La novela de Antoine Griezmann y el Orlando City suma un nuevo capítulo. Mientras Diego Simeone evita profundizar sobre el tema en rueda de prensa, en España el posible salto del francés a la MLS ya se vive como uno de los movimientos más resonantes del mercado.
LO QUIEREN YA
Orlando City presiona a Antoine Griezmann: hay fecha límite para cobrar como jugador franquicia
Para no repetir lo ocurrido con los pases de Rodrigo De Paul y Zlatan, Los Leones aceleran y apuran la decisión del francés.
El club del sur de la Florida, conocido como “Los Leones”, busca dar un golpe de impacto y plantarse en el mismo escenario que el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. Tras las etapas de Kaká y Nani, la franquicia necesita recuperar una figura global que eleve su perfil de cara al Mundial 2026. Fichar al ex Real Sociedad, hoy de 34 años, no solo implicaría sumar jerarquía deportiva, sino también un impacto comercial inmediato en una liga que se prepara para su mayor vitrina internacional.
Sin embargo, a lo ya informado por Urgente24 se le agrega un elemento clave. Si primero fue The Athletic quien habló de negociaciones avanzadas, ahora desde El Larguero de la Cadena SER revelan que Orlando impone condiciones concretas que, de no cumplirse, podrían complicar el cierre de la operación en este mismo período de traspasos.
El salario y el mundial condicionan la operación
La cuestión no es menor: el calendario de la MLS puede alterar de manera directa el contrato de Antoine Griezmann. Desde Estados Unidos advierten que el momento de la firma es determinante para su encuadre salarial dentro del sistema de la liga.
“Si Griezmann no llega ahora, podría no gozar de todo el salario y no sería jugador franquicia en su primer año”, explicó Alonso Contreras, periodista especializado en MLS y Orlando, en diálogo con programa de la Cadena SER. La referencia es clave: el estatus de “Designated Player” permite superar ampliamente los topes salariales del resto del plantel, pero esas condiciones solo se aplican antes del cierre del mercado estadounidense, previo a la temporada regular, que ya comenzó.
Contreras, recordando antecedentes recientes, remarcó: “Lo mismo le pasó a Zlatan y a Rodrigo De Paul. Al llegar a mitad de temporada no pudieron cobrar como jugador franquicia y tuvieron que esperar al siguiente año para gozar de ese beneficio”. La diferencia económica es significativa: un jugador franquicia puede percibir cifras que van desde 1,8 hasta 20 millones, mientras que fuera de esa categoría el salario inicial es considerablemente menor.
En paralelo, el contexto del Mundial 2026 introduce otra variable que condiciona al delantero del Atlético de Madrid. Si la operación se dilata, Orlando amenaza con utilizar la Copa del Mundo como vitrina para evaluar otros nombres que encajen en el perfil de estrella que pretende incorporar. El reloj corre y, en la MLS, el tiempo también es dinero.
Un adiós que ya se da por hecho
En las últimas horas, el programa El Larguero de la Cadena SER fue más allá de las negociaciones y habló directamente de despedida. Según la información difundida por el espacio radial, Antoine Griezmann tendría decidido disputar su último partido con el Atlético de Madrid la próxima semana.
La versión asegura que el francés se despediría de la afición en el Metropolitano el 7 de marzo ante la Real Sociedad para marcharse inmediatamente rumbo al Orlando City.
Más allá de los tiempos formales, el contexto parece inevitable. A sus 34 años, máximo goleador histórico del club y figura central en la última década rojiblanca, Griezmann ya había dejado entrever en varias ocasiones su fascinación por la cultura deportiva estadounidense. Su vínculo con la NBA, la NFL, sus vacaciones recurrentes en Estados Unidos y su afinidad pública con ese entorno nunca fueron un secreto.
La MLS aparece ahora no como una aventura exótica, sino como el cierre lógico de una carrera marcada por títulos europeos, finales continentales y una identidad plenamente construida. Si el calendario y la economía ya presionaban, la decisión deportiva parece haber tomado forma.
