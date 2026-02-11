¿Deja plantado a Boca? Edwuin Cetré fue ofrecido a River y Estudiantes se decidió

Cetré tiene una operación de meniscos que data del 2018 la cual no habría curado de la mejor manera y es por eso que los médicos consideran que es una bomba de tiempo, ya que puede ser que se lesione dentro de una semana como puede ser que no tenga jamás un inconveniente. A causa de esto, Boca propuso seguir adelante pero en lugar de comprar al colombiano propuso un préstamo de un año con opción de compra.