En el marco de un paro y movilización del sindicato del neumático, el Gobierno nacional convocó a una reunión este miércoles (4/3) al gremio y a los representantes de Fate a una audiencia virtual para extender la conciliación obligatoria. En tanto, cerró un frigorífico y echó a más de 100 trabajadores.
DOS AUDIENCIAS
El Gobierno intenta renovar la concialición en Fate y contener otro importante cierre con despidos
El Gobierno intentará este miércoles (4/3) extender la conciliación obligatoria en Fate, mientras tanto cerró un frigorífico y echó a más de 100 empleados.
Fate: Buscando reconectar el 'respirador artificial'
La Administración Milei intentará evitar por unos días más el cierre de la empresa FATE este miércoles con una nueva extensión de la conciliación obligatoria que vence hoy.
La reunión virtual entre las partes será a las 11. Pero al mismo tiempo el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) comenzó un paro total de 24 horas en las plantas de Pirelli y Bridgestone con una movilización a la sede de la cartera laboral, sobre la avenida Leandro Alem, que encabeza la audiencia.
El gremio ya tiene pensado qué hará si la audiencia fracasa: "Estamos explorando la intervención transitoria de la empresa. Si la patronal la abandonó, el Estado debe garantizar este recurso estratégico", explicó Claudio Mora, trabajador de FATE y referente del Frente Multicolor del SUTNA. Mora.
"La empresa abandonó la planta el 18 de febrero. Dejó un cartel y personal de seguridad privada tercerizada, pero retiró incluso al personal de protección industrial propio", alertó Mora a la vez que explicó que "tenemos millones de litros de solventes y aceite de proceso que, si se enciende a 500 grados, no se puede apagar. La empresa fue totalmente irresponsable al dejar esto sin el personal que sabe prevenir desastres".
La advertencia de Mora sobre el fracaso de la reunión de este miércoles se explica porque la audiencia realizada días atrás terminó sin acuerdo.
Es por eso que el Sutna planea recurrir a la Justicia para conseguir la “ocupación temporánea” por el cual el Estado nacional o provincial asume el control del directorio de la empresa para evitar daños sociales o estratégicos.
Cierre de San Roque y más de 100 despidos
La empresa Ganadera San Roque SA, ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires, cierra y ya notificó el despido de más de 100 trabajadores.
En su comunicación a los empleados, la empresa argumentó “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y una “indiscriminada apertura comercial” que generó una fuerte caída del consumo y volvió “absolutamente inviable” el negocio.
“Por la presente se le notifica que por cambios drásticos habidos en las condiciones económicas del país, sumados a la indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control, circunstancias que han alterado de manera sustancial las reglas comerciales, provocando la drástica baja del consumo por factores socioeconómicos ajenos a esta empresa, circunstancias que han tornado inviable la continuidad de la producción”, dijeron los empresarios en la carta de despido enviada a los 140 empleados.
Como en FATE, el lunes pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre representantes de la empresa y los empleados donde se habría fijado una nueva instancia de diálogo para este miércoles.
Los trabajadores esperan precisiones sobre el cobro de las indemnizaciones y alternativas laborales.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Otra gran empresa blanqueó su situación crítica y busca evitar la quiebra
A 100 días del mundial preocupa la política de USA; 800 muertos en Irán; Clinton embarró a Trump
Buscan las razones que provocaron el derrumbe en Parque Patricios
AFA ratificó el paro: Cuándo se juega la fecha 9 del Torneo Apertura