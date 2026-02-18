Josema Giménez acordó su salida del Atlético de Madrid en verano y Boca aparece en escena

Si el Atlético decide liberar masa salarial y apostar definitivamente por la renovación en defensa, la salida de Giménez dejaría de ser una especulación para convertirse en una operación viable. Y ahí es donde Boca, atento a cada movimiento, empieza a posicionarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atletiuniverse/status/2023726939295674416?s=20&partner=&hide_thread=false MAJOR BREAKING: Josema Gimenez and Atlético Madrid have a gentleman's agreement to part ways this summer.



The club has promised him a release letter if he finds a destination.



[: @MatteMoretto, @RadioMARCA] pic.twitter.com/2bW2cw0I78 — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 17, 2026

El sueño Xeneize y el armado del equipo

Según reveló Fernando Czyz en DSports, José María Giménez y Juan Román Riquelme mantienen charlas desde hace aproximadamente tres meses. No se trataría de una negociación formal con el Atlético todavía, pero sí de un contacto sostenido para explorar la posibilidad de que el uruguayo llegue a la Ribera en el próximo mercado.

El escenario entusiasma a los hinchas. Con Leandro Paredes como eje en el mediocampo y la posibilidad (todavía incipiente) de sumar a Paulo Dybala, la llegada de Giménez le daría a Boca una columna vertebral de jerarquía internacional: arquero consolidado, central de élite, mediocampista campeón del mundo y un creativo diferencial en ataque.

Ahora bien, el armado no termina ahí. Boca incorporó a uno de los hermanos Romero y a Santiago Ascacíbar, pero el equipo sigue mostrando falencias claras por las bandas. Faltan extremos con desequilibrio y profundidad, y también mayor dinámica en el mediocampo. La jerarquía defensiva no resuelve por sí sola los problemas estructurales del plantel.

Por eso, más allá del impacto que tendría el arribo de Giménez, la verdadera pregunta es si el proyecto deportivo acompañará la apuesta. La salida acordada del Atlético abre la puerta. Que Boca pueda concretarla dependerá del esfuerzo económico (el central debería resignar parte de su salario europeo) y de la ambición que el club logre presentar de cara a la Libertadores.

-----------

