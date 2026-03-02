Una vez Hernán Cappiello presentó en La Nación al juez Diego Amarante como "un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales (...) ajeno al submundo de las operaciones y los operadores judiciales (...)". El objetivo era ensalzarlo como autoridad para procesar dirigentes de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).
UN JUEZ BAJO LA LUPA
Irresponsable Diego Amarante: Él puso en riesgo la libertad de Nahuel Gallo
Enfocado en Claudio Tapia (¿a pedido?), el juez Diego Amarante puso en riesgo la libertad del gendarme y ciudadano argentino Nahuel Gallo.
Cappiello olvidó un dato importante que ha quedado ratificado con la acción de Amarante que pudo afectar al ciudadano argentino y gendarme de profesión, Nahuel Gallo: o el juez es un prisionero del poder político, quizás... o un irresponsable más allá de su desempeño como magistrado.
En el final de la negociación entre la AFA y el gobierno de Venezuela (Administración Delcy Rodríguez), por alguna vía -quizás no legítima aunque, con autorización judicial, las personas bajo investigación judicial pueden sufrir la intervención de sus comunicaciones- la Administración Javier Milei tuvo conocimiento directo o indirecto de lo que sucedía.
Y la decisión de Amarante fue evitar la fotografía de Claudio Tapia y Nahuel Gallo bajando juntos del avión que traía al gendarme argentino desde Caracas.
La prioridad de la Administración Javier Milei no fue asegurar / respaldar la libertad de Nahuel Gallo sino impedir la eventual alegría de la AFA en días complejos para Claudio Tapia.
Nahuel Gallo
El asunto es mucho más complicado: el mismo Javier Milei que se ufanó de la relación presente y futura con Donald Trump y USA, durante su discurso ante el Congreso (01/03), no se interesó personalmente por Nahuel Gallo en días recientes.
Es paradójico porque cuando el gendarme fue detenido, la por entonces ministro de Seguridad, hoy senadora nacional LLA / CABA, Patricia Bullrich, denunció al chavismo, a Nicolás Maduro y al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Pero cuando Maduro fue arrestado por Trump, y éste tomó el control de buena parte de las decisiones de gobierno en Venezuela, Nahuel Gallo desapareció de la agenda gubernamental argentina.
Es más: ¿por qué Javier Milei no mencionó a Nahuel Gallo en su breve diálogo con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, durante su más reciente visita a Washington DC?
Sorprende esta suerte de 'abandono de persona' que ejecutó el canciller Pablo Quirno, complementado con el 'olvido' de Gallo durante el discurso de Milei: ¿nada para celebrar?
Diego Amarante
Javier Milei le reprochó en 2 ocasiones al bloque legislativo opositor que no lo reconocieran como Presidente de todos los argentinos.
Sin embargo, en su silencio sobre Gallo, Milei convirtió al gendarme en un paria: con tal de no agradecer a la AFA, el Presidente ignoró en vez de festejar la libertad de un ciudadano argentino.
Pero todo esto ocurrió con la complicidad del juez Amarante, quien dificilmente podría fundamentar ignorancia acerca de negociaciones.
No era difícil imaginar el motivo del pedido de Tapia para viajar a Venezuela para asistir a un evento de bajo perfil.
¿Y si la presencia de Tapia era decisiva para definir o concretar la liberación?
A Amarante no le importó. Bloquear a Tapia era más importante que obtener la libertad de un ciudadano argentino.
Es evidente que el panegírico de Amarante que armó Cappiello no tiene mucha relación con la realidad.
Rebobinemos: O Amarante es un prisionero del poder político... o un irresponsable como juez de la Nación.
