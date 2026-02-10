En pleno vernao patagónico un frente frío del Pacífico provocó nevadas inesperadas en Bariloche y El Bolsón, lo curioso es que las dos localidades estban hasta hace muy pocos días al borde de temperaturas extremas y riesgo de incendios forestales.
FRENTE FRIO DEL PACÍFICO
insólita nevada en Bariloche y El Bolsón (seguirá el miércoles 11/02)
Nadie esperaba que tanto Bariloche como El Bolsón tuvieran nieve en febrero, pero un frente frío que ingresó del Pacíficó terminó con el color del verano patagónico.
En la mañana del martes (10/02) tanto el Cerro Catedral como las cumbres del Piltriquitron amanecieron cubiertos de nieve, con una temperatura promedio de -4 grados, lo que sorprendió a turistas y residentes en medio de la temporada veraniega.
Qué informó el SMN
De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) un frente frío procedente del Pacífico avanzó sobre la Cordillera, a la altura de Río Negro y Neuquén y generó la nevada, lo que transformó notoriamente el paisaje de la zona. Además, el informe del organismo anticipó que el fenómeno se extendería al menos un día más.
El contraste fue llamativo, habida cuenta el pasado fin de semana el termómetro había alcanzado los 30 grados, un valor poco habitual para la región, según supo la agencia Noticias Argentinas.
Pero más allá de eso, la nevada trajo cierto alivio en un sector de la provincia expuesto a los incendios en esta época del año, poco después de que el gobierno provincial decretara la emergencia ígnea en Río Negro.
Por su parte, las autoridades de Defensa Civil pidieron extremar las precauciones, especialmente a aquellos turistas que transitan la Ruta 40, el principal corredor que une varias ciudades patagónicas entre Río Negro y Neuquén.
