PROTESTA POLICIAL

Para Maximiliano Pullaro fue "un reclamo justo y genuino"

Maximiliano Pullaro explicó en conferencia de prensa que hizo su gobierno para terminar el conflicto policial en Santa Fe. En las próximas horas firmará el decreto reglamentario.

11 de febrero de 2026 - 17:39
Gobernador Maximiliano Pullaro

Foto: Gobierno de Santa Fe
GUILLERMO CARRIL
Por GUILLERMO CARRIL

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo el miércoles (11/02) que el reclamo policial en la provincia fue justo y genuino”. Así lo justificó el mandatario provincial en conferencia de prensa.

"Ningún policía de la provincia invensible de Santa Fe, ningún hombre o mujer del Servicio Penitenciario va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal del 911", remarcó Pullaro

En la exposición el gobernador dijo que hoy firmará el decreto que activa las nuevas condiciones laborales

