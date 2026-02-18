Las 6 tendencias que deja la New York Fashion Week para el invierno 2026

La confirmación definitiva llegó cuando Pharrell Williams presentó en Louis Vuitton sus primeras colecciones con carteras de gran escala en colores vibrantes. Aquellas piezas (lejos de ser un accesorio secundario) funcionaban como declaración visual y comercial: espacio, presencia y personalidad.

En Nueva York, la escena fue clara. Desde modelos tipo Birkin reinterpretados en clave contemporánea hasta totes de caída blanda, todo orbitó en torno a bolsos amplios, funcionales y con carácter. Hubo charms y detalles personalizados, pero sin el exceso lúdico de temporadas anteriores: los Labubu y peluches colgantes quedaron en segundo plano.

La consigna ahora es otra. El bolso no es adorno, es estructura. No acompaña el look: lo define. Y si algo dejó en claro la NYFW es que esta escala generosa no responde a un capricho estético, sino a una nueva lógica de lujo práctico que parece haber llegado para quedarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elordisdior/status/1837578420986761693?s=20&partner=&hide_thread=false fit check with jacob elordi and he has layla attached to his bottega veneta bag how cute!! pic.twitter.com/D0aMpVKxtX — aileen (@elordisdior) September 21, 2024

Gafas XL: el revival noventoso

Hablamos de las típicas gafas Bronson de Tom Ford, ahora adoptadas y reinterpretadas por casas como Bottega Veneta y Prada en versiones más pulidas y ligeramente exageradas. Marcos envolventes, líneas marcadas y lentes oscuras que recuperan el mejor espíritu noventoso, pero con una lectura más elegante.

La diferencia con el maximalismo de 2020 es clara. Ya no se trata de acumular impacto, sino de construir presencia. Las proporciones siguen siendo amplias, pero el acabado es más fino, más clásico, más consciente. Todo se siente más “old money”, más contenido.

En la calle, estas gafas funcionaron como sello de sofisticación inmediata. No gritan, imponen. Y dentro de una temporada donde la moda parece abrazar nuevamente lo classy, se consolidan como el accesorio perfecto para un invierno que apuesta por el refinamiento sin perder carácter.

Faux fur: lujo táctil sin exceso

El abrigo de piel vuelve a escena, pero bajo nuevas reglas. En la New York Fashion Week de este año, el protagonismo fue para la piel sintética: texturas envolventes que dialogan con el pasado más ostentoso de la moda, aunque desde una mirada actual y consciente.

Durante décadas, la piel animal fue símbolo de estatus y poder. Hoy, el faux fur toma ese imaginario y lo resignifica. Conserva el impacto visual y la carga glamorosa, pero deja atrás el componente más controvertido de su historia. Es lujo, sí, pero alineado con una sensibilidad contemporánea.

En la calle se vio en versiones largas y estructuradas, en tonos chocolate, gris humo y negro profundo. Volúmenes amplios, aunque contenidos. Más elegancia clásica que nostalgia Y2K. Combinado con sastrería relajada o denim depurado, aporta presencia sin necesidad de exageraciones.

En un invierno donde la moda parece inclinarse hacia lo refinado y atemporal, la piel sintética confirma que el glamour no desaparece: se transforma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaModeUnknown/status/2022758099598094548?s=20&partner=&hide_thread=false Lace, faux fur and satin of Anna Sui Fall/Winter 2026. pic.twitter.com/TlFhGIAqYw — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) February 14, 2026

Polka dots: del Hollywood clásico al invierno 2026

Antes de que Julia Roberts los volviera inolvidables en los 90, los lunares ya habían tenido su era dorada. En los años 50, figuras como Marilyn Monroe los llevaron como símbolo de feminidad sensual y optimista. Más tarde, Princess Diana los convirtió en sinónimo de elegancia moderna durante los 80.

Hoy, el polka dot regresa en la New York Fashion Week con una lectura más depurada. Lejos del exceso retro o del guiño naïf, el estampado aparece en siluetas limpias, fondos monocromáticos y proporciones controladas. Casas como Moschino siguen reivindicándolo desde lo icónico, pero la calle lo adapta a una estética más sobria.

Vestidos midi, blusas estructuradas y capas ligeras incorporan el lunar con intención, no con nostalgia. En este invierno 2026, los lunares no son tendencia pasajera: son herencia reinterpretada.

Sastrería XL: del power dressing al uniforme contemporáneo

Mucho antes de convertirse en fenómeno de street style, la sastrería amplia ya había sido símbolo de ruptura y poder. En los años 30 y 40, Katharine Hepburn desafió códigos llevando pantalones y trajes con naturalidad. Décadas después, el power dressing de los 80 transformó el blazer estructurado en armadura ejecutiva.

Hoy, en la New York Fashion Week Otoño/Invierno 2026/2027, esa herencia vuelve a escena, pero con otra energía. Blazers amplios, hombros marcados y pantalones anchos dominan la calle, aunque con caída más relajada y tejidos más suaves.

Ya no se trata de imponer autoridad desde la rigidez, sino de proyectar seguridad desde la comodidad. La sastrería XL se combina con camisetas básicas, gafas envolventes o bolsos de gran escala, construyendo un uniforme urbano que equilibra poder y naturalidad.

Animal print: el clásico indomable

El estampado animal nunca desaparece del todo, pero cada temporada cambia de intensidad. Si en los 2000 fue sinónimo de exceso y en la era Y2K volvió en clave maximalista, el invierno 2026 lo recupera desde un lugar más elegante.

El leopardo (el más clásico de todos) sigue liderando, aunque en paletas más profundas y cortes más depurados. También se vieron guiños a la cebra y al print vaca, pero siempre dentro de siluetas estructuradas y combinaciones sobrias.

No se trata de vestirlo de pies a cabeza, sino de usarlo como punto de tensión: un abrigo protagonista, un bolso con carácter o unas botas que rompan la neutralidad del look. Esa es la diferencia con otras épocas.

En una temporada que apuesta por lo refinado y lo atemporal, el animal print confirma su estatus de comodín eterno. No es rebeldía pura ni glamour desbordado: es carácter controlado.

El Animal print esta en todos lados. El animal print reaparece en clave sofisticada: leopardo y cebra dominan el street style de la NYFW, pero con siluetas limpias y combinaciones más refinadas.

