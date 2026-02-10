insólita nevada en Bariloche y El Bolsón (seguirá el miércoles 11/02)

image Bariloche con nieve (foto agencia NA)

Qué informó el SMN

De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) un frente frío procedente del Pacífico avanzó sobre la Cordillera, a la altura de Río Negro y Neuquén y generó la nevada, lo que transformó notoriamente el paisaje de la zona. Además, el informe del organismo anticipó que el fenómeno se extendería al menos un día más.