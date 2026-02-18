Emails del escándalo: Sarah Ferguson y Epstein hablan del "sexo" de su hija

La ex cuñada del rey Carlos de Inglaterra lo contactó en mayo de 2010, mientras Epstein cumplía arresto domiciliario en Florida por prostitución infantil. Los documentos liberados por el Departamento de Justicia estadounidense parecen mostrar que Ferguson no solo mantuvo el contacto, sino que lo visitó en Miami cinco días después de que él saliera de prisión en 2009, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar prostitución a una menor.

Las princesas Beatriz y Eugenia, que aún ostentan el título de “SAR” (“Su alteza real”) y quienes por aquel entonces tenían 20 y 19 años, acompañaron a su madre, la ex esposa del ex Príncipe Andrés, a una comida con Epstein el 27 de julio de 2009.

En un intercambio de correos electrónicos, Epstein envía una nota rápida a una dirección parcialmente redactada que aparece como “ferg”, preguntando “¿dónde estás?” Aproximadamente una hora y media después, “Sarah” responde que está “en Miami” y que “planea llegar a las 12:30 para almorzar”.

El financiero entonces le ofrece un automóvil, que “Sarah” rechaza, pero pide la dirección y aclara: “Iremos yo, Beatriz y Eugenia”.

Epstein envía otro correo electrónico al día siguiente, esta vez a su colega y amante Ghislaine Maxwell, confirmando que el encuentro con Ferguson y sus hijas tuvo lugar. Un hilo de correos separado entre Epstein y su asistente personal, días antes, también exhibe que él pagó los vuelos a Estados Unidos por un costo de US$ 14.080,10.

Otro correo electrónico muestra el gran afecto de Ferguson, quien en ese entonces era la esposa del Príncipe Andrés, por Epstein. “En solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha cambiado”, escribe. “Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido hacia mí delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener”, agrega.

Dos meses después, "Sarah" habla sobre la vida íntIma y sexual de su hija menor, diciéndole a Epstein: “Aún no estoy segura. ¡Solo estoy esperando que Eugenia regrese de un fin de semana de sexo!”

Unos meses después, Epstein le escribe a Ferguson diciendo que un nombre censurado estará en Londres el fin de semana y pregunta si hay “alguna posibilidad de que tus hijas digan h=llo (sic)”. Ella responde diciendo que “Beatriz está en Londres con su padre. Eugie está fuera con un novio genial”.

En 2019, el ex Príncipe Andrés, quien perdió su título nobiliario el año pasado por este caso, fue denunciado por Virginia Guiffre, de 38 años, quien denunció que cuando tenía 17 años fue forzada por Epstein y su novia y cómplice, Ghislaine Maxwell, a tener sexo con el hijo de Isabel II.

"Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando“, con esa cita comienza Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, las memorias póstumas de Virginia Giuffre publicadas en Estados Unidos.

Giuffre, quien se suicidó en 2025 a sus 41años, nació en Loxahatchee, una zona humilde del condado de Palm Beach, Florida. En su libro, afirma que su infancia transcurrió en medio de la negligencia familiar y la pobreza. En su relato, acusa a su padre de haber abusado de ella, un hecho que él ha negado públicamente. A los trece años, dijo que huyó de casa.

A esa edad, terminó cayendo en las garras de un depravado de sesenta años que acabaría condenado por tráfico sexual. Se trataba de Ron Eppinger. “Durante seis meses fui su prisionera. Me enviaba a hoteles donde hombres mayores pagaban por violarme”, cuenta.

Tiempo después, el FBI la rescató, pero su vida jamás violvió a la normalidad. Años después cayó bajo la manipulación de Ghislaine Maxwell. En el verano del 2000, conoció a la novia de Jeffrey Epstein en en el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, donde su padre hacía labores de mantenimiento.

“Ghislaine Maxwell entró con su acento británico, sus uñas perfectas y esa seguridad de quien pertenece a otro mundo”, recuerda en su libro. Maxwell le ofreció ganar dinero extra dando masajes a un “hombre rico”, que sería Jeffrey Epstein.

Los más de 3 millones de archivos de Jeffrey Epstein, el difunto acaudalado financiero neoyorquino conocido por su prontuario criminal de pedófilo y por sus conexiones de alto perfil, evidencian que su red delictiva que él mismo lideraba pudo desarrollarse por varias décadas con total impunidad, debido a su connivencia con el poder.

Los documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras una votación bipartidista de hace unos meses que obligó al Gobierno a exponerlos públicamente –aunque con nombres y contenido sensible ocultados con tachaduras– ponen sobre la mesa conductas delictivas y psicopáticas que parecen haber salido de una teoría conspirativa, pero, lamentablemente, son reales

Los archivos dejan al descubierto las actividades de una élite que aún sigue controlando los medios de comunicación, el poder, las finanzas, la academia y el espectáculo, y que definitivamente no rinde cuentas a la Justicia, o, al menos, salvo en casos aislados.

Trump ha pedido a los medios dejar de hablar de sus nexos con Epstein.En los miles de correos electrónicos y en las denuncias policiales filtradas en los últimos días, se evidencia que Epstein, un criminal atroz nacido en una familia de clase media judía de Nueva York, que pasó de ser profesor a codearse con la clase dominante global, ofrecía a los poderosos dinero, contactos, cenas suntuosas, un avión privado, una isla apartada e incluso menores de edad, como si fueran objetos de valor para intercambiar.

De hecho, en uno de los archivos desclasificado, una niña de 12 años, de nacionalidad colombiana, aparece identificada como una de las víctimas de agresión sexual y pederastia de la red de trata de Epstein, según los registros EFTA00163076 divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, la niña era de Bogotá y fue capturada por la red de trata de Epstein en 1998, permaneciendo bajo su influencia hasta que cumplió 18 años, en 2004, dos años antes de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) comenzara a investigar al pederasta bajo el archivo 31E-MM-108062.

La agencia de noticias El Espectador, que se hizo eco de la filtración, indicó que, para julio de 2008, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, por petición de EE. UU., contactó a una joven en Bogotá, presumiblemente la menor mencionada en los archivos como víctima de Epstein, para entregarle información sobre sus derechos y el programa de víctimas administrado por el FBI.

Epstein no lideró en soledad la red: Fiestas con la "high society" e impunidad

Nacido en Brooklyn hasta convertirse en un gurú de la especulación financiera, Jeffrey Epstein fue acusado por primera vez de abuso sexual de menores de edad en 2005, cuando la policía de Florida abrió una investigación tras una denuncia de una adolescente que lo acusaba a de haberla explotado sexualmente. Sin embargo, fue en 2008 cuando las acusaciones se convirtieron en cargos formales.

Ese año, el financista neoyorquino, que ya se codeaba con los poderosos, se declaró culpable de solicitar sexo a una menor y de tráfico sexual de menores en un caso que involucró a varias víctimas en el estado de Florida. En ese acuerdo de culpabilidad, conocido como el "acuerdo de no persecución" (NPA, por sus siglas en inglés), Epstein evitó un juicio federal y fue sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 13 meses en una prisión local con régimen de trabajo en el que salía durante el día.

El 6 de julio de 2019, diez años más tarde, fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, cuando regresaba de un viaje en su avión privado, por cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores y explotación sexual de menores.

Fue llevado al tribunal de Manhattan bajo una acusación formal y, aunque enfrentaba graves cargos, evitó una sentencia formal porque fue encontrado muerto en su celda. Sus nexos con el establishment político, con exministros y servicios de inteligencia extranjeros, además de su gran talento como anfitrión, lo convertían en un gran organizador de fiestas, donde se evidenciaban conductas perversas y abuso sexual de menores, según revelan los archivos del FBI que han sido expuestos por el Departamento de Justicia al desclasificar los documentos del caso.

"Epstein concedió favores y se codeó con Woody Allen; Noam Chomsky, lingüista e intelectual; Kenneth W. Starr, el abogado independiente en la investigación sobre Clinton; Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca de Obama, quien dimitió el jueves por la noche como consejera general de Goldman Sachs en medio del escrutinio por sus vínculos con Epstein; Stephen K. Bannon, uno de los principales aliados políticos del presidente Trump; Deepak Chopra, el gurú del new age; el productor cinematográfico Barry Josephson; Lawrence H. Summers, exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro; Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés; Sarah Ferguson, exduquesa de York; la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, y una retahíla de titanes financieros", según señala la agencia de noticias The Wall Street Journal, que, al igual que millones de otras agencias de noticias en todo el mundo, analizó minuciosamente los archivos desclasificados y la correspondencia filtrada.

Pero lo que realmente fue inesperado de las revelaciones, sobre todo para las filas del Partido Republicano, es que el presidente Trump apareciera mencionado unas 38,000 veces en sus correspondencias, fuera retratado como invitado de las grandes fiestas de Epstein, hubieran registro que comprueban 8 vuelos a su isla, e incluso denuncias penales contra el líder republicano vinculadas al financista pederasta, que fueron desestimadas por supuesta falta de pruebas.

En un archivo del FBI desclasificado en el último lote sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó, aunque en el mismo archivo se precisa que la denunciante debe ser sometida a pericias psiquiátricas y se exhibe un historial por hurto y violencia.

La denunciante, con antecedentes psiquiátricos, reportó a una amiga femenina no identificada que fue obligada a realizar sexo oral al Presidente Trump aproximadamente hace 35 años en NJ. La amiga supuestamente mordió a Trump mientras le realizaba sexo oral y reveló que fue supuestamente golpeada en la cara después de reírse. La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista.

La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta.

A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otra ocasión, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU.

El llamante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996.

También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump. Además reportó participar en orgías y que algunas niñas desaparecieron, rumoradas de haber sido asesinadas y enterradas en las instalaciones.

La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras". Sin embargo, según reporta el FBI, se habló con la denunciante y se consideró no creíble. Investigación adicional mostró 3 incidentes separados involucrando a la denunciante que solicitaron evaluaciones psiquiátricas obligatorias.

La denunciante afirmó tener un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con cárteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una niña joven hasta la muerte en una fiesta. Dijo que fue contactada por otra víctima femenina de Epstein que quería publicar un libro (¿acaso fue Virginia Giuffre quien la había contactado o sus afirmaciones eran simples delirios?)

Entre los materiales publicados también se encuentra el expediente del FBI (EFTA00020518), con fecha de octubre de 2020, que contiene una acusación de violación contra Trump. Este documento hace referencia al relato de un conductor de una limusina, cuyo nombre ha sido censurado, quien informó sobre una conversación telefónica "muy preocupante" que involucraba a Trump, mientras lo llevaba a un aeropuerto en 1995. Según el documento, Trump mencionó repetidamente el nombre "Jeffrey" durante la llamada e hizo referencias a "abusar de una chica".

El documento además expone que una persona anónima alegó que Trump "la violó" y que, de hecho, "la había violado junto con Jeffrey Epstein". La declaración continúa: "Una chica con un nombre raro me llevó a un hotel o edificio elegante, así fue como sucedió".

Jeffrey Epstein fue un reconocido financista estadounidense, encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, diversas teorías conspirativas sugieren un posible asesinato para silenciarlo, dado que se codeaba con figuras famosas y miembros de la aristocracia británica.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos.

Lo que sí se ha comprobado —y por lo cual fue acusado— son múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos. En tanto, a fines de octubre pasado, el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo, salió a la luz, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión detrás de la red de trata que operaba al servicio de celebridades, empresarios, nobles y primeros ministros con gustos perversos.

La red de tráfico sexual estaba integrada por

Ghislaine Maxwell: exnovia y principal colaboradora de Epstein. Condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y actualmente cumpliendo 20 años de prisión.

El propio Jeffrey Epstein

JeanLuc Brunel: exscout de modelos acusado de proveer menores para Epstein. Encontrado muerto en prisión en Francia en 2022.

Figuras públicas y celebridades mencionadas, pero sin acusaciones formales de delitos.

Prince Andrew (Duque de York): acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

El primer ministro israelí, Ehud Barak, mencionado por la víctima Virginia Giuffre. "Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar".

mencionado por la víctima Virginia Giuffre. "Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar". Bill Clinton : mencionado en más de 50 de los documentos redactados, según ABC. El portavoz del expresidente, Ángel Ureña, dijo que Clinton “no sabe nada sobre los terribles crímenes” pero que "en 2002 y 2003, el presidente realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey

: mencionado en más de 50 de los documentos redactados, según ABC. El portavoz del expresidente, Ángel Ureña, dijo que Clinton “no sabe nada sobre los terribles crímenes” pero que "en 2002 y 2003, el presidente realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey Donald Trump: mencionado en registros de vuelo y círculos sociales con Epstein, sin acusación formal.

Alan Dershowitz: abogado que representó a Epstein en 2006; ha sido identificado en documentos como posible implicado, aunque lo niega rotundamente.

abogado que representó a Epstein en 2006; ha sido identificado en documentos como posible implicado, aunque lo niega rotundamente. Stephen Hawking, Michael Jackson, David Copperfield, Naomi Campbell, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Hillary Clinton, George Lucas, Kevin Spacey, Ehud Barak, Marvin Minsky, entre otros, fueron mencionados en listas o correspondencia encontrada, sin evidencia de participación en crímenes. La víctima Giuffre que dijo que el venerado físico británico estuvo en una "orgía con menores de edad".

Empleados, testigos y víctimas identificadas:

Virginia Giuffre (antes Virginia Roberts): víctima emblemática que presentó alegaciones de tráfico sexual forzado. Hace poco tiempo se suicidó.

víctima emblemática que presentó alegaciones de tráfico sexual forzado. Hace poco tiempo se suicidó. J uan Alessi y Alfredo Rodríguez: empleados domésticos clave del hogar de Epstein, testigos en casos y depósitos.

Sarah Kellen, Adriana Ross, Nadia Marcinkova, Annie Farmer, Maria Farmer, Lynn Miller, Janusz Banasiak, entre otros asistentes y personas que estuvieron involucradas en logística y acusaciones.

En mayo del año pasado, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron al presidente Donald Trump que su nombre estaba en los archivos Epstein, según informó The Wall Street Journal. A Trump se le dijo que muchas otras figuras de alto perfil también fueron nombradas, aunque ser mencionado no es sinónimo de delito.

