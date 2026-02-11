UNA MASACRE
Brutal tiroteo en una escuela en Canadá: Tiradora "con vestido y cabello castaño"
Un tiroteo masivo en una escuela en Tumbler Ridge, Canadá, dejó al menos diez víctimas mortales, inclusive la propia atacante, una "mujer con vestido y cabello castaño".
La Policía Montada Real de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles que seis víctimas fatales fueron encontradas dentro de la escuela secundaria, y que otra falleció durante el traslado al hospital debido a sus heridas de gravedad. Dos personas más fueron encontradas sin vida en una residencia vinculada al incidente, y las autoridades han asegurado que la tiradora era una mujer “con vestido y cabello castaño”.
“Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria (...). Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, faltó muy poco”, reveló a la AFP, visiblemente afectado, Trent Ernst, un periodista local y antiguo profesor suplente en el instituto de Tumbler Ridge.
“En Canadá, los tiroteos en escuelas ocurrían cada varios años, a diferencia de Estados Unidos, donde se registran cada pocos días (...). Pero cuando sucede en tu propia ciudad, todo se desmorona”, añadió Ernst.
Según la Policía local, la atacante irrumpió en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, disparando letalmente a varias personas, y luego murió por una herida autoinfringida. El Gobierno canadiense ha calificado el tiroteo de uno delos más sangrientos en la historia del país, deshabituado a este tipo de ataques al estilo de los llevados a cabo en Estados Unidos.
"Es difícil saber qué decir en una noche como esta. Es el tipo de cosas que parecen ocurrir en otros lugares y no cerca de casa", dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby.
Tiroteo en escuela de Canadá: Mujer atacante con "cabello castaño"
La ministra de Seguridad Pública de Columbia Británica, Nina Krieger, reveló en una conferencia de prensa que las fuerzas policiales llegaron al centro educativo de Tumbler Ridge —una localidad remota de 2.400 habitantes, a más de 1.000 kilómetros al norte de Vancouver— tras una alerta, tan solo dos minutos después de recibir la llamada.
Las autoridades canadienses dijeron que la atacante, una "mujer con un vestido y cabello castaño", abrió fuego en la escuela tras irrumpir en ella, según registros de videos del lugar y testimonios. Seis personas fueron encontradas muertas dentro del establecimiento, mientras que dos más fueron halladas sin vida en una residencia que se cree está relacionada con el incidente. También informaron que otra persona murió camino al hospital y que la atacante falleció por heridas autoinfligidas.
Al respecto, el superintendente de Policía, Ken Floyd, confirmó que la atacante, muerta por heridas autoinfligidas de bala, era la sospechosa descrita en la alerta policial, minutos después de que abriera fuego y se fugara. Fue encontrada muerta dentro del establecimiento educativo.
Floyd aseguró que desconocen el móvil del ataque y que no están “en posición de entender por qué o qué pudo motivar esta tragedia”.
Un sobreviviente y estudiante del establecimiento, Darian Quist, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció por altoparlante que debían esconderse. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir en su celular las fotos de la "masacre" en su escuela.
“Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, hasta que la policía llegó para escoltarlos fuera del edificio.
