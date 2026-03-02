urgente24
Milei, el domador domado, en busca de tapar el fracaso

Javier Milei dijo que le "encanta domar a los kukas" (y a quienes osen cuestionarlo) pero con Nahuel Gallo fue domado por Tapia, y ahora busca tapar el fracaso.

2 de marzo de 2026 - 18:07

EN VIVO

"Kukas, me encanta domarlos", exclamó anoche Javier Milei, en modo barrabrava, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Pero el domador resultó domado, más que con palabras, con hechos: Claudio 'Chiqui' Tapia le asestó un duro golpe al hacerse cargo de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, dejando expuesto el fracaso del Gobierno, que ahora desespera ante el ridículo y por eso amenaza con avanzar judicialmente contra la AFA por supuesta “traición a la patria”. Para peor, desde la administración de Milei terminan admitiendo que hicieron espionaje ilegal cuando aseguran que “sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones", aunque la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció este lunes (02/03) "no estar al tanto" de las negociaciones para la liberación.

El Gobierno quedó totalmente en 'offside' por la liberación de Gallo. Y que haya sido Tapia quien se lleve los 'laureles', es todavía más duro para el Gobierno, que ahora improvisará todo tipo de maniobras discursivas para restarle méritos y tapar su fracaso, ya que no puede capitalizar políticamente el hecho.

Asimismo, el domador Milei quedó domado en tanto que su discurso ante la Asamblea Legislativa parece haber quedado en un segundo plano tanto por el caso Nahuel Gallo como por la virulencia con la que habló en el Congreso: se habló más de sus formas que del contenido. ¿O era eso lo que pretendía? Sin dudas, su objetivo fue reavivar la grieta, algo que le ha servido en el pasado pero que ahora tendría menos peso, dada la crisis económica que sufren familias y empresas en la Argentina.

En el plano internacional, recrudece la guerra entre Estados Unidos / Israel contra Irán. Y el mundo está en vilo por lo que pueda ocurrir.

Todo lo que está ocurriendo, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

La recaudación fiscal cayó 9% real y es la 7ma. baja consecutiva

La recaudación de impuestos volvió a caer en febrero y totalizó $16,2 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Eso implica que los ingresos del fisco crecieron de manera nominal un 20%, pero en términos reales, descontado el efecto de la inflación, la baja fue del orden del 9%.

Se trata del séptimo retroceso consecutivo en términos reales de la recaudación. La merma se debe a medidas propias del Gobierno -reducción de retenciones al campo, principalmente- como así también a la menor actividad económica.

El IVA y el impuesto al cheque, ambos tributos con relación directa al consumo y la actividad, presentaron caídas del 13.6% y 7.7% respectivamente.

image
image
Live Blog Post

Caen 37,5% las transferencias de Nación a provincias, y CABA se lleva el 73%

En febrero 2026, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias descendieron 35,7% reales con respecto al mismo mes del año pasado. Ascendieron a un total de $120.934 millones. Con estos datos, sería el segundo peor febrero desde 2005, solo superando a 2024.

La mayor parte de las transferencias fueron para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según un informe de Politikon Chaco: "En el contexto de bajas transferencias a subnacionales, hubo dos actividades que concentraron la enorme mayoría de los envíos. Las transferencias a CABA por Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022 totalizaron $ 87.784 millones y explicaron así el 73% del total de los envíos no automáticos de febrero 2026; y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron por $ 20.000 millones, concentrando el 17% de los fondos distribuidos. En conjunto, explicaron el 90% del total del mes; por ende, el resto de las actividades por las que hubo envíos no automáticos explicaron solo el 10% del total del mes".

CABA recibió $ 88.597 millones, equivalente al 73,3% del total del mes. En segundo lugar se ubicó Misiones, con $8.037 millones (6,6% del total) apoyado en dos actividades: un ATN por $ 4.000 millones y fondos del Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas por igual monto. El podio se completó con Neuquén que recibió $ 5.764 millones (4,8% del total) apoyado en un ATN por $ 2.000 millones y fondos correspondientes al programa Estímulo a la Producción de Gas Natural por otros $ 3.732 millones, entre otros.

Las provincias que menos transferencias no automáticas recibieron fueron: Chaco ($8 millones), Catamarca ($17 millones) y Formosa ($20 millones).

VER NOTA

Live Blog Post

Opina Argentina: 39% no llega a fin de mes, el nivel más alto desde que asumió Milei

Según un sondeo de Opina Argentina, el porcentaje de personas que no llega a fin de mes sube 7 puntos y alcanza el nivel más alto desde que asumió Milei: 39%.

Sobre el futuro, crece 4 puntos porcentuales la proporción que cree que estaremos "peor" en los próximos meses. Los jóvenes menores de 29 años, el segmento más cercano al universo libertario, son quienes más dificultades tienen y los más pesimistas respecto al futuro.

image
image
Live Blog Post

Industriales Pymes le respondieron a Milei: "No podemos aceptar"

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, opinó sobre el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y expresó que “queremos ser parte del futuro productivo. Pero no podemos aceptar que se nos coloque como enemigos del progreso, frente a los cuestionamientos hacia el sector y el debate sobre el rumbo económico.

“Como empresarios industriales Pyme queremos ser claros: nosotros no somos privilegiados ni prebendarios. Somos quienes invertimos, producimos y generamos empleo todos los días en un país que históricamente fue inestable, sostuvo Rosato.

“Nos preocupa profundamente que se instale la idea de que la industria nacional es sinónimo de corrupción o privilegio. Eso no solo es injusto, sino peligroso para miles de pequeñas y medianas empresas que no viven de subsidios, sino del trabajo, el crédito caro y la presión impositiva más alta de la región”.

En un comunicado, IPA enumeró las condiciones que enfrentan las pymes industriales: “Competimos pagando energía cara durante años. Pagamos impuestos nacionales, provinciales y municipales acumulados. Enfrentamos tasas de financiamiento que en muchos momentos fueron impagables. Y sostenemos empleo formal aun en crisis profundas”.

Rosato subrayó el peso del sector en el mercado laboral al señalar: “No somos parte de ningún ‘zoológico’. Somos el 70% del empleo privado formal del país”.

Respecto de la apertura comercial, el titular de IPA indicó que “puede ser positiva si es gradual y equilibrada”, pero alertó que, si se aplica como un shock sin compensar las asimetrías estructurales de la Argentina frente al mundo, “lo que ocurre no es competencia: es desplazamiento productivo”.

“La industria PyME no le teme a competir. Le teme a competir en desigualdad”, afirmó, y agregó que, si se bajan aranceles, pero continúan la alta carga impositiva, los costos logísticos elevados, la infraestructura deficiente y el financiamiento inaccesible, “lo que se genera no es eficiencia: es cierre de fábricas”.

El dirigente también cuestionó la señal institucional de responsabilizar a la industria por el atraso económico. “La inversión necesita previsibilidad, no estigmatización”, expresó, y sostuvo que ningún país desarrollado eliminó de un día para otro sus mecanismos de transición productiva.

Rosato planteó que el debate de fondo no es “industria sí o industria no”, sino cómo se protege el empleo argentino mientras se moderniza la economía. “Porque cuando una PyME cierra, no se pierde solo una empresa: se pierde comunidad, proveedores, empleo y arraigo local”, concluyó.

image

Ver mensaje en X.

Live Blog Post

Axel Kicillof: "De Mirtha Legrand a Melconian, todos le señalan al Presidente que la Argentina no va bien"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inaugura las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, donde no escatima críticas a Javier Milei.

"Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirtha Legrand a Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien".

Además, sostuvo que Javier Milei “no cumplió ninguno de los pronósticos” y habló de "tragedia económica" a nivel nacional.

"Nuestro país se convirtió en un laboratorio de una derecha extrema que llega al poder y gobierna exaltando el odio".

"Si seguimos 6 años más con este rumbo, Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y sociedad. Este no es un ajuste más: es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser".

Kicillof arrancó su discurso aludiendo a la última dictadura militar: "Esta apertura de sesiones se produce en un año especial, este año se cumplen 50 años del último Golpe Militar. Resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva: fue también un proyecto económico. Recordamos para cuidar la democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nuestro abrazo, admiración y eterno agradecimiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha y su coraje siguen siendo ejemplo y guía. ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre!".

Embed - EN VIVO | Apertura de sesiones 154° Asamblea Legislativa
Live Blog Post

Jorge Macri en la Legislatura, donde todos miraban a la CSJN

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, inauguró el año legislativo N°29 de sesiones ordinarias apuntando a los reclamos de los vecinos: orden, seguridad y menos gente en las calles.

“La Ciudad del caos, el desorden y el vale todo se terminó”, aseguró.

Durante las semanas recientes, Macri se enfocó -tal como ya lo explicó Urgente24- en la recuperación de los inmuebles ocupados en forma ilegal, algo que tiene que ver con el orden, la seguridad y la propiedad privada, banderas del espacio PRO pero también de La Libertad Avanza (Javier Milei las incluyó en su discurso dominical aunque no mencionó al PRO).

Pero más allá de su discurso, no se puede omitir que en la Legislatura, antes y después de la visita de Jorge Macri,mucho se habló de los fundamentos, evolución posible y consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar su sobreseimiento en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de un departamento en Miami a través de una estructura offshore.

La conclusión de Urgente24 es que comenzó el año 2027 en CABA. Lo corrobora la decisión del magistrado Carlos Rosenkrantz, el más cercano al PRO, de no sumarse al voto de sus colegas de la CSJN.

No se trata de que la CSJN pretenda inmiscuirse en el año político sino de que la interpretación de su decisión tiene un impacto que trasciende lo judicial.

VER NOTA

Live Blog Post

El industricidio avanza: Cerró la histórica fábrica Panpack

El industricidio avanza en el gobierno de Javier Milei. Y hoy se conoció el cierre de otra fábrica (y van...), ahora en la provincia de Tucumán: la histórica fabricante de bolsas industriales Panpack cerró su planta sobre la Ruta 9, en Los Nogales, y dejó a 75 trabajadores sin empleo.

Según informa el portal Infogremiales, los operarios se enteraron del cierre durante el fin de semana, cuando recibieron una notificación verbal en la que se les indicó que no debían presentarse a trabajar. Ante la falta de telegramas oficiales de despido, varios trabajadores acudieron igualmente a la planta para iniciar el turno de las 6:00, pero se encontraron con los portones cerrados, sin suministro eléctrico y con personal de seguridad que tenía órdenes expresas de impedir el ingreso.

El cierre de Panpack, empresa con más de 50 años de trayectoria en la región, representa el desenlace de un proceso de deterioro que se profundizó en el último año. A finales de julio del año pasado, la compañía ya había ejecutado una primera tanda de 25 despidos, atribuyendo la caída de la rentabilidad a la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones.

Infogremiales también destaca que este cierre genera preocupación en el sector agroindustrial tucumano, ya que Panpack era uno de los principales proveedores de bolsas de lona y rafia de 50 kilos para los ingenios azucareros de la provincia.

VER NOTA

Live Blog Post

En las redes sociales, poco interés por el discurso de Javier Milei

Según un estudio de la consultora AdHoc, especializada en el "sentimiento" digital, las menciones al discurso de Milei en el Congreso cayeron un 10% contra 2025 y un 35% respecto de 2024, en un deterioro constante.

AdHoc-ConversacionDigital-Congreso2026

Pero esta reducción del ecosistema de menciones fue mejor aprovechada por el oficialismo, que logró dominar la presencia digital e imponer un sesgo positivo en la conversación, algo que no había logrado el año pasado.

"Todos los referentes de la comunidad oficialista participaron de la conversación y llevaron positividad hacia el presidente", describe la consultora.

VER NOTA

Live Blog Post

Javier Milei y Pablo Quirno desesperados por el ridículo con Nahuel Gallo

Según la agencia NA, la Administración Javier Milei reconoce que hizo espionaje de AFA.

"El Gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme Nahuel Gallo. Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales. El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista.".

Pero, para Urgente24, lo más grave es esto: “Sabíamos que estában allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno".

Si la vida de un ciudadano argentino está en riesgo ¿se va a cuestionar los procedimientos pacíficos realizados? Esta tontería fue resuelta por el Grupo Clarín cuando ocurrió el secuestro de Bernardo Sofovich: preservar la vida es más importante que todo, incluyendo a Santiago Caputo.

Javier Milei y su canciller sin experiencia, Pablo Quirno, fracasaron, y les resulta muy negativo aceptaron que 'el Rey está desnudo'.

Peor: les tiene sin mucho cuidado lo que podría haber ocurrido con Nahuel Gallo.

VER NOTA

Live Blog Post

Donald Trump amenaza a Irán: “Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva contra Irán está lejos de haber alcanzado su punto máximo y que la operación podría intensificarse en los próximos días.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, dijo en una entrevista telefónica con CNN.

Además, aseguró que el operativo puede escalar mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente.

“Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Ahora vamos algo adelantados, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, dijo.

En cuanto a las próximas fases de la operación, Trump no descartó el despliegue de fuerzas terrestres si fuera necesario, pese a que durante años había prometido evitar nuevas guerras en el extranjero.

No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, declaró al New York Post, aunque aclaró que por ahora la ofensiva se basa en bombardeos aéreos y misiles. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también respaldó esa postura.

No vamos a entrar en el ejercicio de decir qué haremos o no haremos. Llegaremos tan lejos como sea necesario, dijo Hegseth. Según el Pentágono, la diferencia con Irak y Afganistán es que no habrá misión de “construcción nacional”, ni reglas de enfrentamiento restrictivas.

VER NOTA

CONSPIRACIONES