzas bajo presión

Día 12: Irán no cae y empieza a desesperar al sector petrolero