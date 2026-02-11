El nombre de Edwuin Cetré está generando mucho ruido en el fútbol argentino y no es para menos. En las últimas horas parecía hecho su pase a Boca pero por un inconveniente en la revisión médica el Xeneize frenó todo. Ahora se supo que el colombiano fue ofrecido a River y finalmente se confirmó el futuro del jugador de Estudiantes.
¿Deja plantado a Boca? Edwuin Cetré fue ofrecido a River y Estudiantes se decidió
El futuro de Cetré viene cambiando de forma constante. Hace poco más de una semana estaba vendido al Athletico Paranaense de Brasil pero finalmente el club brasileño se negó a contratarlo esgrimiendo que había problemas en la revisión médica. Esto mismo pasó con Boca, que en el día de ayer se anotició de un inconveniente físico en el extremo.
Cetré tiene una operación de meniscos que data del 2018 la cual no habría curado de la mejor manera y es por eso que los médicos consideran que es una bomba de tiempo, ya que puede ser que se lesione dentro de una semana como puede ser que no tenga jamás un inconveniente. A causa de esto, Boca propuso seguir adelante pero en lugar de comprar al colombiano propuso un préstamo de un año con opción de compra.
Edwuin Cetré, Boca, River y una novela sin fin
Boca desea ver luego de toda una temporada como se desenvuelve el colombiano para luego sí desembolsar dinero, pero en Estudiantes y en Independiente Medellín no están de acuerdo en avanzar de esta manera y es por eso que a esta hora el pase de Cetré al Xeneize está caído. Ahora apareció otro club involucrado que es nada menos que River.
Hace algunas semanas el agente de Cetré coqueteó con la posibilidad de que el colombiano llegue a River y parece que ahora volvió a la carga. “A Cetré lo acaban de ofrecer a River”, comentó Gustavo Yarroch en ESPN. Se sabe que el Millonario venía buscando ese tipo de jugadores pero en esta oportunidad prefirió mirar hacia otro lado. “Desde lo club lo rechazaron”, indicó el cronista.
¿Cómo sigue la novela? Estudiantes no quiere saber nada con dejar ir a Cetré a préstamo y ahora mismo la intención es que el colombiano se quede. De hecho ya le habrían indicado a Eduardo Domínguez que si lo desea puede utilizar al delantero para el clásico contra Gimnasia del próximo fin de semana, e incluso se empieza a preparar una oferta para que el extremo renueve su contrato.
