Brutal tiroteo en una escuela en Canadá: Tiradora "con vestido y cabello castaño"

"Es difícil saber qué decir en una noche como esta. Es el tipo de cosas que parecen ocurrir en otros lugares y no cerca de casa", dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby.

Tiroteo en escuela de Canadá: Mujer atacante con "cabello castaño"

La ministra de Seguridad Pública de Columbia Británica, Nina Krieger, reveló en una conferencia de prensa que las fuerzas policiales llegaron al centro educativo de Tumbler Ridge —una localidad remota de 2.400 habitantes, a más de 1.000 kilómetros al norte de Vancouver— tras una alerta, tan solo dos minutos después de recibir la llamada.

Las autoridades canadienses dijeron que la atacante, una "mujer con un vestido y cabello castaño", abrió fuego en la escuela tras irrumpir en ella, según registros de videos del lugar y testimonios. Seis personas fueron encontradas muertas dentro del establecimiento, mientras que dos más fueron halladas sin vida en una residencia que se cree está relacionada con el incidente. También informaron que otra persona murió camino al hospital y que la atacante falleció por heridas autoinfligidas.

image Es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a 11 personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

Al respecto, el superintendente de Policía, Ken Floyd, confirmó que la atacante, muerta por heridas autoinfligidas de bala, era la sospechosa descrita en la alerta policial, minutos después de que abriera fuego y se fugara. Fue encontrada muerta dentro del establecimiento educativo.

Floyd aseguró que desconocen el móvil del ataque y que no están “en posición de entender por qué o qué pudo motivar esta tragedia”.

image Esta imagen, tomada de un video, muestra a estudiantes saliendo de la escuela Tumbler Ridge tras un tiroteo, en Canadá, el 10 de febrero de 2026. | GENTILEZA AP NEWS

Un sobreviviente y estudiante del establecimiento, Darian Quist, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció por altoparlante que debían esconderse. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir en su celular las fotos de la "masacre" en su escuela.

“Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, hasta que la policía llegó para escoltarlos fuera del edificio.

