Franco Colapinto está a pocos días de iniciar una nueva temporada de Fórmula 1 pero esta vez como titular y desde el comienzo. Alpine modificó sus monoplazas y ahora quieren competir a lo grande sumando puntos e intentando ser protagonistas.
FÓRMULA 1
Franco Colapinto recibió el mensaje más inesperado desde Alpine: “Diferente”
Franco Colapinto se prepara para comenzar un nuevo año en la Fórmula 1 con Alpine, pero esta vez como piloto titular.
Si bien Colapinto no tuvo su mejor actuación en 2025, parte de su bajo nivel fue el auto que manejó y que no le permitió lucirse. Por esa razón se espera un cambio brusco en el rendimiento del argentino. Desde la escudería confirmaron una noticia que dejó a todos sorprendidos.
Franco Colapinto y el apoyo de Alpine
Si bien hubo muchas ocasiones en donde Franco Colapinto no recibió mucho apoyo desde Alpine, esta vez fue distinto. El jefe de la escudería, Steve Nielsen, no tuvo más que palabras de aliento para el argentino a pocos días de la primera carrera en Australia.
“Franco es un talento, y creo que quizás sea un piloto de ‘cocción lenta’, y tal vez se esté aprendiendo a un ritmo diferente a los demás, pero el año pasado lo vimos realizar algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre”, sostuvo Nielsen.
Además, hizo un mea culpa por cómo se dieron las cosas en la temporada anterior: “No es ningún secreto que el coche del año pasado tuvo algunos problemas y hemos solucionado un par de ellos, lo cual es fantástico”, expresó el jefe del equipo. Ahora están más que preparados para un inicio de temporada mucho mejor.
——————————-
Otras lecturas de Urgente24:
No es Villa pero Riquelme ya decidió su refuerzo para Boca: "Irá a la carga"
Presentación de Coudet, todo listo: hora y lugar para el nuevo DT de River
Mundial 2026: la FIFA presentó un inentendible póster oficial y generó rechazo
Mundial 2026: una supuesta canción oficial con Emilia Mernes confundió a todos