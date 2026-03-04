Greg Abbott ganó la primaria del Partido Republicano en Texas tras obtener la mayoría de los votos: aseguró su nominación sin necesidad de una segunda vuelta: a pesar del esfuerzo de sus competidores R. F. Achgill, Evelyn Brooks, Pete Chambers y Charles Crouch.
SIN SORPRESAS EN TEXAS
Las elecciones para gobernador (el 3 de noviembre) serán entre Greg Abbott y Gina Hinojosa
El actual gobernador del estado de la “Estrella Solitaria”, Greg Abbot (68), buscará su cuarto mandato frente a la legisladora demócrata.
Por su parte, Gina Hinojosa (53) ganó la primaria del Partido Demócrata.
La actual representante de la Legislatura de Texas tiene origen latino en un distrito donde los hispanos suelen llegar hasta el 40% del padrón electoral.
Nació y creció en el Estado de la Estrella Solitaria. Representa al "sueño americano" en estado puro.
Hinojosa superó en la contienda interna a Patricia Abrego, Chris Bell, Bobby Cole y Carlton Hart.
Ninguno de ellos alcanzó los apoyos necesarios para continuar en carrera.
El segundo estado más poblado de USA
Texas tiene aproximadamente 30 millones de habitantes, solamente es superado por California (40 millones de habitantes).
Es un pujante distrito que combina actividad ganadera, petróleo, energías renovables y algunos de los hospitales privados más importantes de la súper potencia.
Posee 700.000 kilómetros cuadrados, apenas por detrás de Alaska en el ranking de extensión de los 50 estados sub nacionales.