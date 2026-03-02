Irresponsable Diego Amarante: Él puso en riesgo la libertad de Nahuel Gallo

diego amarante_NA Patricia Bullrich, por entonces ministro de Defensa; el director general de Aduanas, Diego Dávila, y el juez en lo Penal Económico N° 5, Diego Alejandro Amarante, en el acto de entrega de más de $50 millones en bienes decomisados al crimen organizado a utilizar por las fuerzas federales para combatir al delito complejo. Tasa Logística, depósito de la Zona Primaria Aduanera de Escobar, PBA. FOTO: NA

Nahuel Gallo

El asunto es mucho más complicado: el mismo Javier Milei que se ufanó de la relación presente y futura con Donald Trump y USA, durante su discurso ante el Congreso (01/03), no se interesó personalmente por Nahuel Gallo en días recientes.

Es paradójico porque cuando el gendarme fue detenido, la por entonces ministro de Seguridad, hoy senadora nacional LLA / CABA, Patricia Bullrich, denunció al chavismo, a Nicolás Maduro y al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Pero cuando Maduro fue arrestado por Trump, y éste tomó el control de buena parte de las decisiones de gobierno en Venezuela, Nahuel Gallo desapareció de la agenda gubernamental argentina.

Es más: ¿por qué Javier Milei no mencionó a Nahuel Gallo en su breve diálogo con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, durante su más reciente visita a Washington DC?

Sorprende esta suerte de 'abandono de persona' que ejecutó el canciller Pablo Quirno, complementado con el 'olvido' de Gallo durante el discurso de Milei: ¿nada para celebrar?

Diego Amarante

Javier Milei le reprochó en 2 ocasiones al bloque legislativo opositor que no lo reconocieran como Presidente de todos los argentinos.

Sin embargo, en su silencio sobre Gallo, Milei convirtió al gendarme en un paria: con tal de no agradecer a la AFA, el Presidente ignoró en vez de festejar la libertad de un ciudadano argentino.

Pero todo esto ocurrió con la complicidad del juez Amarante, quien dificilmente podría fundamentar ignorancia acerca de negociaciones.

No era difícil imaginar el motivo del pedido de Tapia para viajar a Venezuela para asistir a un evento de bajo perfil.

¿Y si la presencia de Tapia era decisiva para definir o concretar la liberación?

A Amarante no le importó. Bloquear a Tapia era más importante que obtener la libertad de un ciudadano argentino.

Es evidente que el panegírico de Amarante que armó Cappiello no tiene mucha relación con la realidad.

Rebobinemos: O Amarante es un prisionero del poder político... o un irresponsable como juez de la Nación.

