Fate avisa que no puede "garantizar la seguridad" del material radioactivo en su planta

De esta manera, tras el anuncio de cierre y el despido de más de 900 personas, un revés judicial clave desestimó el pedido realizado por el establecimiento tras la ocupación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde el 19 de febrero pasado. "La huelga como expresión más pura del reclamo", aseguraron.

Según la sentencia del Tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, la medida se sostiene en el derecho constitucional a huelga siendo la ocupación de la fábrica una "expresión legítima de acción sindical".

Los magistrados, que fallaron a favor de los trabajadores de Fate, indicaron que la disputa es de índole laboral y no penal; suspendiendo así la expulsión forzosa mientras persistan instancias de conciliación y negociación.

Vale recordar que el Gobierno de Javier Milei dispuso que la conciliación obligatoria se extienda 5 días más, dado que vencía este miércoles 11 de marzo. Pero pese a ello, las instancias de diálogo son prácticamente nulas.

Trabajadores de FATE realizan un "abrazo" a la fábrica

Este miércoles (11/03), los trabajadores de Fate y sus familias llevan adelante un "abrazo" en la puerta de la planta, ubicada en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Cuentan con el apoyo de las organizaciones que vienen acompañando su pelea y a otros sectores de la clase trabajadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/izquierdadiario/status/2031746663920836660&partner=&hide_thread=false Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA en el abrazo en las puertas de FATE: "No nos pagan los salarios, se está tratando de ahorcar económicamente para abandonar una lucha legítima". pic.twitter.com/LKqvOFYFqK — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) March 11, 2026

En tanto, el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.

Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

El SUTNAimpulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

