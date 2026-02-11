El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo el miércoles (11/02) que el reclamo policial en la provincia fue “ justo y genuino”. Así lo justificó el mandatario provincial en conferencia de prensa.
PROTESTA POLICIAL
Para Maximiliano Pullaro fue "un reclamo justo y genuino"
Maximiliano Pullaro explicó en conferencia de prensa que hizo su gobierno para terminar el conflicto policial en Santa Fe. En las próximas horas firmará el decreto reglamentario.
11 de febrero de 2026 - 17:39
"Ningún policía de la provincia invensible de Santa Fe, ningún hombre o mujer del Servicio Penitenciario va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal del 911", remarcó Pullaro
En la exposición el gobernador dijo que hoy firmará el decreto que activa las nuevas condiciones laborales