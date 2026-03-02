Milei, el domador domado, en busca de tapar el fracaso

"Kukas, me encanta domarlos", exclamó anoche Javier Milei, en modo barrabrava, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Pero el domador resultó domado, más que con palabras, con hechos: Claudio 'Chiqui' Tapia le asestó un duro golpe al hacerse cargo de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, dejando expuesto el fracaso del Gobierno, que ahora desespera ante el ridículo y por eso amenaza con avanzar judicialmente contra la AFA por supuesta “traición a la patria”. Para peor, desde la administración de Milei terminan admitiendo que hicieron espionaje ilegal cuando aseguran que “sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones", aunque la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció este lunes (02/03) "no estar al tanto" de las negociaciones para la liberación.
La recaudación fiscal cayó 9% real y es la 7ma. baja consecutiva
La recaudación de impuestos volvió a caer en febrero y totalizó $16,2 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Eso implica que los ingresos del fisco crecieron de manera nominal un 20%, pero en términos reales, descontado el efecto de la inflación, la baja fue del orden del 9%.
Se trata del séptimo retroceso consecutivo en términos reales de la recaudación. La merma se debe a medidas propias del Gobierno -reducción de retenciones al campo, principalmente- como así también a la menor actividad económica.
El IVA y el impuesto al cheque, ambos tributos con relación directa al consumo y la actividad, presentaron caídas del 13.6% y 7.7% respectivamente.
