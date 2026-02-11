Gallup alivia a Donald Trump: No medirá más la Aprobación del Presidente

A partir de la década de 1980, Gallup realizó la transición de su negocio para enfocarse en proporcionar análisis y consultoría de gestión a las organizaciones.

Hasta ahora rechaza realizar encuestas para organizaciones políticas para mantener su independencia.

Al parecer Gallup inicia otra transición.

Novedades

“Nuestro compromiso es con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas”, declaró un portavoz de la agencia.

“Este trabajo continuará a través de la Serie Social de Encuestas Gallup, la Revista Trimestral de Negocios Gallup, la Encuesta Mundial y nuestra cartera de investigaciones en Estados Unidos y el mundo”.

El índice de aprobación presidencial de Gallup ha sido durante décadas uno de los principales barómetros citados por los medios de comunicación para medir la opinión pública sobre el desempeño del presidente.

