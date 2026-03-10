La Justicia revocó el desalojo en Fate: "La huelga como expresión más pura del reclamo"

fate fuego El caso Fate sigue causando repercusiones y debate.

La Justicia, a favor de los trabajadores de Fate

"Alejandro Crespo, como secretario general del SUTNA, apeló la orden de lanzamiento argumentando que se trataba de un conflicto laboral y no de una causa de índole penal", indicaron en un comunicado los trabajadores, celebrando el revés judicial contra la empresa.

"La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores", añaden en el texto citando a los jueces.

"Se trata de una causa en la que el motivo que habría llevado a la actual situación es la pérdida de la fuente laboral de un grupo de entre 900 y 1000 empleados. Más allá de lo que corresponda resolver sobre el fondo y de reconocer que el conflicto importa también una posible afectación al derecho de propiedad, también es cierto que la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso", expresaron los jueces.

Cabe recordar que en la resolución apelada esta semana, el fiscal Marcelo Fuenzalida impulsó la orden de desalojo argumentando que "ingresaron mediante violencia y en forma clandestina" a la fábrica, "turbando la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios".

Desde SUTNA apelaron e insistieron que se trataba de una "herramienta gremial" frente al cierre y no una usurpación.

La CGT acompaña a los trabajadores de Fate

image

Por su parte, a principios de marzo, el gremio realizó una asamblea masiva y resolvió avanzar con una presentación judicial para exigir que Fate retome de inmediato la producción y reincorpore a todos los trabajadores.

Además, según la asamblea, la empresa está obligada legalmente a cumplir un acuerdo firmado en mayo del 2025 con la Secretaría de Trabajo; a partir de dicho acuerdo, la compañía pudo acceder a beneficios máximos de no pago de aportes a cambio de no realizar despidos hasta julio del 2026. "Una estafa", denunciaron.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que continúa acompañando y reclamando en la Secretaría de Trabajo para el pago de salarios correspondientes a la última quincena de febrero. "Frente al inminente vencimiento de la conciliación obligatoria de este miércoles, solicitamos que se tomen las medidas correspondientes en salvaguarda de sus intereses", manifestaron.

Conciliación obligatoria

sutna (2).jpg

El vencimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por Trabajo instaba a que la empresa retome la producción y retrotraer la situación previa el conflicto. La medida administrativa concluye mañana miércoles 11/03 y los protagonistas del conflicto deberán definir si persisten en su postura o se abre una nueva etapa de diálogo y negociación para resolver la situación.

En este marco, el SUTNA convocó a una movilización en las puertas de Fate para mañana a las 11:00.

"Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias. Reincorporación inmediata de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo. Los empresarios no pueden evadir su responsabilidad. ¡FATE NO SE CIERRA!", sostuvieron.

Pero a la vez el SUTNA decidió explotar la adhesión popular al conflicto y llevarlo al debate público en el parlamento bonaerense para poner el directorio de la empresa en manos del gobierno provincial de manera transitoria.

Así formularon una propuesta de proyecto de ley que "asegure la continuidad productiva de FATE, única fabricante de neumáticos para camión y colectivo del país”.

El sindicato explica que se trata de "una propuesta concreta para preservar la producción de neumáticos para camión y colectivo, evitando el cierre de la única fábrica del país que produce estos estratégicos productos, en momentos de una enorme tensión bélica a nivel mundial, evitando simultáneamente el desastre social que produciría la pérdida de puestos de trabajo a mil familias, en forma directa, y a más del quíntuple, en forma indirecta".

El ante proyecto propone la formulación de "ocupación temporal" de la planta en favor de los trabajadores. A la vez, aseguran poner "a disposición de todos los bloques de la legislatura bonaerense, así como de cada diputado y senador para que generen las modificaciones que crean pertinentes con la única justa condición de que se mantenga el espíritu del escrito, que es preservar la producción de un producto estratégico e irremplazable".

Fate, insisten, "es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país. Esta producción es estratégicamente necesaria e irremplazable para el funcionamiento del transporte de bienes y personas en todo el país, e inclusive para realizar exportación vía terrestre".

Para los trabajadores "el bienestar colectivo esté por encima de maniobras, extorsiones o caprichos individuales", por eso, dicen, "debe garantizarse el interés nacional y evitar la catástrofe social que el cierre de FATE ocasionaría".

