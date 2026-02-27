Orlando City presiona a Antoine Griezmann: hay fecha límite para cobrar como jugador franquicia

Contreras, recordando antecedentes recientes, remarcó: “Lo mismo le pasó a Zlatan y a Rodrigo De Paul. Al llegar a mitad de temporada no pudieron cobrar como jugador franquicia y tuvieron que esperar al siguiente año para gozar de ese beneficio”. La diferencia económica es significativa: un jugador franquicia puede percibir cifras que van desde 1,8 hasta 20 millones, mientras que fuera de esa categoría el salario inicial es considerablemente menor.

Antoine Griezmann vs Galatasaray Griezmann, en el duelo europeo ante el Galatasaray. El jugador podría estar transitando sus últimos partidos con la camiseta rojiblanca antes de un eventual saludo final en el Metropolitano el 7 de marzo. AFP

En paralelo, el contexto del Mundial 2026 introduce otra variable que condiciona al delantero del Atlético de Madrid. Si la operación se dilata, Orlando amenaza con utilizar la Copa del Mundo como vitrina para evaluar otros nombres que encajen en el perfil de estrella que pretende incorporar. El reloj corre y, en la MLS, el tiempo también es dinero.

Un adiós que ya se da por hecho

En las últimas horas, el programa El Larguero de la Cadena SER fue más allá de las negociaciones y habló directamente de despedida. Según la información difundida por el espacio radial, Antoine Griezmann tendría decidido disputar su último partido con el Atlético de Madrid la próxima semana.

La versión asegura que el francés se despediría de la afición en el Metropolitano el 7 de marzo ante la Real Sociedad para marcharse inmediatamente rumbo al Orlando City.

Más allá de los tiempos formales, el contexto parece inevitable. A sus 34 años, máximo goleador histórico del club y figura central en la última década rojiblanca, Griezmann ya había dejado entrever en varias ocasiones su fascinación por la cultura deportiva estadounidense. Su vínculo con la NBA, la NFL, sus vacaciones recurrentes en Estados Unidos y su afinidad pública con ese entorno nunca fueron un secreto.

La MLS aparece ahora no como una aventura exótica, sino como el cierre lógico de una carrera marcada por títulos europeos, finales continentales y una identidad plenamente construida. Si el calendario y la economía ya presionaban, la decisión deportiva parece haber tomado forma.

