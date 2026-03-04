Las elecciones para gobernador (el 3 de noviembre) serán entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

Ninguno de ellos alcanzó los apoyos necesarios para continuar en carrera.

Los sondeos previos se cumplieron con religiosidad, no hubo cisnes negros en el conservador estado sureño que comparte una frontera de casi 2.000 kilómetros con México. Los sondeos previos se cumplieron con religiosidad, no hubo cisnes negros en el conservador estado sureño que comparte una frontera de casi 2.000 kilómetros con México.

image Greg Abbot, gobernador de Texas

El segundo estado más poblado de USA

Texas tiene aproximadamente 30 millones de habitantes, solamente es superado por California (40 millones de habitantes).

Es un pujante distrito que combina actividad ganadera, petróleo, energías renovables y algunos de los hospitales privados más importantes de la súper potencia.

Posee 700.000 kilómetros cuadrados, apenas por detrás de Alaska en el ranking de extensión de los 50 estados sub nacionales.

En la capital de Texas, Austin, fijó su residencia Elon Musk, uno de los empresarios más ricos del mundo. Se trata de una administración que atrae por sus bajos impuestos y mano de obra calificada. En la capital de Texas, Austin, fijó su residencia Elon Musk, uno de los empresarios más ricos del mundo. Se trata de una administración que atrae por sus bajos impuestos y mano de obra calificada.