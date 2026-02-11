Rosalía, en la mira por fumar en un pódcast: la sanción millonaria que enfrentaría

A esto se suma la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, una normativa más reciente que regula de manera estricta la presencia y promoción de productos de tabaco en contenidos difundidos online, incluidas plataformas digitales y servicios bajo demanda. Es la misma ley que rige la exhibición de marcas en series, programas y formatos de entretenimiento. Si las autoridades entendieran que hubo promoción indirecta o visibilidad de marca, la sanción podría volver a escalar hasta los 600.000 euros adicionales.

En el escenario más severo, la combinación de infracciones podría situar la cifra por encima del millón de euros. Además, no es un episodio aislado. En diciembre de 2024 la misma organización ya había presentado una queja por la aparición de cigarrillos en redes sociales vinculadas a la artista. Ese antecedente podría ser considerado por la autoridad competente al evaluar la reiteración o la responsabilidad en la difusión del contenido.

La confesión que volvió viral la entrevista

Pero no solo el cigarrillo explicó el impacto del episodio. También fueron los temas abordados los que hicieron que la entrevista de Soy una Pringada estallara mediáticamente. Entre risas, idas y vueltas y anécdotas personales, Rosalía confesó uno de los momentos más decepcionantes que vivió con una expareja.

La artista relató que, tras una ruptura que parecía definitiva, accedió a reencontrarse con su entonces exnovio. Fue en ese regreso fugaz cuando ocurrió el episodio que terminó de sellar la relación. Según contó, en medio de un momento íntimo, él se apartó y pronunció una frase que la dejó paralizada: “Cómo he echado de menos a mi pu…”. La cantante explicó que necesitó unos segundos para procesarlo y que, cuando reaccionó, se levantó y se fue sin volver.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florexplica/status/2021296047960596775?s=20&partner=&hide_thread=false Rosalía reveló lo más decepcionante que le hizo un hombre en el podcast Special People Club de Soy una Pringada.



"Me dijo 'cómo he hechado de menos a mi puta'. Me fui y nunca más volví". pic.twitter.com/hA6ZNZCpm5 — argentina crave (@florexplica) February 10, 2026

Rosalía no reveló nombres ni fechas. Sin embargo, en redes sociales comenzaron rápidamente las especulaciones. Muchos usuarios señalaron a Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación pública y terminó en medio de rumores, mientras otros apuntaron a C. Tangana, otra de sus parejas conocidas y con quien también finalizó en términos poco claros. Ninguno de los dos fue mencionado por la cantante, que prefirió mantener la identidad en reserva.

La revelación volvió a colocar su vida privada en el centro del debate digital, demostrando que la entrevista no solo generó ruido por la denuncia legal, sino también por el costado íntimo que expuso.

