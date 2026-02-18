El próximo viernes Boca jugará el clásico contra Racing en La Bombonera en lo que claramente no es un partido más sobre todo para Claudio Úbeda que viene siendo más que discutido. En medio de las dudas sobre la continuidad del entrenador fue Diego Díaz que confirmó la decisión que ya tomó el Sifón respecto a su futuro.
¿SE VA?
Claudio Úbeda se le plantó a Riquelme y hay revuelo total en Boca: "Nada más"
En medio de las dudas sobre su continuidad post Racing, Claudio Úbeda le dejó en claro su postura a Juan Román Riquelme.
Boca no tuvo para nada un buen partido contra Platense el pasado fin de semana donde no pudo pasar del empate sin goles en La Bombonera. Más allá del resultado lo que más se cuestionó fue el rendimiento del equipo de Claudio Úbeda que desde que comenzó el año no viene convenciendo para nada. Incluso ya se habla de posibles sucesores.
En medio de esta situación donde parece que Úbeda tiene los días contados fue Diego Díaz el que confirmó en su programa de Picado TV que tuvo la chance de hablar con el entrenador de Boca y allí el Sifón dejó en claro que no tiene pensado renunciar, aún si termina cayendo contra Racing, y que no tiene plazos establecidos para su futuro.
Claudio Úbeda no piensa irse de Boca
“Le escribí a Claudio Úbeda. Le mandé una captura del Diario Olé que puso ‘Úbeda, su plazo es VS Racing’. Él me responde ‘ya sabes cómo funciona esto. En conferencia de prensa dije que tenemos que ganarle a Racing y nada más. Esta es nuestra obligación’. Yo le escribo entonces: ‘Yo sostengo lo que me dijiste la semana pasada, vos no te vas’”, expresó el conductor.
“Seguro yo no me voy”, fue la sentencia de Claudio Úbeda, quien le dejó en claro a Diego Díaz que la única forma en la que dejará su cargo es si Juan Román Riquelme toma la determinación de echarlo. De esta manera el DT se le planta a la dirigencia de Boca y deja en claro que si su ciclo se termina después de Racing es porque lo sacan.
Ahora se verá cómo sigue esta historia teniendo en cuenta de que ya empezaron a sonar algunos entrenadores para llegar a Boca. Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia, el Turco Mohamed que se encuentra en Toluca de México, el Gallego Insúa que está en Barracas Central y el Kily González son algunos de los técnicos que Juan Román Riquelme tendría en carpeta para reemplazar a Úbeda.
