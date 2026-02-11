Un cigarrillo encendido en pleno pódcast podría costarle caro a Rosalía. Lo que para muchos fue un gesto espontáneo durante una charla distendida hoy se traduce en una posible denuncia formal y en sanciones que, en el peor de los escenarios, podrían superar el millón de euros.
ESCÁNDALO LEGAL
Rosalía, en la mira por fumar en un pódcast: la sanción millonaria que enfrentaría
Nofumadores.org anunció la denuncia tras su aparición fumando en el canal de Soy una Pringada. El episodio podría derivar en multas millonarias.
La cantante Rosalía apareció fumando durante su participación en el pódcast emitido por el canal de Soy una Pringada, la creadora de contenido Esty Quesada, uno de los nombres más reconocibles del ecosistema digital español. La grabación se realizó en un estudio privado y fue difundida en YouTube y en las redes sociales del programa, donde el fragmento alcanzó una rápida viralización e incluso se convirtió en tendencia en X a los pocos minutos de su publicación. La escena motivó la reacción de Nofumadores.org, que anunció la presentación de una denuncia por presuntas vulneraciones a la legislación vigente.
Según sostienen desde la asociación, el episodio podría encuadrarse en distintas infracciones, tanto por el consumo de tabaco en un espacio interior que podría considerarse centro de trabajo como por la exhibición del producto en un contenido audiovisual de amplia difusión.
Las leyes que podrían complicarla
La denuncia anunciada por Nofumadores.org, difundida a través de sus redes sociales, no se apoya en una única norma sino en un entramado legal más amplio. El primer encuadre posible es la Ley 42/2010, que prohíbe fumar en espacios cerrados de uso colectivo y en centros de trabajo. Si el estudio donde se grabó el pódcast fuera considerado como tal, la infracción podría calificarse como leve, con sanciones que oscilan entre los 30 y los 600 euros. En términos económicos, sería el escenario menos gravoso.
El problema se vuelve más complejo cuando el análisis se traslada al plano audiovisual. La Ley 28/2005 establece que en medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información no deben aparecer presentadores, colaboradores o invitados fumando ni exhibiendo productos de tabaco. Aquí ya no se trata solo del acto en sí, sino de su difusión. En ese caso, la infracción podría considerarse grave o muy grave, con multas que parten de los 10.000 euros y pueden alcanzar los 600.000.
A esto se suma la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, una normativa más reciente que regula de manera estricta la presencia y promoción de productos de tabaco en contenidos difundidos online, incluidas plataformas digitales y servicios bajo demanda. Es la misma ley que rige la exhibición de marcas en series, programas y formatos de entretenimiento. Si las autoridades entendieran que hubo promoción indirecta o visibilidad de marca, la sanción podría volver a escalar hasta los 600.000 euros adicionales.
En el escenario más severo, la combinación de infracciones podría situar la cifra por encima del millón de euros. Además, no es un episodio aislado. En diciembre de 2024 la misma organización ya había presentado una queja por la aparición de cigarrillos en redes sociales vinculadas a la artista. Ese antecedente podría ser considerado por la autoridad competente al evaluar la reiteración o la responsabilidad en la difusión del contenido.
La confesión que volvió viral la entrevista
Pero no solo el cigarrillo explicó el impacto del episodio. También fueron los temas abordados los que hicieron que la entrevista de Soy una Pringada estallara mediáticamente. Entre risas, idas y vueltas y anécdotas personales, Rosalía confesó uno de los momentos más decepcionantes que vivió con una expareja.
La artista relató que, tras una ruptura que parecía definitiva, accedió a reencontrarse con su entonces exnovio. Fue en ese regreso fugaz cuando ocurrió el episodio que terminó de sellar la relación. Según contó, en medio de un momento íntimo, él se apartó y pronunció una frase que la dejó paralizada: “Cómo he echado de menos a mi pu…”. La cantante explicó que necesitó unos segundos para procesarlo y que, cuando reaccionó, se levantó y se fue sin volver.
Rosalía no reveló nombres ni fechas. Sin embargo, en redes sociales comenzaron rápidamente las especulaciones. Muchos usuarios señalaron a Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación pública y terminó en medio de rumores, mientras otros apuntaron a C. Tangana, otra de sus parejas conocidas y con quien también finalizó en términos poco claros. Ninguno de los dos fue mencionado por la cantante, que prefirió mantener la identidad en reserva.
La revelación volvió a colocar su vida privada en el centro del debate digital, demostrando que la entrevista no solo generó ruido por la denuncia legal, sino también por el costado íntimo que expuso.
