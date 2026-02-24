Lo que se preveía terminó por activarse. Un equipo de la MLS va a la carga por Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid ya entró en negociaciones formales. La pregunta ahora es directa: ¿se lo llevan ya?
RIVAL DE MESSI Y SUÁREZ
Salida inminente: Antoine Griezmann en negociaciones con un equipo de la MLS
La salida de Griezmann ya estaba prevista, pero no pasaba de rumores. Ahora Fabrizio Romano lanzó la bomba: ¿se vestirá de violeta?
El sur de la Florida aparece como el destino más probable para el ex Real Sociedad. Con 34 años y una baja evidente en su rendimiento respecto a sus mejores temporadas, Griezmann estaría listo para firmar el que podría ser el último gran contrato de su carrera y empezar a definir dónde quiere cerrar su etapa como profesional.
Hablamos del club que supo tener a Nani en sus filas, que hoy cuenta con un 69% de su plantilla compuesta por futbolistas extranjeros (18 jugadores) y que juega en el Inter&Co Stadium, con capacidad para 25.000 espectadores. Campeón de la US Open Cup en 2022, Orlando City acelera y quiere dar el golpe del mercado.
La ventana que amenaza el recambio rojiblanco
El calendario no juega a favor del Atlético de Madrid. En Estados Unidos, el período de traspasos cierra el 26 de marzo y desde la MLS buscan acelerar para que Antoine Griezmann llegue antes de esa fecha. Si la operación se concreta en las próximas semanas, Diego Simeone perdería una pieza clave en plena recta final de la temporada.
El equipo atraviesa un momento determinante. Viene de golear al Barcelona, de marcarle cuatro al Espanyol en el Metropolitano y ahora define su futuro en la Champions League tras el 3-3 en Bélgica: recibirá al Brujas con la clasificación en juego. En LaLiga marcha cuarto, pero las dos copas aparecen como los grandes objetivos del semestre.
El club incorporó al nigeriano Ademola Lookman, un refuerzo que desde su llegada ofreció variantes ofensivas y respondió en momentos importantes. Sin embargo, la salida de Griezmann reduciría el margen de rotación justo cuando el Atlético concentra todos sus esfuerzos en las competencias decisivas.
El delantero argentino que el Atlético quiere sí o sí en verano
Mientras crecen versiones cruzadas sobre el futuro del banquillo y el nombre de Diego Simeone vuelve a ser vinculado con Italia (un rumor que debe leerse con cautela) el Atlético de Madrid ya trabaja en el próximo mercado. La planificación deportiva no se detiene y la prioridad es clara: reforzar la delantera con juventud, proyección y gol.
En ese escenario aparece un nombre concreto: Joaquín Panichelli. El atacante del Racing de Estrasburgo, con pasado en Alavés y Mirandés y reciente convocatoria a la Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni, es el elegido para dar el salto, jugador que ya mencionamos en Urgente24. La dirigencia encabezada por Enrique Cerezo, con respaldo financiero del grupo Apollo, ya explora las condiciones de una posible operación de cara al verano.
No es un movimiento aislado. El Atlético sabe que puede haber salidas importantes y busca anticiparse. Panichelli, de 23 años, ofrece un perfil híbrido: no es un segundo punta puro ni un nueve estático. Puede jugar de espaldas, atacar el primer palo, asociarse fuera del área y sostener presión alta. Encaja en el 4-4-2 clásico del Cholo, pero también en variantes con tres centrales.
Los números respaldan la apuesta: 12 goles en 22 partidos en la Ligue 1 lo consolidan como titular indiscutido en Estrasburgo. No se trata de una racha pasajera, sino de regularidad y peso ofensivo sostenido.
