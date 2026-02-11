El instituto de investigaciones Gallup ya no rastreará los índices de aprobación presidencial después de más de 8 décadas de hacerlo y dejará de hacerlo en un año electoral, confirmó la agencia de encuestas de opinión pública a The Hill. Obvio que alivia a Donald Trump.
Gallup alivia a Donald Trump: No medirá más la Aprobación del Presidente
Pésimo le están dando a Donald Trump los sondeos sobre Aprobación del Trabajo del Presidente. Pero el iniciador de la encuesta, Gallup, no medirá esa cuestión.
Dominick Mastrangelo en TheHill.com/: "La compañía (...) afirmó en un comunicado que esto "refleja una evolución en cómo Gallup enfoca su investigación pública y liderazgo intelectual". (...) Cuando The Hill le preguntó si Gallup había recibido algún comentario de la Casa Blanca o de alguien de la Administración actual antes de tomar la decisión, el portavoz dijo: "este es un cambio estratégico basado únicamente en los objetivos y prioridades de investigación de Gallup". El índice de aprobación de Trump en Gallup en diciembre pasado estaba entre los más bajos que la organización había encontrado desde que comenzó a realizar la encuesta en la década de 1930. (...)".
La calificación del presidente Trump por parte de la agencia ha caído en los últimos meses, alcanzando un máximo del 47% en febrero 2025 y retrocediendo a menos del 37% en su encuesta más reciente, realizada en diciembre 2025. Es decir que hay una Desaprobación del Trabajo del Presidente.
Promedios
- El expresidente Harry Truman obtuvo un índice de aprobación promedio del 45% durante su mandato, de abril de 1945 a enero de 1953.
- El expresidente Joe Biden obtuvo un índice de aprobación promedio del 42%, de enero de 2021 a enero de 2025.
- El ex presidente John F. Kennedy obtuvo una de las calificaciones promedio más altas que Gallup haya registrado jamás, un 71% entre enero de 1961 y noviembre de 1963.
- El ex presidente Dwight Eisenhower alcanzó un promedio máximo del 61%, entre enero de 1953 y enero de 1961.
Aclaración
Gallup, Inc. no tiene relación con Gallup International Association. Entre ellas hay un litigo por el uso del nombre.
Fundada por George Gallup en 1935, Gallup, Inc. (The Gallup Organization) se hizo conocida por sus encuestas de opinión pública realizadas en todo el mundo.
A partir de la década de 1980, Gallup realizó la transición de su negocio para enfocarse en proporcionar análisis y consultoría de gestión a las organizaciones.
Hasta ahora rechaza realizar encuestas para organizaciones políticas para mantener su independencia.
Al parecer Gallup inicia otra transición.
Novedades
“Nuestro compromiso es con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas”, declaró un portavoz de la agencia.
“Este trabajo continuará a través de la Serie Social de Encuestas Gallup, la Revista Trimestral de Negocios Gallup, la Encuesta Mundial y nuestra cartera de investigaciones en Estados Unidos y el mundo”.
El índice de aprobación presidencial de Gallup ha sido durante décadas uno de los principales barómetros citados por los medios de comunicación para medir la opinión pública sobre el desempeño del presidente.
