El futuro de José María Giménez podría definirse después del Mundial. El defensor uruguayo, uno de los pilares históricos del ciclo de Diego Simeone, atraviesa una temporada intensa en el Atlético de Madrid y tendría decidido evaluar su salida en el próximo mercado de verano europeo.
Josema Giménez acordó su salida del Atlético de Madrid en verano y Boca aparece en escena
El defensor uruguayo tiene un “pacto de caballeros” con el club español para salir en el próximo mercado. En la Ribera ya siguen de cerca la situación.
En el contexto actual del Atlético, Giménez sigue siendo una pieza importante. Viene de firmar un partidazo ante el Barcelona y el equipo colchonero se ilusiona con llegar a la final de la Copa del Rey. Sin embargo, a sus 30 años y con varias lesiones que marcaron sus últimas temporadas, el central sabe que el próximo paso de su carrera será determinante.
Ahí es donde aparece Boca Juniors. Juan Román Riquelme sigue de cerca su situación y, según versiones desde España, existen contactos informales desde hace meses. Sin anuncios oficiales ni avances concretos, pero con un escenario que empieza a tomar forma: si se concreta su salida del Atlético tras el Mundial, el club de la Ribera quiere estar preparado.
El contrato hasta 2028 y el “pacto de caballeros”
Josema Giménez tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio de 2028. Sin embargo, según reveló el periodista Matteo Moretto, existe un acuerdo informal entre el jugador y la dirigencia para facilitar su salida en caso de que llegue una oferta concreta en el próximo mercado.
El llamado “pacto de caballeros” responde a una realidad doble: por un lado, el peso salarial del uruguayo dentro del plantel; por el otro, la necesidad del club de comenzar una transición defensiva. En ese escenario, Robin Le Normand aparece como el sucesor natural en el eje de la zaga colchonera.
Si el Atlético decide liberar masa salarial y apostar definitivamente por la renovación en defensa, la salida de Giménez dejaría de ser una especulación para convertirse en una operación viable. Y ahí es donde Boca, atento a cada movimiento, empieza a posicionarse.
El sueño Xeneize y el armado del equipo
Según reveló Fernando Czyz en DSports, José María Giménez y Juan Román Riquelme mantienen charlas desde hace aproximadamente tres meses. No se trataría de una negociación formal con el Atlético todavía, pero sí de un contacto sostenido para explorar la posibilidad de que el uruguayo llegue a la Ribera en el próximo mercado.
El escenario entusiasma a los hinchas. Con Leandro Paredes como eje en el mediocampo y la posibilidad (todavía incipiente) de sumar a Paulo Dybala, la llegada de Giménez le daría a Boca una columna vertebral de jerarquía internacional: arquero consolidado, central de élite, mediocampista campeón del mundo y un creativo diferencial en ataque.
Ahora bien, el armado no termina ahí. Boca incorporó a uno de los hermanos Romero y a Santiago Ascacíbar, pero el equipo sigue mostrando falencias claras por las bandas. Faltan extremos con desequilibrio y profundidad, y también mayor dinámica en el mediocampo. La jerarquía defensiva no resuelve por sí sola los problemas estructurales del plantel.
Por eso, más allá del impacto que tendría el arribo de Giménez, la verdadera pregunta es si el proyecto deportivo acompañará la apuesta. La salida acordada del Atlético abre la puerta. Que Boca pueda concretarla dependerá del esfuerzo económico (el central debería resignar parte de su salario europeo) y de la ambición que el club logre presentar de cara a la Libertadores.
