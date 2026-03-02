Gianni Infantino habló de más de 500 millones de solicitudes para los 104 partidos del Mundial 2026, algo que puede ser cierto, pero el trasfondo de eso no lo contó. Ahora comienzan a salir a la luz las distintas verdades, como la razón por la cual increíblemente uno de los equipos locales, Estados Unidos, no agotó las entradas de su debut con Paraguay.
SIGUEN LOS PROBLEMAS
Mundial 2026: FIFA en shock, el motivo por el que no venden las entradas de la selección de EEUU
FIFA no contó toda la verdad sobre la venta de entradas del Mundial 2026, entre esas cosas que Estados Unidos no agotó los tickets de su debut.
Entradas Mundial 2026: La verdad contada a medias por FIFA
Las palabras de Gianni Infantino sobre la demanda de entradas es probable que hayan sido ciertas, pero detrás de cada verdad a veces se esconde alguna mentira, y en este caso es así. La verdad nos dice que FIFA tiene problemas para vender las entradas de la mayoría de los partidos del Mundial, uno de los problemas que se le presentarían a Gianni Infantino por el aumento de participantes.
Lo que sucede con la gran demanda es lo siguiente, puede que haya más de 500 millones de solicitudes, pero esas solicitudes son para los partidos más importantes, final, semifinales, resto de partidos de mata-mata y los de los seleccionados más importantes, esto hace que la mayoría de las solicitudes sean para una minoría de partidos, y la mayoría tenga falta de ventas.
Este es uno de los problemas que le anticiparon a Gianni Infantino si aumentaba la cantidad de participantes en la Copa del Mundo, en primera fase iba a haber muchos partidos poco interesantes (¿alguien pensó que Curazao-Arabia Saudita podía agotarse?), y eso es lo que sucedió, encima FIFA hizo lo suyo para complicar las cosas, puso precios estratosféricos e inalcanzables para muchos aficionados, eso complicó más todo.
El problema de Estados Unidos para vender sus entradas
FIFA quedó expuesta de su falta de venta de entradas la semana pasada cuando sacó una fase de ventas sorpresa y que no estaba programada con antelación. En la misma no estuvieron los grandes partidos, sino los de los seleccionados menos interesantes, y tampoco estuvieron los encuentros desde 16vos de final para adelante. Con esto confirmó lo que le comentamos en los párrafos anteriores, FIFA tiene problemas para vender las entradas del Mundial.
Uno de los equipos que no vendió todas sus entradas para sus partidos es increíblemente uno de los organizadores, sí, Estados Unidos no vendió todas sus entradas para su partido inaugural. El dato sorprende y obliga a cuestionarse ¿Cuál es el motivo por el que el público norteamericano le da la espalda a su selección siendo local?
La respuesta es simple, el precio de las entradas. Con los precios que puso FIFA ni el público estadounidense puede pagar lo que salen las entradas. Para el partido de Estados Unidos-Paraguay el precio de una entrada en categoría 1 (la mejor) sale 2735 dólares, mientras que una de categoría 2 llega a costar 1940 billetes de la moneda norteamericana.
Otro partido que no se está vendiendo bien es el inaugural entre México y Sudáfrica, ya que FIFA no modificó los precios del mismo, y eso es síntoma que el partido debe ser vendido completo y si no se aumentaron los precios es porque la demanda fue baja, a pesar que ahora no este disponible para la compra.
FIFA no pensó, y los precios altos en las entradas es algo que puede arruinarle el torneo. Ahora veremos con todos los conflictos que se le suman a la Copa del Mundo como hace Infantino para realmente vender todas las entradas y no mostrar un Mundial con poca gente.
+ de Golazo24
Finalissima aplazada: Cuáles son los distintos escenarios posibles
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Sorpresa total por lo dicen sobre Ángel Di María y la Selección Argentina