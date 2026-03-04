El Gobierno intenta renovar la concialición en Fate y contener otro importante cierre con despidos

La advertencia de Mora sobre el fracaso de la reunión de este miércoles se explica porque la audiencia realizada días atrás terminó sin acuerdo.

Es por eso que el Sutna planea recurrir a la Justicia para conseguir la “ocupación temporánea” por el cual el Estado nacional o provincial asume el control del directorio de la empresa para evitar daños sociales o estratégicos.

Cierre de San Roque y más de 100 despidos

La empresa Ganadera San Roque SA, ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires, cierra y ya notificó el despido de más de 100 trabajadores.

image Frigorífico San Roque se suma a la larga lista de empresas que cierran y dejan a sus trabajadores en la calle.

En su comunicación a los empleados, la empresa argumentó “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y una “indiscriminada apertura comercial” que generó una fuerte caída del consumo y volvió “absolutamente inviable” el negocio.

“Por la presente se le notifica que por cambios drásticos habidos en las condiciones económicas del país, sumados a la indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control, circunstancias que han alterado de manera sustancial las reglas comerciales, provocando la drástica baja del consumo por factores socioeconómicos ajenos a esta empresa, circunstancias que han tornado inviable la continuidad de la producción”, dijeron los empresarios en la carta de despido enviada a los 140 empleados.

Como en FATE, el lunes pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre representantes de la empresa y los empleados donde se habría fijado una nueva instancia de diálogo para este miércoles.

Los trabajadores esperan precisiones sobre el cobro de las indemnizaciones y alternativas laborales.

