Fate avisa que no puede "garantizar la seguridad" del material radioactivo en su planta

Luego de que la Justicia revocara la orden de desalojo de la planta de Fate en San Fernando, el presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, advirtió que no pueden garantizar las condiciones de "seguridad radiológica y física" al argumentar que la fábrica está “usurpada”.
En una carta a la ARN, el presidente de FATE advirtió que que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo dentro de su planta "usurpada".
La advertencia fue presentada en una carta que Madanes Quintanilla -recientemente criticado por Javier Milei en Nueva York- envió a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el martes por la noche. En el escrito, informa que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alertaron por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.
Si bien el presidente de Fate reconoce que, como licenciatarios, son responsables de “la seguridad radiológica y física”, y del “uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados”, aseguraron que esto no sería posible porque la “planta industrial se encuentra usurpada”.
“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, reiteró la empresa, al agregar que, entre sus responsabilidades, también recaía la tarea de contar un ambiente apropiado y personal idóneo para ejecutar el acelerador.
Ayer (10/03), la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó el fallo de primera instancia de la Justicia que solicitaba la expulsión de los trabajadores de Fate en San Fernando y legitimó la protesta del sindicato tras el cierre de la fábrica.
De esta manera, tras el anuncio de cierre y el despido de más de 900 personas, un revés judicial clave desestimó el pedido realizado por el establecimiento tras la ocupación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde el 19 de febrero pasado. "La huelga como expresión más pura del reclamo", aseguraron.
Según la sentencia del Tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, la medida se sostiene en el derecho constitucional a huelga siendo la ocupación de la fábrica una "expresión legítima de acción sindical".
Los magistrados, que fallaron a favor de los trabajadores de Fate, indicaron que la disputa es de índole laboral y no penal; suspendiendo así la expulsión forzosa mientras persistan instancias de conciliación y negociación.
Vale recordar que el Gobierno de Javier Milei dispuso que la conciliación obligatoria se extienda 5 días más, dado que vencía este miércoles 11 de marzo. Pero pese a ello, las instancias de diálogo son prácticamente nulas.
Trabajadores de FATE realizan un "abrazo" a la fábrica
Este miércoles (11/03), los trabajadores de Fate y sus familias llevan adelante un "abrazo" en la puerta de la planta, ubicada en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Cuentan con el apoyo de las organizaciones que vienen acompañando su pelea y a otros sectores de la clase trabajadora.
En tanto, el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.
Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.
En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.
El SUTNAimpulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
