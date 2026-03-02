Mundial 2026: FIFA en shock, el motivo por el que no venden las entradas de la selección de EEUU

Uno de los equipos que no vendió todas sus entradas para sus partidos es increíblemente uno de los organizadores, sí, Estados Unidos no vendió todas sus entradas para su partido inaugural. El dato sorprende y obliga a cuestionarse ¿Cuál es el motivo por el que el público norteamericano le da la espalda a su selección siendo local?

La respuesta es simple, el precio de las entradas. Con los precios que puso FIFA ni el público estadounidense puede pagar lo que salen las entradas. Para el partido de Estados Unidos-Paraguay el precio de una entrada en categoría 1 (la mejor) sale 2735 dólares, mientras que una de categoría 2 llega a costar 1940 billetes de la moneda norteamericana.

Otro partido que no se está vendiendo bien es el inaugural entre México y Sudáfrica, ya que FIFA no modificó los precios del mismo, y eso es síntoma que el partido debe ser vendido completo y si no se aumentaron los precios es porque la demanda fue baja, a pesar que ahora no este disponible para la compra.

FIFA no pensó, y los precios altos en las entradas es algo que puede arruinarle el torneo. Ahora veremos con todos los conflictos que se le suman a la Copa del Mundo como hace Infantino para realmente vender todas las entradas y no mostrar un Mundial con poca gente.

+ de Golazo24

Finalissima aplazada: Cuáles son los distintos escenarios posibles

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Sorpresa total por lo dicen sobre Ángel Di María y la Selección Argentina