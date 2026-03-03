El Mundial 2026 tiene una nueva canción. Se llama "Somos más", y está interpretada por cuatro artistas latinoamericanos: Emilia Mernes, David Bisbal, Wisin y Xavi. Aunque el tema fue lanzado oficialmente este martes, su irrupción generó confusión. ¿Es la música oficial de la FIFA para la Copa del Mundo?
"SOMOS MÁS"
Mundial 2026: una supuesta canción oficial con Emilia Mernes confundió a todos
Emilia Mernes, David Bisbal, Wisin y Xavi protagonizan "Somos más", un nuevo himno del Mundial 2026. Sin embargo, la canción no pertenece a la FIFA.
La respuesta es que no. "Somos más" es la canción oficial de la cadena televisiva mexicana Telemundo, que la presentó como su tema propio en la cobertura del Mundial 2026.
"Creada como la banda sonora oficial de la presentación más ambiciosa y completa de Telemundo del torneo hasta la fecha, la canción expresa la pasión, diversidad y emoción que el fútbol despierta en comunidades de todo el mundo", informó la empresa de medios.
"La primera colaboración entre estos cuatro artistas galardonados es una celebración del evento deportivo más visto del planeta", sostuvo.
Desire: el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026
En efecto, la canción oficial del Mundial 2026 es "Desire" interpretada a dúo por Robbie Williams y Laura Pausini. Pero presenta un detalle: para esta edición, la FIFA no presentó un tema exclusivo del evento deportivo sino que instauró a "Desire" como el que lo acompañará en todos sus eventos de manera oficial.
De hecho, el primer evento en el que estuvo fue en el Mundial de Clubes 2025, disputado a mediados de año en Estados Unidos.
En un comunicado de junio pasado, previo al Mundial de Clubes, la FIFA explicaba: "La canción hará su debut mundial el sábado 14 de junio, justo antes del partido inaugural del torneo. A partir de entonces, sonará en todos los eventos de la FIFA, incluida la Copa Mundial de la FIFA 26™ y futuras competiciones".
Emilia Mernes es la cara argentina en "Somos más". En diálogo con Telemundo, la cantante entrerriana expresó: "Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es un honor representar a nuestra comunidad latina y colaborar con artistas tan inspiradores en una canción que celebra nuestra pasión, nuestra cultura y unión".