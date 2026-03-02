Milei, el domador domado, en busca de tapar el fracaso

Live Blog Post

Industriales Pymes le respondieron a Milei: "No podemos aceptar"

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, opinó sobre el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y expresó que “queremos ser parte del futuro productivo. Pero no podemos aceptar que se nos coloque como enemigos del progreso”, frente a los cuestionamientos hacia el sector y el debate sobre el rumbo económico.

“Como empresarios industriales Pyme queremos ser claros: nosotros no somos privilegiados ni prebendarios. Somos quienes invertimos, producimos y generamos empleo todos los días en un país que históricamente fue inestable”, sostuvo Rosato.

“Nos preocupa profundamente que se instale la idea de que la industria nacional es sinónimo de corrupción o privilegio. Eso no solo es injusto, sino peligroso para miles de pequeñas y medianas empresas que no viven de subsidios, sino del trabajo, el crédito caro y la presión impositiva más alta de la región”.

En un comunicado, IPA enumeró las condiciones que enfrentan las pymes industriales: “Competimos pagando energía cara durante años. Pagamos impuestos nacionales, provinciales y municipales acumulados. Enfrentamos tasas de financiamiento que en muchos momentos fueron impagables. Y sostenemos empleo formal aun en crisis profundas”.

Rosato subrayó el peso del sector en el mercado laboral al señalar: “No somos parte de ningún ‘zoológico’. Somos el 70% del empleo privado formal del país”.

Respecto de la apertura comercial, el titular de IPA indicó que “puede ser positiva si es gradual y equilibrada”, pero alertó que, si se aplica como un shock sin compensar las asimetrías estructurales de la Argentina frente al mundo, “lo que ocurre no es competencia: es desplazamiento productivo”.

“La industria PyME no le teme a competir. Le teme a competir en desigualdad”, afirmó, y agregó que, si se bajan aranceles, pero continúan la alta carga impositiva, los costos logísticos elevados, la infraestructura deficiente y el financiamiento inaccesible, “lo que se genera no es eficiencia: es cierre de fábricas”.

El dirigente también cuestionó la señal institucional de responsabilizar a la industria por el atraso económico. “La inversión necesita previsibilidad, no estigmatización”, expresó, y sostuvo que ningún país desarrollado eliminó de un día para otro sus mecanismos de transición productiva.

Rosato planteó que el debate de fondo no es “industria sí o industria no”, sino cómo se protege el empleo argentino mientras se moderniza la economía. “Porque cuando una PyME cierra, no se pierde solo una empresa: se pierde comunidad, proveedores, empleo y arraigo local”, concluyó.

