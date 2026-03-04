urgente24
Las elecciones para gobernador (el 3 de noviembre) serán entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

El actual gobernador del estado de la “Estrella Solitaria”, Greg Abbot (68), buscará su cuarto mandato frente a la legisladora demócrata.

Greg Abbot y Gina Hinojosa

Greg Abbott ganó la primaria del Partido Republicano en Texas tras obtener la mayoría de los votos: aseguró su nominación sin necesidad de una segunda vuelta: a pesar del esfuerzo de sus competidores R. F. Achgill, Evelyn Brooks, Pete Chambers y Charles Crouch.

Por su parte, Gina Hinojosa (53) ganó la primaria del Partido Demócrata.

La actual representante de la Legislatura de Texas tiene origen latino en un distrito donde los hispanos suelen llegar hasta el 40% del padrón electoral.

Nació y creció en el Estado de la Estrella Solitaria. Representa al "sueño americano" en estado puro.

Hinojosa superó en la contienda interna a Patricia Abrego, Chris Bell, Bobby Cole y Carlton Hart.

Ninguno de ellos alcanzó los apoyos necesarios para continuar en carrera.

Los sondeos previos se cumplieron con religiosidad, no hubo cisnes negros en el conservador estado sureño que comparte una frontera de casi 2.000 kilómetros con México.

Greg Abbot, gobernador de Texas

El segundo estado más poblado de USA

Texas tiene aproximadamente 30 millones de habitantes, solamente es superado por California (40 millones de habitantes).

Es un pujante distrito que combina actividad ganadera, petróleo, energías renovables y algunos de los hospitales privados más importantes de la súper potencia.

Posee 700.000 kilómetros cuadrados, apenas por detrás de Alaska en el ranking de extensión de los 50 estados sub nacionales.

En la capital de Texas, Austin, fijó su residencia Elon Musk, uno de los empresarios más ricos del mundo. Se trata de una administración que atrae por sus bajos impuestos y mano de obra calificada.

Gina Hinojosa, candidata a gobernadora de Texas

