Mundial 2026: una supuesta canción oficial con Emilia Mernes confundió a todos

De hecho, el primer evento en el que estuvo fue en el Mundial de Clubes 2025, disputado a mediados de año en Estados Unidos.

River no es Boca: la peor asistencia en el Mundial de Clubes incomodó a la FIFA Gianni Infantino, presidente de FIFA

En un comunicado de junio pasado, previo al Mundial de Clubes, la FIFA explicaba: "La canción hará su debut mundial el sábado 14 de junio, justo antes del partido inaugural del torneo. A partir de entonces, sonará en todos los eventos de la FIFA, incluida la Copa Mundial de la FIFA 26™ y futuras competiciones".

Emilia Mernes es la cara argentina en "Somos más". En diálogo con Telemundo, la cantante entrerriana expresó: "Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es un honor representar a nuestra comunidad latina y colaborar con artistas tan inspiradores en una canción que celebra nuestra pasión, nuestra cultura y unión".

