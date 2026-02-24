Salida inminente: Antoine Griezmann en negociaciones con un equipo de la MLS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2026067426941530244?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid.



Negotiations are underway between all parties as @TomBogert @MarioCortegana report.



Orlando want Griezmann to join in the next weeks after director Ricardo Moreira’s missions in Madrid. pic.twitter.com/x3JvnG1glR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

El club incorporó al nigeriano Ademola Lookman, un refuerzo que desde su llegada ofreció variantes ofensivas y respondió en momentos importantes. Sin embargo, la salida de Griezmann reduciría el margen de rotación justo cuando el Atlético concentra todos sus esfuerzos en las competencias decisivas.

El delantero argentino que el Atlético quiere sí o sí en verano

Mientras crecen versiones cruzadas sobre el futuro del banquillo y el nombre de Diego Simeone vuelve a ser vinculado con Italia (un rumor que debe leerse con cautela) el Atlético de Madrid ya trabaja en el próximo mercado. La planificación deportiva no se detiene y la prioridad es clara: reforzar la delantera con juventud, proyección y gol.

En ese escenario aparece un nombre concreto: Joaquín Panichelli. El atacante del Racing de Estrasburgo, con pasado en Alavés y Mirandés y reciente convocatoria a la Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni, es el elegido para dar el salto, jugador que ya mencionamos en Urgente24. La dirigencia encabezada por Enrique Cerezo, con respaldo financiero del grupo Apollo, ya explora las condiciones de una posible operación de cara al verano.

No es un movimiento aislado. El Atlético sabe que puede haber salidas importantes y busca anticiparse. Panichelli, de 23 años, ofrece un perfil híbrido: no es un segundo punta puro ni un nueve estático. Puede jugar de espaldas, atacar el primer palo, asociarse fuera del área y sostener presión alta. Encaja en el 4-4-2 clásico del Cholo, pero también en variantes con tres centrales.

Los números respaldan la apuesta: 12 goles en 22 partidos en la Ligue 1 lo consolidan como titular indiscutido en Estrasburgo. No se trata de una racha pasajera, sino de regularidad y peso ofensivo sostenido.

