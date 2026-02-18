Claudio Úbeda se le plantó a Riquelme y hay revuelo total en Boca: "Nada más"

“Seguro yo no me voy”, fue la sentencia de Claudio Úbeda, quien le dejó en claro a Diego Díaz que la única forma en la que dejará su cargo es si Juan Román Riquelme toma la determinación de echarlo. De esta manera el DT se le planta a la dirigencia de Boca y deja en claro que si su ciclo se termina después de Racing es porque lo sacan.