Para Maximiliano Pullaro fue "un reclamo justo y genuino"

Conferencia de prensa del gobernador Maximiliano Pullaro

"Ningún policía de la provincia invensible de Santa Fe, ningún hombre o mujer del Servicio Penitenciario va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal del 911", remarcó Pullaro